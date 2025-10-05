Francesco Mina morto travolto da un'auto a Fossano, 17enne falciato mentre tornava a casa da una festa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Investito e ucciso sulla provinciale 165 Francesco Mina, di appena 17 anni. Verso le 4:00 di notte era di ritorno da una festa patronale a Fossano. Il conducente della Jeep Renegade coinvolta nell’incidente è ferito e al momento si trova in prognosi riservata all’ospedale di Savigliano. Secondo la prima ipotesi dei carabinieri, il giovane poteva già trovarsi a terra lungo il rettilineo buio. Necessaria l’autopsia.

Morto Francesco Mina a Fossano

Nella notte tra il 3 e il 4 ottobre, sulla provinciale 165 a Fossano, in provincia di Cuneo, ha perso la vita un diciassettenne. Il giovane Francesco Mina, residente a Marene, è stato travolto in strada da una vettura di grandi dimensioni.

La Jeep Renegade sarebbe finita fuori strada dopo aver colpito il giovane. Il conducente è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Savigliano.

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 4:50 di notte, ma il ragazzo aveva lasciato la festa patronale di Maddalena già da tempo. Intorno alle 3:30-4:00 infatti era partito a piedi per ritornare a Marene. La zia del giovane aveva scritto sul gruppo “Sei di Fossano se…” che il nipote aveva il cellulare scarico e non aveva notizie di lui. Poi l’aggiornamento: “Non serve più, grazie a tutti”.

Le dinamiche dell’incidente

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo i carabinieri che indagano sul sinistro, la responsabilità potrebbe non essere così certa.

Il conducente del veicolo potrebbe non aver visto il giovane in strada. Si ipotizza infatti che il diciassettenne fosse già svenuto lungo il rettilineo della provinciale 165 e che, al buio, fosse impossibile evitare l’impatto.

Sarà quindi fondamentale l’autopsia sulla salma del diciassettenne, già disposta. Il corpo si trova all’ospedale di Savigliano e si attendono i risultati delle indagini.

L’appello della zia su Facebook

Sul gruppo Facebook “Sei di Fossano se…” era comparso un post della zia di Francesco Mina. La donna chiedeva qualsiasi tipo di informazione in merito al nipote che, dalla sera precedente, non rispondeva.

Il giovane, di ritorno dalla festa delle Maddalene, si era incamminato verso Marene, in provincia di Cuneo, a piedi lungo la strada. Non è chiaro se avesse comunicato ai parenti di avere il cellulare scarico o se si sia spento durante la camminata verso casa, che purtroppo non si è mai conclusa.

Alcune ore dopo il messaggio è stato modificato e la donna ha scritto: “Non serve più, grazie a tutti”. Nelle ore successive le informazioni sull’incidente avvenuto sulla 165 sono state divulgate anche sul gruppo, e i primi collegamenti con la scomparsa del 17enne sono stati fatti proprio dagli utenti. Infatti, sul corpo del giovane non erano stati trovati i documenti e solo durante la giornata è arrivata la conferma della sua identità.