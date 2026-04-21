Francesco Montanari, intervista all’attore a teatro: “Il trono di un attore è piacere a tutti ma è un'utopia”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono mestieri che ti obbligano a convivere ogni giorno con una domanda scomoda: quanto valgo se nessuno mi guarda? Per un attore questa domanda non è un pensiero astratto, è qualcosa che si infila sotto pelle, che accompagna ogni provino, ogni attesa, ogni rifiuto, ogni applauso. Francesco Montanari ne parla come di una presenza costante, quasi una voce di fondo che non se ne va mai davvero. Perché recitare significa esporsi. Significa chiedere agli altri di guardarti, di crederti, di riconoscerti. E, insieme, convivere con il rischio che questo non accada. Nelle sue parole, raccolte mentre è in scena al Teatro Biondo di Palermo con Storia di un cinghiale, che dal 22 al 26 aprile sarà al Teatro India di Roma, torna spesso il tema dell’accettazione. Il bisogno di essere amati, di piacere, di sentirsi finalmente al posto giusto. È lo stesso bisogno che attraversa Riccardo III, il personaggio da cui parte Storia di un cinghiale, ed è lo stesso bisogno che attraversa il protagonista dello spettacolo: un attore che, dopo anni di frustrazioni e gavetta, ottiene il ruolo che ha sempre sognato, ma ci arriva pieno di rabbia, di risentimento, di livore. Come se il tempo passato ad aspettare, a sentirsi escluso, a sentirsi meno visto degli altri, avesse finito per deformarlo. In quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Francesco Montanari, a maggio protagonista del film di Rai 1 Un futuro aprile, racconta il mestiere dell’attore come un lavoro feroce, quasi violento. Un lavoro che costringe a recuperare ferite, traumi, fragilità, ricordi, e a usarli sulla scena. Perché ogni personaggio, in fondo, obbliga a fare i conti con qualcosa di sé. A volte con una parte che si conosce già. Altre volte con qualcosa che si credeva superato e che invece è rimasto lì, immobile, nascosto da qualche parte. Nel corso dell’intervista emerge spesso questa idea: che la recitazione non sia una fuga dalla realtà, ma un modo per attraversarla. Per capire meglio se stessi, le proprie mancanze, le proprie paure. Francesco Montanari dice che molti attori iniziano questo mestiere perché, nella loro vita reale, non stanno bene fino in fondo. Cercano altri mondi, altri personaggi, altre parole in cui stare meglio. Poi però arriva il momento in cui bisogna tornare a guardare la propria vita, senza più nascondersi. È qui che il teatro, per lui, diventa qualcosa di più di un lavoro. Diventa un luogo in cui stare nel presente, smettere di rimuginare, trovare una tregua momentanea da tutto quello che affolla la testa. Sul palco non si può scappare: bisogna esserci. Come quando si va in moto o si scia. Se perdi il presente, cadi. Ma c’è anche un altro tema che attraversa tutta la conversazione: quello del riconoscimento. Francesco Montanari parla apertamente della fatica di fare un mestiere in cui il merito non sempre viene premiato, in cui il talento non basta, in cui spesso serve semplicemente l’incontro giusto al momento giusto. E dietro questo discorso non c’è amarezza sterile, ma la lucidità di chi ha capito che il vero rischio, per un attore, è cercare il proprio valore soltanto negli occhi degli altri. Perché è lì che nasce la paura più grande: quella di non essere abbastanza.

Cos’è ‘Storia di un cinghiale’? E soprattutto, chi è il cinghiale in scena? È Riccardo III, l’attore o Francesco Montanari?

“Prima di tutto faccio una premessa, perché pochi lo sanno ed è quasi una questione filologica, da nerd di filologia. Il cinghiale era il simbolo dello stemma degli York, a cui apparteneva Riccardo III. Da qui nasce il titolo. C’è poi anche un richiamo della madre di Riccardo III, la regina di Gloucester, che lo definisce proprio un cinghiale. A un certo punto si chiede se il cinghiale sia soddisfatto, riferendosi alla distruzione di cui è responsabile. Gabriel Calderón me lo ha spiegato così. Inoltre, il cinghiale, per antonomasia, nella nostra cultura, ma evidentemente anche in quella sudamericana, è un animale distruttivo. Tra l’altro è uno dei pochissimi animali, forse il secondo dopo l’uomo, capace di adattarsi a qualsiasi condizione climatica e di proliferare. Ma chi è davvero il cinghiale? Il testo racconta la storia di un attore che, dopo anni di gavetta, rospi ingoiati e vaschette di Nutella mangiate in appartamenti condivisi con altri attori, viene finalmente chiamato a interpretare il ruolo della vita: Riccardo III. Arriva però a questo traguardo talmente carico di livore, frustrazione, onnipotenza, megalomania e rigetto verso gli altri da distruggere tutto”.

L’unica prospettiva che abbiamo, però, è quella dell’attore in scena.

“Essendo un monologo, l’aspetto interessante è che non esiste mai un vero contraddittorio. Per esempio, descrivo l’attrice che interpreta la vecchia Margherita come una signora molto anziana e femminista. Il personaggio è estremamente misogino, e tengo a precisare che è il personaggio a esserlo, non io. Però Margherita non parla mai: è lui a descriverla. Racconta il regista come uno pseudo-intellettuale, forse più bibliotecario che direttore degli attori, molto fedele ai testi e alla lingua, ma poco competente in recitazione e direzione attoriale. Però non abbiamo mai la sua versione dei fatti. C’è poi il giovane attore, che forse è l’unico a compiere davvero qualche azione. Ma, in generale, tutto viene filtrato dallo sguardo di questo attore che probabilmente si sente Marlon Brando, senza che sia detto che lo sia davvero. Così racconta ogni evento cercando, attraverso antipatie che col tempo diventano quasi simpatie, di creare empatia con chi ascolta e portarlo dalla sua parte”.

Calderón ha fatto un grande lavoro sul concetto di ambizione. In ‘Riccardo III’ l’ambizione principale è conquistare il trono, salvo poi morire una volta raggiunto. Per un attore, invece, cos’è l’ambizione? Che cosa rappresenta il trono?

“Credo che ci sia una grande vicinanza tra i due aspetti. Penso che il Riccardo III shakespeariano desideri il trono perché è convinto che finalmente qualcuno lo amerà. Noi vediamo Riccardo già adulto. Lo vediamo aprire lo spettacolo con il celebre monologo dell’inverno dello scontento, in cui dice di sentirsi inadatto a vivere in un tempo di pace. Perché? Perché è deforme fisicamente, perché perfino i cani abbaiano alla sua ombra. Eppure, la sua grande astuzia intellettuale lo colloca in una posizione centrale rispetto al potere e alle strategie militari. È uno straordinario stratega e, a un certo punto, decide che ne ha abbastanza. Non credo che si tratti soltanto di vendetta: penso che sia convinto che, una volta salito al trono, troverà finalmente un momento di pace e qualcuno che lo ami”.

Quindi, l’ambizione nasce anche da una mancanza affettiva?

“Sì, credo di sì. Ricordo una scena che studiavamo all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, quella con Lady Anna. Riccardo ha fatto uccidere il marito di Lady Anna, lei entra in scena con il cadavere del marito e Riccardo, nel giro di due pagine, riesce a portarla dalla sua parte. Veniva interpretato come un esercizio di seduzione: com’è possibile? Certo, c’è manipolazione, c’è retorica. Però nessuno dice che forse Lady Anna fosse anche predisposta a cedere. L’aspetto interessante di Riccardo III, come di questo spettacolo, è che tutti glielo permettono. Tutti consentono a Riccardo di fare ciò che fa. Ed è un elemento molto attuale, molto politico. Tutti, con il silenzio o con una condanna verbale arrivata troppo tardi, rendono possibili certe follie”…

Foto: Fabrizio Pace / US: Lorella Di Carlo

… Perché nessuno osa davvero fermarle.

“Anche in questo testo accade lo stesso. Il regista se ne va, metà compagnia abbandona lo spettacolo, le produttrici scappano. Però nessuno si oppone davvero. Questo è interessante: da una parte il vettore di Riccardo, cioè l’attore che interpreta Riccardo e racconta lo spettacolo, lo spinge con forza verso la conquista. Dall’altra, però, non incontra mai un contraltare altrettanto forte. Nel testo ci sono anche passaggi quasi compiacenti dal punto di vista teatrale. A un certo punto parlo direttamente di Francesco Montanari. C’è poi tutto il finale, in cui viene destrutturata la cultura teatrale e tutta la sovrastruttura intellettuale che si impone su un’idea di teatro. Sento spesso dire, anche da colleghi, che Čechov non sarebbe così, oppure che Shakespeare non sarebbe così. Mi chiedo sempre che cosa significhi davvero. Quello è un punto di vista che racconta quella storia in quel modo. Può arrivare oppure no, ma è un altro discorso. Questa è sicuramente una denuncia contro un potere costituito, mentale, che impone regole in base ai tempi, ai gusti e alle autorevolezze che decidono ciò che è giusto e ciò che non lo è. Credo anche che sia un grande omaggio all’identità dell’attore. Come accade in tutte le grandi storie, l’ambientazione teatrale è in fondo un pretesto per parlare del ruolo del cittadino e dell’identità dell’uomo contemporaneo. L’essere umano viene sempre più relegato agli ultimi posti delle proprie priorità. Un po’ come accade all’attore nello spettacolo: si mette in scena un lavoro fatto di attori, non di marionette, eppure l’attore viene continuamente relegato in secondo piano rispetto a tutto l’apparato intellettuale che lo schiaccia. Oggi stiamo vivendo un momento storico difficile, in cui abbiamo visto che il grido dell’umanità non viene minimamente ascoltato né preso in considerazione. E c’è un grande senso di paura e di solitudine”.

Finora ha risposto solo in parte alle domande, perché ha evitato l’aspetto più personale. Quanto cinghiale c’è in Francesco Montanari e quanto Francesco Montanari c’è nel cinghiale? E soprattutto, per un attore, qual è il trono?

“Il trono ideale probabilmente non esiste. Per un attore, il trono sarebbe piacere a tutti. Ma è un’utopia, perché è impossibile. Ed è proprio questa impossibilità, questa sensazione di impotenza, a spingerti a sudare, faticare e lottare. Si pensa che basti vincere un Oscar per sentirsi arrivati. Ma non è così, perché anche grandissimi attori che hanno vinto l’Oscar possono non piacere a tutti. Credo che il nodo sia proprio questo. Anche perché è un lavoro sintomatico, diciamolo chiaramente: è un lavoro da matti. È un mestiere violento verso se stessi, di una violenza infinita. Prendere parole distanti, ferme sulla pagina, cercare di farle proprie e metterci dentro la propria esperienza di vita, i propri pensieri, la propria sensibilità, è un processo estremamente duro. Significa recuperare traumi, ricordi, episodi dolorosi, per fare in modo che sulla scena emerga quello struggimento. Sono convinto che alla base di tutto ci sia un grande bisogno di essere accettati”.

Un bisogno antico dell’uomo di essere accettato, oppure di compensare quella mancanza con strumenti diversi. Che ruolo ha avuto per lei la recitazione in tutti questi anni? Esiste il famoso mantra secondo cui recitare è terapeutico: per lei che tipo di terapia è stata?

“Faccio fatica a capirlo fino in fondo. Recentemente ho letto una frase in un libro che non parlava di questo mestiere, ma che mi ha colpito molto. Diceva che si faceva l’attore per fuggire dalla propria realtà e cercare in altre realtà fittizie la propria dimensione. È una frase in cui mi riconosco molto. Capita spesso, e me ne sono accorto confrontandomi con altri, che si inizi a navigare questi mari perché nella propria realtà non si sta bene. Allora, pur sapendo perfettamente che si parla di finzione e di periodi limitati, che si tratti di uno spettacolo o di un set, si cerca una dimensione di agio durante la scena, con quel partner, attraverso quelle parole e quella relazione. Poi però si cresce e, a un certo punto, bisogna affrontare questa questione. Perché il problema è che non si sta bene nella propria vita. Così ognuno cerca gli strumenti che gli permettono di stare meglio, terapeutici o meno, altrimenti si soccombe. Si capisce che non bisogna fuggire dal reale, ma imparare a stare bene dentro il proprio reale, con tutte le difficoltà che questo comporta. E non è semplice, né è mai una questione definitivamente risolta. Però nello spazio della recitazione si può usare quella materia per esorcizzare traumi e difficoltà, che non devono essere necessariamente enormi o clinici, ma possono essere anche semplici fragilità relazionali. Attraverso il lavoro scopro molte cose di me. Dico, attraverso il lavoro, molte parole che non ho avuto il coraggio di pronunciare nella vita. Oppure mi analizzo. Ma non c’è un’analisi intellettuale: c’è un’analisi fisica, una sperimentazione che passa attraverso il corpo. Hai un obiettivo nella scena e devi lottare fino alla fine per ottenere ciò che vuoi. a un certo punto è come se riuscissi a liberarti di una parte del malessere. Almeno questa è la mia sensazione”.

Per lei la recitazione sono state più domande a cui trovare risposta o più risposte trovate casualmente?

“Sicuramente domande. Si parte sempre da una domanda. Per esempio, ho fatto Amleto a Verona, al Teatro Romano, durante il Festival shakespeariano. A un certo punto c’è il monologo dell’essere o non essere. Su quel brano sono stati scritti trattati fin dal 1601. È forse uno dei passaggi più analizzati della storia del teatro. Proprio perché è stato studiato così tanto, è impossibile ridurlo a qualcosa di semplice. Chi lo interpreta deve partire da un elemento più concreto, altrimenti è come un mutuo: se pensi all’intera cifra ti spaventi, se invece pensi alla rata mensile, o addirittura a quella giornaliera, allora riesci a sostenerla. Però mi rendevo conto che, sera dopo sera, accadeva qualcosa tra me e Caterina Tieghi, che interpretava Ofelia in quello spettacolo. E qualcosa arrivava anche a chi era in platea. Ogni tanto capivamo qualcosa in più di noi stessi, anche se era difficile tradurlo in parole. Poi il pubblico si fermava dopo lo spettacolo, si parlava, e si capiva che dentro si era mosso qualcosa. C’era un senso di accoglienza. Credo che il teatro non debba dare risposte. Però, in base a come si è nel momento in cui si incontra uno spettacolo, può capitare che una scena, o anche un solo passaggio, arrivi in profondità e faccia capire qualcosa in più di sé”.

Lei ha citato il verbo essere e mi viene in mente una domanda che è diventata quasi un’ossessione: non si diventa attori nel momento in cui si decide di fare questo mestiere. Si inizia a lavorare, ma poi arriva un momento in cui si ha la percezione di essere un attore. Per Francesco Montanari, quel momento quando è arrivato, se è arrivato?

“Non lo so. Da qualche tempo ho accettato l’idea di fare l’attore. Tant’è che sulla mia pagina Instagram c’è scritto: ‘Ma davvero devo scrivere attore?’. Perché c’è sempre un senso di vergogna, di pudore. Ci si sente sempre un po’ impostori. È con gli anni che si capisce che si lavora, si fatica, si spendono tante energie e ci si riconosce la dignità di quello che si fa. Quindi si accetta il fatto di fare l’attore. Poi, sul fatto di essere un attore o fare l’attore, si potrebbe parlare per ore. Per una ragione terapeutica personale cerco di dire che faccio l’attore. Perché un altro problema degli attori è che cercano il proprio valore negli occhi di chi li guarda. E quella è la morte, è una condanna. Non si può piacere a tutti e, inevitabilmente, i no saranno sempre più dei sì. Anche se fai il provino della vita, non significa che verrai scelto”.

All’inizio dev’essere difficile accettarlo.

“Sì, anche perché siamo cresciuti con il mito americano del believe, del never give up. Però chi dice queste frasi è spesso qualcuno che è già arrivato. E quando sei arrivato hai già vinto. Per quella persona che ce l’ha fatta, però, ce ne sono milioni che non ci arrivano. E non perché non lo meritino, ma perché magari non hanno ancora incontrato l’occasione giusta. Diventa anche più complicato, quando si cresce in famiglie dove il merito produce conseguenze concrete. La mia è una famiglia di scienziati in qualche modo per cui vale il credo del bravo medico che porta altri pazienti. Nel mestiere che mi sono scelto, invece, non funziona così. Se fai uno spettacolo straordinario non è detto che ti porti altro lavoro. Se fai un grande film non significa che poi ti chiameranno automaticamente. Può accadere, ma nella maggior parte dei casi non succede”.

Che cosa succede quando le aspettative vengono deluse? Faccio un esempio concreto: gira una serie come Il Cacciatore, che ha un successo enorme, tutti ne parlano, tutti ancora la ricordano. C’è stato anche un riconoscimento internazionale. E poi?

“Sì, c’è stata anche una Palma, e questo rende tutto ancora più paradossale. Che cosa succede? Niente. Ho preso la Palma, ho detto grazie, sono sceso dal palco e non è cambiato nulla. E allora ti chiedi come sia possibile. Ti domandi che cosa dovresti fare di più. Evidentemente, in quel momento del nostro Paese e del nostro settore, l’eco di quella serie è arrivata più al pubblico che agli addetti ai lavori. Non ho una risposta vera”.

Le sarà capitato di guardarsi intorno e chiedersi perché un altro sì e lei no?

“Ma certo, succede sempre. Viviamo in un mondo in cui il successo viene esibito continuamente, soprattutto sui social. E questo fa male, non credo sia sano. Si viene sempre messi a confronto con qualcun altro. Soprattutto in un lavoro come questo, in cui magari al provino ne prendono uno e non due. Poi ci si dà delle spiegazioni, ci si guarda allo specchio e si pensa di avere un certo tipo di fisicità, una certa faccia, una certa voce. Però alla fine è tutto relativo. Joaquin Phoenix è un attore incredibile e il suo Joker è stato straordinario. Però non è detto che Christian Bale lo avrebbe interpretato male. Lo avrebbe fatto in modo diverso. E non è detto che lo avrebbe interpretato male neppure un perfetto sconosciuto. Secondo me il vero talento di un attore, che è anche un libero professionista, una partita IVA, è capire di essere la propria azienda. E quindi, come un imprenditore, deve cercare le strade migliori per lavorare. Ma, come si faccia davvero, non lo so”.

Un suo collega, Michele Venitucci, mi diceva che l’attore è un artista particolare: un pittore può prendere pennello e tela, un musicista può prendere una tromba e suonare. L’attore no. Nei momenti di vuoto, come riempie quel bisogno di recitare?

“Leggo. Leggo molto ad alta voce. Perché è un esercizio perfetto per articolazione, respirazione, dizione e interpretazione. Ma è anche un esercizio di connessione con il libro, che restituisce qualcosa, e di apertura del proprio mondo interiore e immaginifico. È una pratica molto importante. E qualsiasi lettura va bene. Condivido quello che dice Michele: davanti allo specchio è difficile recitare davvero l’essere o non essere e attraversarlo fino in fondo. Però è anche vero che il pittore può esercitare la sua arte, ma se poi non vende il quadro non mangia. Questa idea che noi attori siamo diversi da tutti gli altri artisti secondo me è anche un po’ una costruzione nostra, un modo per sentirci più elitari. È come per i gemelli: se sei gemello pensi che chi non lo è non potrà mai capirti fino in fondo. È anche vero che il trombettista suona la tromba, ma poi bisogna capire chi è quel trombettista e dove la suona. Sicuramente il musicista ha più chiaro come allenarsi rispetto a un attore. Per lui è un esercizio costante, pratico, manuale. Come per il ballerino, per esempio, ha la sbarra e sa esattamente che cosa deve fare. L’attore invece spesso si chiede come allenarsi quando è da solo”.

Come si comporta oggi Francesco Montanari nelle situazioni in cui si ritrova come il protagonista del suo spettacolo, cioè in contesti lavorativi frustranti o deludenti?

“Parto dal presupposto che, se accetti qualcosa, ti assumi la responsabilità di ciò che hai accettato. Se hai esperienza, capisci abbastanza bene dove stai andando. Pensare però di arrivare in un contesto e trasformarlo completamente è un errore enorme, oltre che controproducente. Perché alla fine l’unica vittima diventi tu. Se hai delle remore interiori, non devi accettare. Se invece sei costretto ad accettare perché devi mangiare, allora accetti e cerchi di fare il tuo meglio. In quel caso sposti l’attenzione su di te. Nel teatro è diverso, perché se è uno spettacolo di attori puoi intervenire molto, dato che sei in scena con gli altri e lavori nella relazione. Magari non condividi un movimento o una scelta, ma importa relativamente: se la relazione è vera, arriva. Nell’audiovisivo, invece, sei un ingranaggio di una macchina gigantesca. Puoi fare la tua scena al meglio, ma poi non controlli come verrà inquadrata, illuminata o montata. Su questo non puoi fare nulla”.

Non le è mai venuta voglia di avere il controllo totale su ciò che va in scena con Francesco Montanari? Non ha mai pensato di scrivere qualcosa di suo per il cinema o la televisione? O di dirigere?

“Sì. Ho scritto la mia opera prima insieme ad Andrea Cedrola. L’abbiamo portata a un produttore e stiamo aspettando una risposta. Sì, voglio fare il regista. Mi interessa molto raccontare certi temi. Il film che ho scritto parla delle conseguenze dei piccoli traumi, non dei grandi traumi con la T maiuscola. Nelle storie siamo sempre abituati a traumi enormi: omicidi, incesti, abusi, molestie. Eventi che certamente modificano profondamente chi li subisce o chi li compie. Però si parla poco delle conseguenze di quei piccoli traumi che normalizziamo, anche per sopravvivere. Normalizziamo molte dinamiche legate all’attaccamento, all’infanzia, alla crescita. Io e Andrea Cedrola abbiamo scritto una storia che parla di due fratelli e di come sono diventati da adulti per qualcosa che è successa in casa. Non si tratta di un fatto illegale o abominevole, ma per loro, da bambini, lo è stato. Quello è il punto di partenza della storia”.

Ne sarà il protagonista?

“Sì, il ruolo della vita me lo sono scritto da solo. Se non me lo fanno interpretare gli altri, almeno uno me lo sono costruito”.

Che cosa le dà il palco, quel legno sotto i piedi?

“Mi permette di stare nel presente. Sono uno che rimugina molto, che ha sempre il cervello acceso. Sul palco invece devi stare lì, perché altrimenti cadi. È come andare in moto o sciare: se non resti nel presente, cadi. Sul palco devi esserci fino in fondo, altrimenti perdi l’attenzione. Da questo punto di vista mi serve anche in senso terapeutico: mi aiuta a restare nel momento. Hic et nunc, qui e ora. Alla fine, la verità è semplice, siamo noi a dimenticarcene”.

Quale piccolo trauma il teatro o la recitazione le hanno permesso di superare?

“Non lo so. Me lo chiedo spesso, ma è un tema molto sfaccettato. Dipende da come sto quando affronto una storia, dipende dalla storia stessa. Ogni ruolo ti fa scoprire molti aspetti di te. Ti sorprende anche perché magari pensavi di essere rimasto fermo a un certo punto della tua vita e invece scopri che il corpo è andato avanti e che è la testa a essere rimasta lì. E questo, da un certo punto di vista, è liberatorio. Sono tanti elementi, anche piccoli e quotidiani, non necessariamente enormi”.

Che cosa ha sottovalutato il giovane Francesco Montanari di questo mestiere?

“Ho sottovalutato la calma e la serenità. Quando sei giovane sei frenetico, hai voglia di fare, vuoi correre. Forse ho fatto tante scelte sbagliate per mancanza di altro. Magari, se avessi avuto più calma e più serenità, sarebbero arrivate opportunità diverse. Però questo appartiene al mondo dei se e dei ma. Il problema dell’attore è che è sempre subordinato a qualcun altro. Ti devi affidare all’agente, ai casting, al regista. Dipendi sempre da un potere che decide. E questo è devastante, perché sei lì a chiederti se qualcuno stia pensando alla tua possibilità di esserci. E non lo saprai mai”.

Se oggi le togliessero la recitazione, che cosa resterebbe di Francesco Montanari?

“Dovrei trovare una passione altrettanto forte che mi permetta di vivere. Però la vedo complicata. Ci penso spesso, ma non saprei dove cercare. Ho delle passioni, ma sono hobby. Non mi permetterebbero di diventare un professionista, per età, esperienza o competenza. Quindi probabilmente cercherei qualcosa che mi permetta di vivere e continuerei comunque ad alimentare questa passione. Perché alla fine sarei sempre lì. Come fai a non esserci più, dopo vent’anni?”.

Facendo un bilancio di questi vent’anni, pensa che le sia sempre stato riconosciuto tutto quello che meritava?

“Assolutamente no. Però non vale soltanto per me: succede a tante persone. La portata del calore del pubblico non è direttamente proporzionale alla considerazione del sistema”.

Non aveva la tessera giusta all’ormai famigerato circoletto?

“Non credo che esista davvero il famoso circoletto nel senso delle simpatie personali. Se esiste un circolo ristretto, dipende molto dai crediti ministeriali, dai finanziamenti, dai numeri. Non è un discorso umano. Il regista si trova spesso a scegliere: prendo meno soldi per fare il film come voglio io oppure accetto certe condizioni per avere quei soldi? Ci raccontiamo sempre una visione romantica di queste dinamiche, ma il punto è che manca una possibilità più ampia di concorrere con quei nomi che spostano finanziamenti. Questo è il problema”.

Quindi, il circoletto esiste ma in un altro senso.

“Sì. Non è che un grande regista chiama sempre lo stesso attore soltanto perché è legato a lui. Magari gli piace molto, ma poi deve scegliere tra quell’attore e altri due. E sceglie quello. Questo rende il sistema elitario, perché poche persone e pochi registi hanno la possibilità di lavorare in quel modo. Ecco perché il nostro sistema è imploso. Addirittura, anche i produttori italiani cominciano a realizzare prodotti esteri. Ma lo capisco: è un fatto economico. Viviamo in uno Stato che ha sempre concepito la cultura come elemosina. Invece la cultura dovrebbe essere impresa, perché può generare economia, non soltanto sul piano simbolico ma anche in termini concreti. Non faccio il politico e non ho le competenze per dire come andrebbe regolato un sistema del genere. Però vedo molta propaganda e poca attenzione al cuore del problema. Viviamo in una società capitalistica che deve produrre reddito. Non sto dicendo se sia giusto o sbagliato, dico che questo è il dato di fatto. È un po’ come il tema della gravidanza nelle aziende private: spesso viene vista come un problema non per una questione personale contro la donna, ma perché in quella logica la persona coincide con il reddito e deve produrre profitto. Lo stesso vale nel nostro settore. Sembra che cinque o dieci persone abbiano diritto ai fondi per grazia divina. In realtà quelle persone hanno più facilità ad accedere ai finanziamenti per via della carriera, dei crediti e delle possibilità che hanno accumulato. Il nostro cinema è imploso perché da troppi anni funziona così e il pubblico, inevitabilmente, si è stancato di vedere sempre le stesse storie, le stesse facce. Non abbiamo più grandi storie perché il produttore non è più un produttore: è diventato un procacciatore di denaro. La sua priorità non è più far crescere una storia e poi portarla sul mercato, ma produrre più progetti possibile. E poi, se funzionano oppure no, pazienza. Ogni tanto ci sono eccezioni che riescono a emergere e sembrano miracoli. Ma non si può costruire un sistema sulle eccezioni o sui miracoli”.

A volte però il dibattito pubblico ma anche certe trasmissioni tv alimentano questa idea del circoletto…

“Credo che Giuliana De Sio, la prima a usare il termine in tv, intendesse qualcosa di più vicino a quello che sto dicendo io. Perché è un’attrice straordinaria che a un certo punto ha smesso di fare cinema. Anche Gigi Proietti, che ho avuto la fortuna di conoscere e con cui ho lavorato, lamentava il fatto che il cinema non lo amasse. Eppure, Proietti era amatissimo dal pubblico, faceva ascolti enormi in televisione. Però il grande cinema non lo ha mai usato davvero quando è diventato Proietti. Prima invece sì. Vai a capire perché. Non si può piacere a tutti. Forse anche lui ha subito il pregiudizio di essere ‘Gigi Proietti’. Serve sempre quella coincidenza giusta che ti permette di rompere il pregiudizio. Non sto dicendo che non si debba fare tutto il possibile. Bisogna impegnarsi al massimo. Però bisogna anche capire che a volte non è colpa di qualcuno e forse neppure tua. Serve semplicemente l’incontro giusto nel momento giusto. Ad esempio, io ho fatto il Libanese. Ma quante possibilità c’erano che scegliessero proprio me per quel ruolo? Stefano Sollima, Laura Muccino, Cattleya e Sky hanno visto praticamente tutti gli attori romani di quell’età. Non credo di aver fatto il provino migliore in assoluto. Sicuramente ho fatto un buon provino. Ma soprattutto corrispondevo all’immaginario che le parti interessate avevano. Serve anche quello”.

E poi serve anche piacere a chi guarda.

“Certo. Si può dire che Robert De Niro sia il più grande attore del mondo, ma magari un altro preferisce Al Pacino. Questo non significa che De Niro non sia capace. Semplicemente qualcuno preferisce Al Pacino. Anche i grandi attori si scontrano con dinamiche di questo tipo ma non smettono di essere grandi attori”.