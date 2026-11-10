Francesco Paolantoni e la depressione per la truffa dell'amico, "prosciugò il conto, non avevo più una lira"
Il comico Francesco Paolantoni ha raccontato di aver conosciuto la depressione dopo che un amico che amministrava i suoi soldi gli "prosciugò il conto"
Francesco Paolantoni ha raccontato di aver conosciuto la “depressione” dopo una disavventura vissuta con un amico che amministrava i suoi soldi guadagnati con gli spettacoli: “Mi prosciugò il conto”. Il comico partenopeo lo ha definito “un danno enorme, da cui ho avuto difficoltà a riprendermi”. Parlando di amicizia, Paolantoni ha poi definito due “fratelli” i suoi colleghi Giobbe Covatta ed Enzo Iacchetti. “Parole al miele” anche per Fabio Fazio e Stefano De Martino, con cui collabora regolarmente in tv.
- Il racconto di Francesco Paolantoni
- Francesco Paolantoni: "Covatta e Iacchetti sono fratelli"
- Da Fazio a De Martino: le parole di Francesco Paolantoni
Il racconto di Francesco Paolantoni
Francesco Paolantoni ha raccontato il suo periodo di difficoltà nel corso di un’intervista al Corriere della Sera: “Facevo un sacco di spettacoli e guadagnavo molti soldi, che amministrava un mio amico. Mi fidavo in maniera assoluta, aveva le mie firme in banca. A un certo punto, mi prosciugò il conto“.
Il comico ha ricordato con amarezza: “Stava per iniziare una fase artistica di calo e, contemporaneamente, non avevo più una lira da parte“. Poi ha aggiunto: “Ho conosciuto la depressione. La botta dei miei genitori l’aveva fatta emergere ma era rimasta latente, dopo questo episodio si è manifestata in maniera più forte”.
Francesco Paolantoni: “Covatta e Iacchetti sono fratelli”
A proposito di amicizia, Francesco Paolantoni ha parlato del suo rapporto con due suoi colleghi, Giobbe Covatta ed Enzo Iacchetti: “Siamo fratelli“.
Il comico partenopeo ha spiegato così il motivo di questa “fratellanza”: “Insieme abbiamo vissuto un momento fantastico delle nostre vite. Ci esibivamo allo Zelig, il locale, e vivevo a casa di Giobbe”.
Da Fazio a De Martino: le parole di Francesco Paolantoni
Francesco Paolantoni, nel corso dell’intervista, ha parlato anche del suo rapporto con Fabio Fazio: “Abbiamo ritrovato un rapporto di amicizia e di collaborazione a cui tengo tanto. Gli voglio molto bene“.
Il comico ha poi definito una “magia” l’incontro con Stefano De Martino: “Lavorare con lui mi ha dato la stura per fare quello che so fare meglio in tv: la commedia dell’arte, l’improvvisazione. Con Biagio Izzo e Giovanni Esposito siamo una combriccola: ogni volta non vediamo l’ora di ritrovarci come ragazzini di 12 anni”. De Martino, invece, ha aggiunto Paolantoni, “è vecchio dentro, è saggio”.