Francesco Paolantoni e la depressione per la truffa dell'amico, "prosciugò il conto, non avevo più una lira"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Francesco Paolantoni ha raccontato di aver conosciuto la “depressione” dopo una disavventura vissuta con un amico che amministrava i suoi soldi guadagnati con gli spettacoli: “Mi prosciugò il conto”. Il comico partenopeo lo ha definito “un danno enorme, da cui ho avuto difficoltà a riprendermi”. Parlando di amicizia, Paolantoni ha poi definito due “fratelli” i suoi colleghi Giobbe Covatta ed Enzo Iacchetti. “Parole al miele” anche per Fabio Fazio e Stefano De Martino, con cui collabora regolarmente in tv.

Il racconto di Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni ha raccontato il suo periodo di difficoltà nel corso di un’intervista al Corriere della Sera: “Facevo un sacco di spettacoli e guadagnavo molti soldi, che amministrava un mio amico. Mi fidavo in maniera assoluta, aveva le mie firme in banca. A un certo punto, mi prosciugò il conto“.

Il comico ha ricordato con amarezza: “Stava per iniziare una fase artistica di calo e, contemporaneamente, non avevo più una lira da parte“. Poi ha aggiunto: “Ho conosciuto la depressione. La botta dei miei genitori l’aveva fatta emergere ma era rimasta latente, dopo questo episodio si è manifestata in maniera più forte”.

Francesco Paolantoni: “Covatta e Iacchetti sono fratelli”

A proposito di amicizia, Francesco Paolantoni ha parlato del suo rapporto con due suoi colleghi, Giobbe Covatta ed Enzo Iacchetti: “Siamo fratelli“.

Il comico partenopeo ha spiegato così il motivo di questa “fratellanza”: “Insieme abbiamo vissuto un momento fantastico delle nostre vite. Ci esibivamo allo Zelig, il locale, e vivevo a casa di Giobbe”.

Da Fazio a De Martino: le parole di Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni, nel corso dell’intervista, ha parlato anche del suo rapporto con Fabio Fazio: “Abbiamo ritrovato un rapporto di amicizia e di collaborazione a cui tengo tanto. Gli voglio molto bene“.

Il comico ha poi definito una “magia” l’incontro con Stefano De Martino: “Lavorare con lui mi ha dato la stura per fare quello che so fare meglio in tv: la commedia dell’arte, l’improvvisazione. Con Biagio Izzo e Giovanni Esposito siamo una combriccola: ogni volta non vediamo l’ora di ritrovarci come ragazzini di 12 anni”. De Martino, invece, ha aggiunto Paolantoni, “è vecchio dentro, è saggio”.