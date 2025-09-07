Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo in ospedale, l'incontro casuale e il siparietto dal reparto: come stanno

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Siparietto da un palcoscenico inusuale per Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo. I due attori napoletani si sono ritrovati per caso in ospedale e hanno salutato i fan con un video insieme, anche per rassicurarli sulle loro condizioni. Il comico e ospite fisso in tv in tanti programmi di intrattenimento è stato ricoverato per un’intossicazione alimentare, mentre il volto storico della fiction Un posto al sole è finito in pronto soccorso per dopo un incidente in auto.

Il ricovero in ospedale

Nella giornata di domenica 7 settembre Paolantoni aveva già pubblicato dei video dalla stanza di ospedale per scherzare sulle sue condizioni, comunicando ai suoi fan il perché del ricovero.

“Un’intossicazione alimentare, mista a una sub-occlusione, mista a una diverticolite” ha spiegato apparendo con una sonda al naso, per poi sdrammatizzare con un “mammaaa!!” finale

L’incontro tra Paolantoni e Rispo

Saputa della presenza in reparto del comico, Rispo è andato a trovare l’amico, spalla di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile, riprendendo la comica circostanza.

“Domenica con gli amici. A una certa età gli amici non te li ritrovi a mare o in un ristorante su una spiaggia” ha detto ridendo l’attore mentre riprendeva Paolantoni sul lettino.

L’interprete napoletano, conosciuto soprattutto per il ruolo di Raffaele Giordano nella soap opera Un posto al sole, si è procurato un ematoma oculare e una contrazione collo-spallare in un tamponamento in macchina ed è finito in pronto soccorso.

“Meglio che restiamo a casa a una certa età. Lui è sotto l’effetto di calmanti, antidolorifici, già gli sto chiedendo molto”, ha detto in chiusura del video.

Le condizioni di Rispo

Successivamente, Rispo ha pubblicato un altro video dal suo profilo Instagram per rassicurare tutti i fan preoccupati per l’occhio nero.

“Tutto bene. Ho fatto una frenata brusca e ho preso il colpo della strega e due punti all’occhio” ha detto rivolgendosi ai follower che gli avevano scritto chiedendo come stesse.