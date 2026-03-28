Francesco Paolantoni, l'intervista all'attore: “Non semino più, raccolgo e provo ancora a restare bambino”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono artisti che, anche quando fanno ridere, lasciano sempre intravedere una crepa. Non una ferita esibita, non il gusto compiaciuto della malinconia, ma una sottile linea d’inquietudine che attraversa tutto: la voce, i tempi comici, gli scarti improvvisi, persino il modo in cui si sottraggono alla retorica. Francesco Paolantoni appartiene a questa categoria rara. La sua comicità, così riconoscibile e insieme così sfuggente, sembra nascere proprio da lì: da una fanciullezza mai davvero abbandonata, da un’irrequietezza antica, da una leggerezza che non è superficialità ma forma di sopravvivenza. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Francesco Paolantoni si racconta con una sincerità spiazzante, quasi disarmata. Parla dei suoi 70 anni come di un tempo di raccolta, non di semina. Lo fa senza vittimismo e senza autocommiserazione, con quella lucidità asciutta di chi ha imparato a guardare la propria traiettoria senza imbrogliarsi da solo. Riconosce il ruolo della fortuna, ammette i rallentamenti, i cali, la propria indolenza, e allo stesso tempo restituisce il senso profondo di un percorso rimesso in moto quando sembrava già avviato verso la discesa. C’è gratitudine nelle sue parole, ma non c’è mai compiacimento. Semmai una forma adulta di stupore. Il punto più interessante, però, è forse un altro: Francesco Paolantoni non separa mai davvero l’artista dall’uomo. Quando dice di sentirsi ancora un bambino, non sta costruendo una posa narrativa. Sta nominando una verità interiore. In quella sua dichiarata infantilità c’è molto più di un tratto caratteriale: c’è il nucleo di un’identità, il rifugio e insieme il motore della sua comicità. È come se il comico, in lui, non nascesse dall’abilità di fabbricare battute, ma dalla possibilità di dare una forma scenica al disordine emotivo, all’inquietudine, al bisogno di alleggerire il peso del mondo. Anche per questo rifiuta l’idea del teatro come sofferenza: per Francesco Paolantoni, il lavoro dell’attore non è martirio, ma trasformazione. È una terapia, una sublimazione, un modo per prendere ciò che dentro potrebbe esplodere e restituirlo agli altri in forma di gioco, ritmo, personaggio, risata. E poi c’è il rapporto con il tempo, che attraversa tutta l’intervista in maniera sotterranea ma costante. Il tempo biografico, innanzitutto: la perdita prematura dei genitori, il timore della morte conosciuto già nell’infanzia, la percezione di sé come uomo mai del tutto pacificato. Ma anche il tempo artistico: i maestri assorbiti quasi per osmosi, il successo che torna quando sembrava meno probabile, il desiderio di continuare a stare in scena non per dimostrare qualcosa, ma per restare in contatto con quel luogo vivo in cui il pubblico ti restituisce una conferma, una risata, un applauso, cioè una forma d’amore. Quella che segue non è soltanto un’intervista a un attore molto amato. È il ritratto di un uomo che ha conservato il privilegio e il peso della propria irrequietezza, e che proprio lì, in quella zona mai del tutto risolta tra fragilità e ironia, continua a trovare la sua verità più profonda. E forse anche il motivo per cui, ancora oggi, arriva così forte a pubblici diversissimi: perché sotto il mestiere, sotto la maschera, sotto il tempo che passa, Francesco Paolantoni custodisce qualcosa che non si è lasciato addomesticare.

Che periodo sta vivendo? La vediamo in televisione su più canali tra Stasera tutto è possibile, Che tempo che fa e Pechino Express, ed è impegnato a teatro con le prove di uno Shakespeare. È una fase di raccolta o di semina?

“Non ho più la possibilità di seminare: se fosse una fase di semina, sarebbe inutile. Lo dico spesso: non ho più l’età per seminare, ma solo per raccogliere ancora qualcosa, prima che tutto si concluda. Ho compiuto 70 anni: non ha senso parlare di nuove semine. È una fase di raccolta, pienamente. E devo dire che è una raccolta meravigliosa, frutto di una grande fortuna. Per quanto mi riguarda, la vita mi ha fatto germogliare molte opportunità e, quindi, mi sento molto grato e soddisfatto”.

Parla di fortuna, ma se dovesse, per una volta, concedersi un pizzico di presunzione e guardare al suo percorso, quali elementi ritiene determinanti? Tenacia, studio, impegno?

“Tenacia, studio, impegno e formazione contano, ma entra in gioco anche la fortuna con la c maiuscola. Mi trovavo già in una fase discendente, come accade spesso in questo mestiere: un calo fisiologico dal quale è difficile risalire. Ho avuto invece la fortuna, e il privilegio, grazie ad alcune trasmissioni, di ritrovare il successo, persino più di prima. È quasi un miracolo, perché alla mia età, dopo un periodo di flessione, è davvero complicato tornare in auge. Non solo ci sono riuscito, ma in modo dirompente: è un privilegio enorme”.

Restando su questo piano: secondo lei, quale aspetto di Francesco Paolantoni arriva oggi ai giovani? È molto apprezzato anche da loro.

“È un aspetto sorprendente, perché non avrei mai immaginato di essere apprezzato dai giovani e dai bambini. Probabilmente mi percepiscono un po’ come un personaggio animato, anche per ciò che è accaduto e accade a ‘Stasera tutto è possibile”, che mi ha dato un’immagine che continuo a portare con me in tutto ciò che faccio. Dipende anche dal mio carattere: conservo una sorta di fanciullezza ostinata. Rimango infantile, come persona, nonostante l’età. Non credo che sarei mai stato capace di fare il padre, per esempio, perché mi sento ancora io stesso un bambino. Questo aspetto mi aiuta nella vita e, nel lavoro, non solo mi diverte, ma contribuisce a dare un’immagine fresca. Essere apprezzato da ragazzi e bambini, a 70 anni, è davvero straordinario”.

Questa sua dimensione infantile emerge anche nei cambi improvvisi, per esempio nei momenti di arrabbiatura scenica?

“Sì, in parte è anche mestiere”.

Ufficio stampa: Sante Cossentino

Che bambino era Francesco Paolantoni?

“Molto simile a oggi. Ero un bambino irrequieto, non in modo eccessivo, ma con un’inquietudine che mi accompagna ancora. È un tratto caratteriale, fa parte della mia natura. Non sono mai stato davvero sereno, né da ragazzo né da adulto. Alla fine, però, questa irrequietezza è utile anche nel mio lavoro: è fondamentale. Un certo grado di inquietudine serve, altrimenti una persona pienamente serena forse non sceglierebbe neppure questo mestiere”.

Molti comici parlano di curiosità, di una forte spinta a vivere.

“Sì, la curiosità è importante, ma anche una certa inquietudine che ci si porta dentro. Si è sempre alla ricerca di qualcosa e, spesso, questo mestiere permette di dare forma a questa esigenza, di affrontare situazioni nuove e fare esperienze diverse. In questo modo si riesce, almeno in parte, a placare l’irrequietezza”.

Lei ha cercato questo mestiere fin da giovane. Guardandolo oggi, lo definirebbe catartico?

“Senza dubbio terapeutico. Probabilmente avrei avuto bisogno di una psicoterapia, e invece questo lavoro ha svolto quella funzione. Anche l’invenzione dei personaggi è un modo per far emergere le molteplici personalità che si hanno dentro. Chi ha la fortuna e il privilegio di esprimerle trova un equilibrio. Invece di reprimerle e rischiare che esplodano, si trasformano in gioco: la follia, il lato infantile, perfino gli impulsi più aggressivi diventano materiale comico. Quindi sì, è catartico, è terapeutico”.

C’è mai stato un aspetto di sé che ha temuto di scoprire attraverso la recitazione?

“No, è sempre stato un divertimento. Faccio questo mestiere perché mi diverte l’idea stessa di farlo. Affrontarlo con sofferenza, per me, non ha senso. Quando si dice che il teatro è sofferenza, per citare Eduardo De Filippo, è un’idea che non ho mai condiviso. È un lavoro che richiede serietà, ma non pesantezza. La visione del teatro come sofferenza non mi appartiene e non mi piace neppure ascoltarla. Se il teatro è sofferenza, allora chi soffre davvero che spazio ha?”.

Spesso, però, è anche una narrazione costruita. Agli attori viene quasi insegnato a dire che il teatro è sofferenza, come fosse una formula obbligata.

“Esatto. È un’idea costruita, che non mi appartiene”.

Nel suo percorso ha incontrato diversi maestri. Avrà sicuramente assimilato molto, ma anche preso le distanze da ciò che non sentiva vicino. Quali elementi ha rifiutato?

“Per esempio, alla scuola d’arte drammatica mi insegnavano una recitazione molto classica. Ho trasformato quel modello in un personaggio che ha avuto grande successo a ‘Mai dire Gol’: Ruggero De Lollis, l’attore enfatico. Era esattamente il tipo di attore che mi veniva proposto, e l’ho subito rielaborato in chiave ironica. Quando recito, non mi identifico mai completamente. Mantengo sempre una certa distanza. Non sono mai stato un attore di impostazione stanislavskiana: non mi immergo totalmente nel personaggio. Resto sempre un po’ esterno, mi osservo e poi ne esco con facilità. È semplicemente un altro metodo”.

E, invece, che cosa ha davvero assimilato?

“Non è una scelta consapevole: l’assimilazione avviene naturalmente. Sono cresciuto guardando Eduardo, Totò, Jerry Lewis, Stanlio e Ollio. Sono influenze che si interiorizzano e, a un certo punto, emergono spontaneamente. Non mi sono mai ispirato deliberatamente a qualcuno in particolare: sono riferimenti che si assorbono. A volte, per esempio, mi capita di usare la voce di Eduardo, proprio perché è profondamente radicata in me. Sono elementi che contribuiscono alla formazione e che poi riaffiorano in modo naturale”.

Da palermitano, speravo citasse anche Franco e Ciccio.

“Mi divertivano, ma non mi sono mai identificato in quel tipo di comicità. Franco, in parte, mi ricordava Jerry Lewis, ma sentivo quest’ultimo più vicino al mio modo di intendere l’umorismo”.

Per interiorizzare tutto questo è necessario anche essere grandi osservatori della realtà.

“Senza dubbio. Chi svolge questo mestiere, soprattutto chi crea personaggi o situazioni, è inevitabilmente un attento osservatore. C’è una sensibilità particolare verso tutto ciò che accade intorno”.

C’è qualcosa che, osservando la realtà di oggi, la irrita in modo particolare?

“Sì, ciò che accade intorno a noi. Mi colpisce la diffusione della superficialità e il fatto che spesso ci si affidi all’incompetenza. Trovo insopportabile l’incompetenza quando è accompagnata da presunzione e arroganza: persone incapaci che si comportano come se sapessero tutto. Anche in ambito politico si percepisce un livello tale di impreparazione da spingere a prendere le distanze. Altrimenti si rischia davvero di perdere lucidità. Per questo tendo a distaccarmi e, nel mio lavoro, sento quasi una responsabilità: alleggerire, per quanto possibile, il peso che le persone si portano addosso”.

Ma, mentre lei alleggerisce gli altri, chi alleggerisce lei?

“È una domanda che poneva anche Totò in un film, interpretando un clown: ‘Faccio ridere il pubblico, ma chi fa ridere me?’. Posso dire, però, che mi diverto. Ci sono molti colleghi e molte persone che riescono a farmi ridere”.

Le piace anche la comicità delle giovani generazioni?

“Alcuni nomi mi piacciono. Oggi è molto diffusa la stand-up comedy, che negli Stati Uniti era già popolare tra gli anni Sessanta e Settanta. Ci sono ragazzi validi, anche se non è il mio tipo di comicità. Non sono un comico costruito sulla battuta: preferisco le situazioni, l’improvvisazione. Sono in molti a provarci, forse troppi, e non tutti funzionano. Tuttavia, alcuni sono davvero bravi. Gli stand-up comedian americani li trovo straordinari; quelli italiani un po’ meno, anche se esistono eccezioni. Per me un riferimento resta Ricky Gervais: rappresenta un modello nella stand-up ed è anche un attore notevole. Il limite di molti stand-up comedian italiani è che, al di fuori di quel contesto, faticano. Non sempre sanno recitare o affrontare altri ambiti. È un modello che non mi appartiene: preferisco artisti più versatili, capaci di esprimersi in forme diverse”.

Suo padre era marchigiano e sua madre napoletana. Due origini diverse, quindi anche due modi differenti di vivere. Quali tratti sente di aver ereditato da entrambi?

“La semplicità e la leggerezza. Erano due persone molto affettuose. Ma non ho potuto condividere molto tempo con loro: ho perso mio padre a vent’anni e mia madre a ventidue. Mio padre era già anziano e, quindi, l’ho conosciuto soprattutto nella sua vecchiaia. Nonostante questo, era una persona leggera, con un modo sereno di stare al mondo. Quando ho scelto questo mestiere, non dissero nulla, se non farmi i complimenti. Purtroppo, non ho avuto il tempo di viverli a lungo. Da bambino ricordo soprattutto il timore che mio padre potesse morire da un momento all’altro: è l’immagine più forte che mi è rimasta”.

Tornando al suo percorso, c’è mai stato un momento in cui ha pensato di smettere? Che cosa l’ha spinta a continuare?

“Il desiderio di riuscire in questo mestiere e la consapevolezza di non avere alternative. Non avrei saputo fare altro, davvero nulla. Ho iniziato a desiderarlo da bambino e sono cresciuto con questa idea. A vent’anni facevo già teatro. Se ci penso oggi, non vedo altre strade possibili. Per questo ho continuato, anche nei momenti più difficili. Era l’unica direzione che sentivo mia”.

Si è mai considerato ambizioso?

“Sì, nel senso di voler diventare il più bravo possibile e svolgere questo mestiere a un certo livello. Allo stesso tempo, però, non sono competitivo. Tendo ad arrendermi facilmente, non combatto. Questo ha rallentato il mio percorso: sono stato pigro, indolente, ho perso occasioni e non mi sono applicato abbastanza. Fa parte della mia natura”.

Non le è mai capitato di guardare gli altri e chiedersi perché loro riuscissero e lei no?

“No, perché penso che ognuno ottenga ciò che merita, anche in base all’impegno che mette. Vedevo persone fare più di me, ma vedevo anche quanto lavorassero. Riconoscevo di essere meno determinato, più pigro. E quindi pensavo: questo è ciò che riesco a fare, oltre non andrei”.

Il cinema, con lei, è stato più accogliente o più severo?

“All’inizio è stato molto accogliente. Ho fatto esattamente ciò che desideravo: rifiutai i film natalizi, i cosiddetti ‘cinepanettoni’, perché cercavo un tipo di cinema più vicino alla mia sensibilità. Ho lavorato con registi come Virzì e la Comencini. Poi è arrivato un periodo di calo e, insieme a quello, anche un ridimensionamento nel cinema”.

Avrebbe voluto allontanarsi dai ruoli abituali nel cinema?

“Il concetto di ‘comfort zone’ non mi convince. Non sento il bisogno di mettermi alla prova per competere o dimostrare qualcosa”.

Perché portare in scena Shakespeare oggi?

“Perché me lo ha proposto il Teatro Stabile di Napoli. In passato avevo già affrontato Shakespeare, con Sogno di una notte di mezza estate e un altro spettacolo, La dodicesima notte, in cui interpretavo Malvolio. Era da tempo che non mi dedicavo al teatro di prosa, nel senso più classico del termine. L’idea di tornare a Shakespeare, con il Teatro Stabile, in una commedia come Le allegre comari di Windsor da protagonista, mi ha molto incuriosito. Mi piace tornare al teatro di prosa. Inoltre, si tratta di un progetto interessante, con Mariano Bauduin, che ha lavorato a lungo con Roberto De Simone: ci sono musiche, canzoni, una costruzione ricca. Sono felice di farne parte”.

Quando è sul palco, che tipo di relazione cerca con il pubblico? Uno scambio diretto o una dimensione più raccolta?

“Mi piace il contatto con il pubblico. Cerco proprio di instaurare un rapporto. Accade soprattutto nei miei spettacoli, dove l’interazione è più diretta, ma anche nelle commedie percepisco molto la presenza del pubblico, anche senza un dialogo esplicito”.

Tra applauso e risata, quale risposta preferisce?

“Dipende dal contesto. Ci sono spettacoli che non richiedono una risata continua. Anche un applauso dopo diversi minuti può essere appropriato, se coerente con il ritmo dello spettacolo. L’applauso è gratificante. È anche un sollievo, perché scioglie la tensione e allontana il timore che qualcosa non funzioni. Ma soprattutto è una forma di riconoscimento, ed è ciò che chi fa questo mestiere desidera più di ogni altra cosa”.

Che cosa sogna un artista?

“Sogno continuamente, anche quando non dovrei. Vivo spesso in una dimensione sospesa, quasi onirica. E poi c’è il desiderio di essere amati: alla base c’è una componente esibizionistica, una forte esigenza di riconoscimento. L’affetto del pubblico è ciò che chi fa questo mestiere cerca più di tutto”.

E l’affetto per se stessi? Qual è stato l’ultimo gesto di cura che ha avuto verso se stesso?

“Tendo a essere indulgente con me stesso. Mi concedo ciò che mi fa stare bene. Adesso, per esempio, guarderò la partita. Dal cibo agli affetti, fino a una partita: mi concedo questi piccoli piaceri”.

Oggi molti riflettono sul segno che lasceranno. Che cosa vorrebbe fosse scritto nel suo epitaffio tra cent’anni?

“È morto con in bocca una cotica di maiale che stava masticando”.

Almeno se l’è goduta.

(Ride, ndr).