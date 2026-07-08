Francesco Paolo Sutera dirigente medico Asp accoltellato a Palermo per un documento mancante: è gravissimo

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Il dirigente medico Francesco Paolo Sutera è stato accoltellato nel centro Asp di via Arcoleo a Palermo da un uomo che si era rivolto alla struttura per ottenere la prescrizione di una carrozzina per un suo familiare. A scatenare la furia dell’aggressore sarebbe stato il rifiuto del medico, dovuto alla mancanza di un documento nella sua pratica. Le condizioni di salute della vittima sarebbero considerate gravi. L’aggressore è stato bloccato dalla polizia e condotto in commissariato.

Francesco Paolo Sutera accoltellato a Palermo: cos’è successo

Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata da La Repubblica, l’uomo che ha aggredito il dirigente medico Francesco Paolo Sutera sarebbe andato centro dell’Asp di via Giorgio Arcoleo, dietro al Policlinico in zona Guadagna a Palermo, per farsi prescrivere una carrozzina per un suo familiare.

Quando il medico ha controllato la pratica, avrebbe fatto notare che mancava un documento.

L’uomo, a quel punto, avrebbe tentato di convincere il dirigente a consegnargli lo stesso la fornitura medica. Di fronte al rifiuto di Sutera sarebbe scattata l’aggressione, prima verbale e poi fisica.

In pochi secondi l’aggressore avrebbe estratto un coltello e minacciato il dirigente medico. Quest’ultimo avrebbe tentato di fuggire e chiedere aiuto ma sarebbe stato raggiunto da alcune coltellate.

L’aggressore è stato bloccato dalla polizia, allertata dai colleghi della vittima, e trasportato in commissariato per l’interrogatorio.

Come sta Francesco Paolo Sutera dopo l’aggressione

A dar conto delle condizioni di salute di Francesco Paolo Sutera dopo l’aggressione subita al centro Asp di via Arcoleo a Palermo nella mattinata di mercoledì 8 luglio è l’agenzia LaPresse.

Il medico sarebbe stato raggiunto da due coltellate alla spalla e al volto secondo quanto raccolto da LaPresse.

Trasportato in ospedale, Sutera sarebbe in condizioni giudicate gravi.

Chi è il dirigente medico Asp Francesco Paolo Sutera

Francesco Paolo Sutera è un dirigente medico dell’Asp di via Arcoleo a Palermo che si occupa della fornitura dei presidi.

Nato il 7 ottobre del 1959, si è laureato in Medicina e chirurgia all’università di Palermo nel 1984. Vanta anche una specializzazione post laurea in Malattie dell’apparato digerente, acquisita nel 1988.

Francesco Paolo Sutera è stato anche insignito della Croce di Anzianità per gli oltre 15 anni nel ruolo di Ufficiale Medico Militare della Croce Rossa Italiana.

Chi è l’aggressore

L’aggressore sarebbe un 53enne palermitano, secondo LaPresse.