Francesco Piccirillo, nel film La salita di Massimiliano Gallo: “Diventare attore senza smettere di sentirsi”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Per Francesco Piccirillo, interpretare Enzo il Rosso non è stato solo entrare in un personaggio, ma riconoscere qualcosa di sé. Non tanto nella storia (la distanza tra la sua vita e quella di un ragazzo detenuto resta evidente) quanto in una disposizione emotiva, in uno sguardo sul mondo che conserva una fragilità quasi infantile. È da lì che parte il suo racconto: da un’idea di “scugnizzo” che non ha nulla di criminale, ma coincide piuttosto con una crescita vissuta per strada, fatta di legami forti, istintivi, assoluti. Nel film La salita di Massimiliano Gallo, al cinema dal 9 aprile, questa dimensione si traduce in un personaggio che difende, ama, reagisce senza filtri. Ma nell’intervista emerge soprattutto il percorso che ha portato Francesco Piccirillo fin lì. Un percorso non lineare, attraversato da blocchi emotivi, da momenti di smarrimento e da una domanda costante su cosa significhi davvero recitare. C’è un episodio preciso che segna tutto: un pianto che continua anche dopo la scena, quando il personaggio è già finito. È lì che nasce la consapevolezza che la recitazione non è solo tecnica, ma un attraversamento reale delle emozioni. Da quel momento in poi, il lavoro diventa anche un confronto con se stessi, con i propri limiti, con ciò che si è stati abituati a trattenere. L’intervista esclusiva a Francesco Piccirillo per Virgilio Notizie si muove così tra due poli: da una parte la vulnerabilità, finalmente riconosciuta come risorsa; dall’altra il rischio dell’ossessione, quando il desiderio di farcela diventa troppo pesante. In mezzo, il teatro (prima rifugio, poi spazio di crescita) e il cinema, inseguito a lungo come un traguardo necessario. E infine Napoli, che non è solo un luogo ma una presenza continua, familiare, concreta. Una città che si riflette nei dettagli: nei gesti, nelle abitudini, nei ricordi legati alla nonna, nelle piccole immagini che restano. È anche da lì che nasce il suo modo di Francesco Piccirillo di stare in scena: non costruito, ma vissuto. Come se, ogni volta, fosse davvero la prima.

Chi è Enzo il Rosso per lei?

“Per me Enzo il Rosso è un giovane scugnizzo dal cuore d’oro. È la definizione che sento più vicina, perché racchiude sia il suo modo di stare al mondo sia la sua dimensione emotiva”.

Che significato attribuisce al termine “scugnizzo”?

“È un termine che può essere interpretato in modi diversi. Alcuni gli attribuiscono una connotazione negativa, mentre per me ha un valore assolutamente positivo. Quando parlo di scugnizzo penso a ragazzi che vivono molto la strada: giocano a calcio, stanno insieme, crescono fuori casa. Lo considero piuttosto uno stile di vita: una persona che trascorre molto tempo in strada e si forma in quel contesto, senza essere necessariamente legata ad ambienti criminali. Il musical Scugnizzi di Claudio Mattone, probabilmente, restituisce al meglio il significato che intendo”.

Al di là del fatto che lei non è in carcere, quali affinità e differenze ha riscontrato tra sé e il personaggio?

“Il non essere in carcere rappresenta certamente una differenza rilevante. Per il resto, però, esistono diversi elementi in comune. Entrambi difendiamo sempre le persone che amiamo, senza esitare. Condividiamo anche un legame molto forte con la madre, quasi viscerale: nel suo caso è forse ancora più estremo, ma la base è simile. C’è poi uno sguardo sul mondo che ci accomuna: riusciamo entrambi a osservare la realtà con una sensibilità infantile. Nel suo caso perché non ha potuto vivere pienamente l’infanzia, nel mio perché quel lato non è mai venuto meno. Lo ritrovo nelle piccole esperienze quotidiane e soprattutto nella recitazione: quando recito, questa dimensione emerge con forza, mi consente di osservare la realtà da una prospettiva diversa e arricchisce il mio lavoro in termini di creatività”.

Quando ha iniziato a percepirsi davvero come attore?

“Ho iniziato molto presto con il teatro amatoriale, intorno ai 10 o 11 anni. La prima commedia a cui ho partecipato è stata Non ti pago di Eduardo De Filippo. All’inizio, però, vivevo questa esperienza come un passatempo. Era soprattutto un modo per stare con due amici con cui sono ancora in contatto: loro erano molto appassionati di teatro, mentre io ero più orientato verso il calcio. Tra i 10 e i 16 anni ho quindi alternato recitazione e attività sportiva. Intorno ai 16 anni, durante una commedia in cui recitavo con uno di questi amici, si è verificato un episodio che mi ha segnato profondamente. Nella scena lui interpretava mio cugino e tra i due personaggi scoppiava un litigio molto intenso. Al termine, ho iniziato a piangere, e il pianto è proseguito anche fuori scena, senza che riuscissi a comprenderne il motivo. È stato in quel momento che ho iniziato a pensare alla necessità di approfondire la recitazione. Ho capito che, imparando a gestire meglio le emozioni, avrei potuto crescere e forse diventare un attore valido. Quello è stato il primo momento in cui ho considerato concretamente questa professione. Per ottenere un riconoscimento anche da parte degli altri, tuttavia, è stato necessario più tempo”.

Col senno di poi, è riuscito a spiegarsi perché continuava a piangere anche dopo la scena?

“Sì, oggi riesco a comprenderlo meglio. A Napoli è molto radicata l’idea che un uomo debba mostrarsi sempre forte: non piangere, non manifestare emozioni, soprattutto in ambito familiare. Nel mio caso, ho anche una sorella più piccola e ho sempre sentito il bisogno di rappresentare per lei un punto di riferimento solido. Il cambiamento più significativo è arrivato con il trasferimento a Roma insieme alla frequentazione dell’hub di Alessandro Prete. In quel contesto ho iniziato a lavorare in modo più profondo sulle emozioni, anche perché Alessandro ha una grande capacità di portare l’attore a confrontarsi con se stesso. Durante quel percorso ho compreso di avere una sorta di blocco e che, superandolo, avrei potuto migliorare sensibilmente nella gestione emotiva. Quando lavoro su un personaggio riesco a vivere le situazioni come se si verificassero realmente per la prima volta. Per questo tendo a preparare meno le scene più complesse, lasciandomi guidare da ciò che accade in scena. All’inizio utilizzavo molto la tecnica della sostituzione; oggi preferisco affidarmi maggiormente all’esperienza del momento, all’imprevisto e a ciò che resta non espresso”.

Questo approccio non ha rischiato, in qualche modo, di ferirla?

“Sì, soprattutto nelle fasi iniziali del percorso. Per superare il blocco e riuscire a piangere in scena ho lavorato a lungo con la sostituzione, e questo comportava il coinvolgimento di aspetti personali.

Anche durante il periodo trascorso all’hub di Alessandro Prete, una volta rientrato a casa continuavo a ripensare a quanto accaduto durante il lavoro. Con il passare dei giorni diventava una condizione pesante da gestire. Successivamente ho iniziato ad allontanarmi gradualmente dalla sostituzione, facendo riferimento a immagini più astratte per raggiungere lo stesso stato emotivo”.

Che cosa le ha lasciato, finora, la recitazione?

“La recitazione mi ha insegnato che la vulnerabilità non è un limite. In passato la consideravo un difetto. È stata fondamentale per la mia crescita, sia sul piano personale sia nelle relazioni con gli altri. Mi ha aiutato a sviluppare maggiore empatia e, nel complesso, mi ha reso più maturo”.

Ph: Anna Camerlingo / US Film: Zaccaria Communication / US Talent: Giuseppe Corallo

Nel racconto del film La salita, il teatro si colloca per motivazioni differenti tra due poli: la noia e la speranza. Per lei, invece, come si posiziona rispetto a questi estremi?

“Per me il teatro rappresenta prima di tutto una valvola di sfogo. È anche una forma espressiva più accessibile: molte più persone possono avvicinarsi al teatro rispetto al cinema, che presenta maggiori barriere. Nella mia vita, il teatro è sempre stato presente e le emozioni che offre sono difficilmente paragonabili ad altre esperienze. Penso, ad esempio, all’attesa prima di entrare in scena: il sipario chiuso, il brusio del pubblico. Sono sensazioni uniche. Amo sia il teatro sia il cinema, ma sul piano emotivo il teatro mantiene, a mio avviso, una dimensione ineguagliabile”.

Quando è sul palco, cerca lo sguardo del pubblico?

“Sul palco evito di incrociare direttamente lo sguardo del pubblico. Se necessario, mi concentro su un punto fisso nel buio. L’oscurità mi aiuta a entrare in contatto con l’emozione. Si tratta anche di un esercizio praticato durante il percorso con Prete. Il lavoro era legato al concetto di ‘tumulto e desiderio’ e, quindi, alla permanenza in una zona d’ombra. Molti esercizi venivano svolti a occhi chiusi proprio per sviluppare questo tipo di ascolto. Cerco di ricreare la stessa condizione anche in teatro”.

Che rapporto ha poi con gli applausi e con i complimenti?

“Tendo ad avere un atteggiamento piuttosto severo nei miei confronti. Non mi soffermo tanto sul giudizio positivo o negativo, quanto sulle motivazioni che lo accompagnano. Le critiche rappresentano per me un’opportunità di crescita. Il complimento è gratificante, ma ritengo che vada rapidamente superato per continuare a migliorare. Non mi accontento facilmente: dopo una commedia penso già alla successiva, dopo un film mi proietto oltre. Questo atteggiamento rende difficile soffermarsi su ciò che è stato fatto”.

Non ha ancora interiorizzato pienamente il concetto di “qui e ora”?

“In realtà riesco a viverlo, ma solo fino a un certo punto. Subito dopo sento l’esigenza di proiettarmi in avanti”.

È interessante il suo punto di vista sui complimenti, perché in ambito teatrale prevalgono spesso quelli. Al termine di uno spettacolo molti si limitano a esprimere apprezzamento, mentre raramente emergono osservazioni critiche.

“Sono spesso io a sollecitare un riscontro più sincero dalle persone che invito. Chiedo loro un’opinione autentica, non un semplice apprezzamento. Il complimento è utile, ma solo in parte. Un’osservazione puntuale su ciò che potrebbe essere migliorato è decisamente più preziosa. Le critiche, in questo senso, sono fondamentali per crescere”.

Oggi il suo rapporto con il teatro è molto forte, anche perché non si limita alla recitazione: dello spettacolo Zoo Trincea ha curato anche la regia. E la scrittura?

“Per quanto riguarda la scrittura, non ho redatto personalmente il testo. Mi sono affidato a un collega della Sigarro Pictures, una società fondata insieme ad altri ragazzi, tra le poche realtà di questo tipo presenti in Campania. L’idea iniziale era mia, ma, non avendo competenze specifiche nella scrittura, ho coinvolto Alessandro Orrei. Con lui condivido un percorso importante: la convivenza a Roma, il lavoro all’hub di Alessandro Prete, il corto Un cuore, due colori, altri progetti teatrali, oltre alla società e all’agenzia. Quando ha iniziato a sviluppare il testo e ne ho letto le prime versioni, ho avuto subito immagini molto chiare. Da lì è nata anche la scelta di occuparmi della regia”.

Com’è stata questa esperienza alla regia?

“Sono molto soddisfatto del risultato, soprattutto considerando che si trattava della mia prima esperienza registica. Ricordo con grande precisione il debutto al Teatro Acacia: in sala c’erano circa settecento spettatori e, poco prima di entrare in scena, non riuscivo ad alzarmi. Ero immobile su una sedia, completamente bloccato, mentre gli altri cercavano di capire cosa stesse accadendo. È stato sorprendente, perché da attore tendo a reagire alle difficoltà con prontezza e determinazione. In quell’occasione, invece, l’ansia è stata molto intensa. Questa esperienza mi ha fatto comprendere quanto sia complesso il lavoro del regista: se come attore mi considero ancora all’inizio del percorso, nella regia lo sono ancor di più. Sostenere entrambe le responsabilità nello stesso spettacolo è estremamente impegnativo. Per questo motivo, nei progetti futuri, preferisco non essere presente anche in scena. La recitazione resta centrale, mentre la regia rappresenta un ambito che affronto con maggiore cautela. Tuttavia, quando si presentano progetti di particolare valore, è naturale desiderare di seguirli in prima persona”.

Nel suo lavoro di attore si confronta spesso con due concetti molto forti: ambizione e ossessione. Che significato attribuisce a ciascuno di essi? E riesce a individuare il momento in cui l’una si trasforma nell’altra?

“Ho sperimentato entrambe le dimensioni e posso dire che l’ossessione è qualcosa di estremamente difficile da gestire. L’ambizione, invece, è sempre stata una componente importante della mia personalità, soprattutto in ciò che mi appassiona, e la considero un elemento positivo e necessario. C’è stato però un periodo in cui questa ambizione si è trasformata in ossessione. È accaduto poco prima del primo provino per il ruolo di Enzo il Rosso. Ricordo quella fase come particolarmente complessa. Dopo la perdita di mia nonna Carmela, ho iniziato a soffrire di ansia, manifestatasi alcuni mesi più tardi. Nello stesso periodo avevo perso diverse opportunità importanti, arrivando più volte alle fasi finali senza successo. Questo ha generato un forte carico emotivo negativo. Continuavo a lavorare in teatro, anche con buoni risultati, ma il mio obiettivo restava il cinema. A un certo punto ho persino pensato di abbandonare tutto, con la sensazione che anni di sacrifici non avessero prodotto risultati concreti. Ho iniziato così a isolarmi e a ridurre i rapporti sociali, sviluppando una forma di ansia nelle relazioni. Confrontandomi con amici impegnati in altri ambiti lavorativi, percepivo con maggiore evidenza la precarietà della mia situazione: loro potevano programmare viaggi, organizzare il tempo libero, mentre per me tutto questo era più difficile.

In quel momento il sostegno della mia famiglia e della mia compagna è stato determinante per superare il tutto”.

Qual è stato il momento di svolta?

“L’incontro con Marita D’Elia, una delle casting director più valide d’Italia. In precedenza, non avevo mai ricevuto attenzione da parte sua né proposte di provini. A quel punto ho deciso di partecipare a una sua masterclass. Inizialmente mi sono avvicinato con un atteggiamento quasi di sfida, anche perché vedevo colleghi ottenere opportunità che ritenevo alla mia portata. L’incontro diretto ha cambiato completamente la mia percezione di lei: ho conosciuto una persona molto disponibile e attenta. Dopo aver assistito a una mia prova, mi ha rivolto apprezzamenti molto incoraggianti, sottolineando il mio valore e chiedendosi perché non fossi stato notato prima. Abbiamo parlato a lungo e mi ha spiegato che, per alcune produzioni, la selezione iniziale è affidata ad assistenti, motivo per cui potrebbe non aver mai visto direttamente il mio lavoro. Mi ha poi chiarito che non ero adatto a un progetto specifico a cui mi sarebbe piaciuto prendere parte, ma che avrebbe voluto tenermi presente per altre opportunità. E così ha fatto. Dopo qualche tempo, mi ha inviato un provino. All’epoca il film si intitolava L’isola delle donne. Il personaggio era Enzo il Rosso: sedici anni, senza tatuaggi. Io, invece, ho un braccio completamente tatuato. Le ho anche scritto per segnalare questa discrepanza, sottolineando anche che non dimostravo quell’età. La sua risposta è stata molto semplice: mi ha invitato a procedere comunque. Ho realizzato tre self tape e poi ho smesso di pensarci. Fino a quando settimane dopo ho aperto una mail: inizialmente pensavo si trattasse di un nuovo provino, poi ho riconosciuto il titolo. Ho creduto, in un primo momento, che fosse stato inviato nuovamente lo stesso materiale per errore. Leggendo con attenzione, però, ho trovato la convocazione al callback. A quel punto ho provato un forte stupore. Tra i riferimenti compariva anche Massimiliano Gallo, e ho pensato che l’attenzione sarebbe stata rivolta soprattutto alla qualità della recitazione. Da una parte ero molto felice, dall’altra sono emerse molte insicurezze. Era un periodo in cui l’ossessione per questo lavoro stava diventando difficile da gestire. Non avevo mai considerato un’alternativa, ma attraversavo una fase complessa. Quel provino, in un certo senso, ha rappresentato un punto di svolta”.

Che cos’è per lei il successo?

“Per me il successo coincide con la possibilità di continuare a fare ciò che amo, quindi lavorare stabilmente in questo mestiere. Distinguo nettamente tra successo, fama e felicità. La fama, per come la immagino, ha un andamento instabile: può crescere rapidamente, ma altrettanto velocemente può diminuire. Non è un aspetto che mi interessa in modo particolare. Ciò che conta davvero è lavorare con continuità ed essere riconosciuto per la qualità del proprio operato. Nel sistema italiano esistono talvolta dinamiche paradossali, per cui si può accedere a determinati progetti per motivi non necessariamente legati al talento. Attualmente posso contare su un agente molto attento sotto questo aspetto, Diego Cortes per Vera Star, e questo rappresenta per me un riferimento importante”.

Come Enzo, anche lei ha i capelli rossi. Avverte il confronto con un modello estetico dominante?

“È una questione complessa. Alcuni utilizzano l’aspetto fisico come elemento distintivo. Nel mio caso, ad esempio, i capelli rossi rappresentano una caratteristica poco comune e possono diventare un segno riconoscibile. Non rientro però nell’idea tradizionale di bellezza. Guardando agli attori internazionali, tra Leonardo DiCaprio in Titanic e Johnny Depp, ho sempre preferito Depp: non rappresenta una bellezza canonica, ma lo trovo più interessante. La bellezza è un concetto soggettivo, anche se nel cinema spesso tende a essere trattata come oggettiva. Personalmente mi sento più affine a personaggi introspettivi. Un riferimento importante è Elio Germano: non incarna il modello classico di bellezza, ma è un interprete che ammiro profondamente per il talento. Tra gli attori che considero più significativi ci sono Pierfrancesco Favino, Alessandro Borghi, Luca Marinelli, Massimiliano Gallo e Toni Servillo”.

Ha citato prima sua nonna, e questo apre una riflessione interessante. Oggi, in che modo Napoli vive dentro di lei?

“Il mio legame con Napoli è molto profondo. Vivo nel centro storico e si tratta di una realtà che si percepisce costantemente, in ogni momento della giornata. Questa intensità rende difficile immaginare una vita altrove: ho provato a farlo, ma senza riuscirci. Napoli rappresenta una fonte continua di stimolo creativo. Quando si instaura un legame così forte con la città, questo si riflette inevitabilmente anche nel lavoro attoriale. L’ho vissuta soprattutto attraverso la mia famiglia, e in particolare attraverso mia nonna, che resta (ne parlo ancora al presente) una presenza fondamentale nel mio immaginario. Era l’emblema della nonna napoletana: preparava il ragù e ogni pasto diventava un’occasione speciale, quasi festiva. Amava prendersi cura degli altri e insisteva sempre perché si mangiasse di più, sostenendo che si fosse troppo magri, anche quando non era affatto così. Negli ultimi anni, con l’età, aveva sviluppato una leggerezza quasi infantile. Giocava molto, anche nei piccoli gesti quotidiani: ad esempio, dopo una discussione con mia madre, bastava che questa si voltasse perché reagisse con una smorfia scherzosa. Era una dimensione fatta di spontaneità e vitalità”.

Come definirebbe la “cazzimma”?

“La ‘cazzimma’, per come la intendo io, è un elemento fondamentale. Rappresenta la capacità di dare tutto, di utilizzare fino in fondo le proprie risorse, anche quando potrebbe non essere strettamente necessario, ma sempre con un orientamento positivo. Può assumere sia una valenza costruttiva sia una negativa. Personalmente non la associo alla cattiveria: non agisco mai con l’intenzione di nuocere. Tuttavia, se mi trovo di fronte a un atteggiamento ostile, tendo a reagire con maggiore intensità. Ma è un aspetto del mio carattere su cui sto lavorando”.

Se dovesse descriversi attraverso gli oggetti presenti nella sua stanza, come si racconterebbe?

“Nella mia stanza ci sono soprattutto locandine dei lavori a cui ho partecipato, alcuni premi e molte fotografie. Faccio però fatica a descrivermi attraverso uno spazio, perché tendo a cambiare spesso. Anche in casa ho una stanza grande, ma capita di dormire in quella di mia sorella, più piccola, semplicemente perché preferisco quel letto. Non mi sento legato a un luogo preciso o a elementi materiali: mi adatto con facilità. Ho anche un’abitudine particolare legata al momento del sonno: utilizzo il suono dell’aerosol. Può sembrare insolito, ma per me ha un effetto rassicurante. Quando dormivo con amici o colleghi sul set di La salita, come Alfredo Cossu e Manuel Mazia, lo consideravano fastidioso. Per me, invece, rappresenta una fonte di tranquillità. Sono cresciuto con l’aerosol e conservo anche una mascherina non collegata ad alcun dispositivo, proprio come richiamo a quei momenti. Da bambino ho sofferto di laringospasmo, una forma particolarmente intensa di asma. Ricordo una crisi molto grave: le iniezioni non erano sufficienti e la dottoressa suggerì di provare con l’aerosol. Appena lo utilizzai, mi calmai. Da allora è diventato un riferimento importante. Ancora oggi, quando non sto bene, è il primo rimedio a cui penso”.

Tra le fotografie presenti nella sua stanza, ce n’è una a cui è particolarmente legato?

“Sì, una in cui abbraccio mia nonna, a cui sono molto affezionato. Un’altra è legata al lavoro: uno scatto realizzato sul set con Massimiliano Gallo, che ricordo con piacere”.

Lei proviene anche dal mondo del calcio. Che rapporto ha oggi con questo sport?

“Attualmente ho dovuto interrompere l’attività a causa della rottura del legamento crociato e dovrò sottopormi a un intervento chirurgico. Avevo ricevuto anche una convocazione per la nazionale attori, ma l’infortunio ha reso necessario rimandare tutto all’estate. In futuro, tornerò a giocare in ambito amatoriale: già da tempo non praticavo più a livello agonistico, limitandomi a qualche torneo”.

Lo ha vissuto come un fallimento?

“Il fallimento è ciò che mi spaventa di più. Nel calcio, avendo interrotto intorno ai diciotto anni, ho già affrontato questa possibilità e accettato di non intraprendere quella carriera. Nel lavoro attoriale, invece, il fallimento resta la prospettiva più difficile da affrontare. Per questo il mio ‘piano B’ non consiste nel cambiare professione, ma nel creare opportunità autonome. La Sigarro Pictures rappresenta un’alternativa nei momenti più complessi: quando un provino non va a buon fine o un progetto si interrompe, posso comunque continuare a costruire qualcosa. Abbiamo anche organizzato giornate di selezione, raccogliendo oltre duecento candidature e convocando più di cento ragazzi ai callback. È stato interessante trovarsi dall’altra parte del processo e selezionare nuovi interpreti per progetti futuri. Questa esperienza rappresenta per noi una fonte di solidità”.

Che cosa direbbe a chi tende a scoraggiare i giovani?

“Credo che contribuiscano, talvolta in modo significativo, al fallimento di molti ragazzi. Non necessariamente nel mio caso specifico, ma in senso più ampio. Il tema emerge anche nel film, che racconta storie di giovani inseriti in contesti difficili. Come sottolinea Eduardo De Filippo, esiste anche una responsabilità di chi non è stato in grado di offrire sostegno. Gli adulti dovrebbero incoraggiare e accompagnare, non scoraggiare”.

A proposito di incoraggiamenti, qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che si è regalato?

“Di recente ho stampato la locandina del film La salita e l’ho collocata nella mia stanza. Mi trovo in una fase particolare: si tratta del mio primo film e non so ancora quali saranno gli sviluppi successivi. Ci sarà l’uscita nelle sale ma il dopo resta incerto. Avverto una sorta di sospensione. Dal punto di vista professionale, tuttavia, mi sento pronto: è il risultato di anni di preparazione, non di un’occasione casuale”.