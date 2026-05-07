Francesco Pio Bianco figlio di Rita De Crescenzo arrestato per tentato omicidio a Napoli: "Chi sbaglia paga"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sette persone sarebbero state arrestate a Napoli nell’ambito di un’indagine su un presunto tentato omicidio avvenuto nel giugno 2025, nel centro storico del capoluogo campano. Tra gli indagati figura anche Francesco Pio Bianco, conosciuto sui social come “Checco”, figlio della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo. Le accuse contestate, a vario titolo, riguarderebbero tentato omicidio, porto e detenzione di armi, tutti reati che risulterebbero aggravati da presunto metodo mafioso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tre degli indagati sarebbero stati minorenni all’epoca dei fatti. “Io sono una mamma che sono per la legalità purtroppo chi sbaglia paga” il commento di Rita De Crescenzo in un video su TikTok in cui ha anticipato la notizia dell’arresto di suo figlio Francesco.

Perché è stato arrestato Checco, figlio di Rita De Crescenzo

Come riportato da Adnkronos, l’episodio al centro dell’inchiesta risalirebbe al 26 giugno 2025 in via Rosario a Portamedina, nel quartiere Montesanto, nel centro di Napoli.

In base alla ricostruzione della Procura, gli indagati avrebbero raggiunto la zona a bordo di diversi scooter e avrebbero esploso colpi d’arma da fuoco contro un giovane che li stava inseguendo con il proprio motociclo e che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato anch’egli armato.

ANSA

Il giudice avrebbe riconosciuto diverse aggravanti, tra cui quella di aver agito in cinque o più persone e quella di essersi avvalsi di modalità riconducibili ai metodi tipici della camorra.

In questa inchiesta sarebbe coinvolto anche il giovane che sarebbe stato vittima del raid armato.

L’uomo sarebbe stato arrestato per detenzione e porto illegale di arma da fuoco.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il ragazzo sarebbe inoltre responsabile di lesioni personali aggravate.

L’aggressione al figlio di Rita De Crescenzo e la presunta ritorsione

Gli investigatori ritengono infatti che il 16 febbraio 2026, in vico Montesanto, sarebbe stato accoltellato alla coscia sinistra proprio Francesco Pio Bianco, figlio di Rita De Crescenzo.

L’aggressione sarebbe stata una ritorsione legata al presunto tentato omicidio avvenuto mesi prima.

Gli episodi, secondo gli inquirenti, si inserirebbero in una dinamica di regolamento di conti sul territorio.

Nel corso delle operazioni di arresto, la Polizia ha effettuato anche diverse perquisizioni.

Sempre secondo Adkronos, durante uno dei controlli sarebbe stata sequestrata una grossa quantità di marijuana, pari a circa un chilo, già in parte suddivisa in dosi pronte per lo spaccio.

Gli agenti avrebbero inoltre trovato materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Il video di Rita De Crescenzo dopo l’arresto del figlio

La notizia dell’arresto è stata commentata dalla stessa Rita De Crescenzo attraverso un video pubblicato su TikTok.

La tiktoker napoletana ha raccontato di aver appreso dell’arresto del figlio nelle prime ore della mattina.

“L’hanno arrestato stamattina alle cinque”, ha detto nel filmato condiviso sui social giovedì 7 maggio.

Nel video, Rita De Crescenzo si definisce “una mamma disperata” e sostiene di essersi sempre dissociata dalle azioni del figlio.

La donna ha anche dichiarato di sapere da tempo che l’arresto sarebbe potuto arrivare.

“Purtroppo chi sbaglia paga”, ha aggiunto nel suo intervento.

Il commento di Francesco Emilio Borrelli

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha commentato duramente l’arresto del figlio della tiktoker.

Borrelli ha parlato di “modello criminale normalizzato” diffuso attraverso i social da alcuni influencer dei quartieri popolari.

“I nodi vengono al pettine e la notizia dell’arresto del figlio di Rita De Crescenzo è la naturale conclusione di un percorso fondato sull’illegalità”, le parole del deputato.

“È inutile recitare la parte di chi è per la legalità ora che le manette sono scattate”, ha aggiunto, sostenendo che negli anni ci sarebbero stati atteggiamenti contrari alle istituzioni.

Tra le accuse rivolte dal parlamentare anche quella di aver utilizzato i social per attaccare pubblicamente chi denunciava situazioni di illegalità nei quartieri popolari di Napoli.