Francesco Renga litiga con gli steward Ryanair sul volo Brindisi-Orio al Serio, fatto scendere dall'aereo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Brutto episodio che ha coinvolto Francesco Renga. Il noto cantante ha litigato con gli steward di Ryanair sul volo Brindisi-Orio al Serio e, dopo una serie di battibecchi con gli operatori e con alcuni passeggeri, è stato fatto scendere dall’aereo insieme a un suo accompagnatore dal comandante.

Cos’ha fatto Francesco Renga

Movimentato il volo di rientro da Brindisi ad Orio al Serio per Francesco Renga. Il noto cantante è diventato virale sui social tra post e reel che hanno testimoniato la lite che il vincitore di Sanremo 2005 ha avuto con gli steward di Ryanair.

La situazione si è prolungata a lungo e si è fatta talmente tesa da rendere necessario l’intervento del comandante del volo che ha fatto scendere Renga e ha dato poi l’ok per decollare.

La lite con gli steward di Ryanair

I fatti risalgono a domenica 5 luglio quando Renga avrebbe dovuto volare da Brindisi a Orio al Serio. In procinto di prendere un volo Ryanair dalla Puglia alla Lombardia, il cantante avrebbe avuto dei problemi con gli addetti ai lavori già durante i controlli e le procedure di imbarco quando, al gate, i dipendenti gli hanno fatto notare come il suo trolley superasse le misure consentite.

Qui sarebbe scattata una prima discussione tra il cantante e il personale della compagnia che sarebbe però rientrata, come scrive il Giorno, dopo che Renga ha provveduto a pagare la tariffa aggiuntiva.

Si trattava, però, solo di una prima parte della lite che sarebbe poi continuata, con toni anche maggiori, a bordo del velivolo.

Costretto a scendere dall’aereo

Una volta trovatosi sull’aereo, Francesco Renga – definito “molto agitato” – avrebbe manifestato una forte insofferenza verso l’equipaggio, protestando per il ritardo del volo e iniziando a discutere anche con i passeggeri delle file vicine.

Si sarebbero vissuti quindi attimi di tensione, con insulti verso passeggeri e staff a bordo. Uno steward si sarebbe quindi avvicinato al cantante con l’intento di placare gli animi ma questa cosa avrebbe scatenato ancora di più l’artista che lo avrebbe nuovamente insultato.

Arrivati a questo punto, e con l’aereo già in movimento sulla pista, sarebbe intervenuto il comandante che avrebbe interrotto il rullaggio, allertato le forze dell’ordine e invertito la rotta verso il gate per far scendere Renga e il suo accompagnatore. Secondo il comandante, infatti, i due non erano nelle condizioni per affrontare il viaggio a bordo del velivolo. Raggiunto dalla stampa, l’entourage del cantante non ha rilasciato dichiarazioni sulla vicenda e lo stesso Renga non ha commentato, per ora, la vicenda sui suoi canali social.