Francesco Rodrigo, intervista all'attore al cinema con Rotten Tree: “Le idee si muovono sempre, gli ideali no”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono personaggi che non si limitano a entrare nella pelle di chi li interpreta, ma finiscono per aprire crepe, riportare a galla ricordi, costringere a guardarsi dentro con una sincerità quasi dolorosa. Giulio, protagonista col volto di Francesco Rodrigo di Rotten Tree, al cinema dal 22 aprile, è uno di quei personaggi. È un giovane attore con un passato fatto di droga, violenza, abbandono e ferite che non si rimarginano mai davvero. Vive sospeso tra i set cinematografici, le interviste televisive, il bisogno di apparire forte e il peso di ricordi che continuano a tornare, come se non esistesse un luogo abbastanza lontano in cui nascondersi. Nel film, il ricordo più bello di Giulio è legato al nonno e alle tessere del domino con cui giocava da bambino. Un’immagine semplice, tenera, quasi fuori posto dentro un racconto così duro. Eppure, è proprio lì che si nasconde il cuore di Rotten Tree: nell’idea che basti un piccolo gesto, un dettaglio, una presenza, per tenere insieme qualcosa che rischia continuamente di crollare. Per Francesco Rodrigo interpretare Giulio non è stato soltanto un lavoro. È stato un attraversamento emotivo profondo, faticoso, a tratti destabilizzante. Nel corso di questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Francesco Rodrigo racconta di aver dovuto scavare nel proprio vissuto, riportando alla luce paure, fragilità e ferite personali che pensava di avere ormai superato. Parla del rapporto con il dolore, della difficoltà di sentirsi all’altezza, della paura dell’abbandono e di quel bisogno costante di essere ascoltati e riconosciuti dagli altri. Ma l’intervista diventa anche il racconto di una generazione di attori che vive nell’incertezza, in bilico tra lunghi periodi di inattività, provini che non arrivano, self tape, attese e il timore di non trovare mai davvero il proprio posto. Francesco Rodrigo parla del successo come di qualcosa di molto diverso dalla fama. Per lui non coincide con i soldi, con i follower o con la popolarità, ma con la possibilità di sentirsi pienamente dentro quello che fa, di riconoscersi nel proprio percorso, di restare fedele a se stesso anche quando tutto sembra fermarsi. Diretto da Lorenzo Gargano e interpretato anche da Alessandro Sardelli e Francesca Nunzi, Rotten Tree è un film che parla di dolore, ma soprattutto della fatica di convivere con le proprie fragilità in un mondo che chiede continuamente di essere forti, performanti, impeccabili. Ed è forse proprio per questo che il racconto di Francesco Rodrigo colpisce così tanto: perché non cerca mai di sembrare invulnerabile. Anzi, trova la sua forza proprio nella capacità di mostrarsi fragile.

Chi è Giulio per Francesco Rodrigo?

“Giulio è stata l’esperienza più intensa e dolorosa che abbia mai vissuto nella mia carriera, ma forse anche nella vita. Quando si fa questo mestiere, si porta sempre dentro una parte di sé e per questa ragione è stata un’esperienza molto forte. Giulio è un ragazzo tormentato, con un passato segnato da sofferenza e abbandono: sono temi che, in parte, ho conosciuto anch’io sulla mia pelle. Per interpretarlo ho scavato a fondo nel mio vissuto, cercando di dare il massimo al personaggio. Ho riportato alla luce paure che credevo sepolte. Ho trascorso settimane molto intense e il lavoro è stato fisicamente ed emotivamente durissimo. Alla fine delle riprese tornavo a casa sentendomi svuotato. A volte piangevo, perché affrontare certi temi era davvero pesante. Era difficile uscire dal personaggio. Vivevamo sempre sul set, dormivamo fuori casa, e quindi restavo immerso nella sua dimensione. Abbiamo girato tra Zagarolo e la Toscana. Mi sono dedicato completamente a questo ruolo”.

Il passato doloroso e il mestiere dell’attore sono i punti di contatto che ha con il personaggio. Che cosa le ha dato la recitazione in questi anni?

“La recitazione è entrata nella mia vita praticamente insieme a me. Mia madre (l’attrice Gloria Sirabella, ndr) era sul set mentre mi portava in grembo: stava girando Viaggi di nozze con Carlo Verdone. Da piccolo mi sono ritrovato sui set, profondamente affascinato da quello che faceva lei: volevo fare lo stesso. A due o tre anni era un gioco, recitavo a casa con mia madre. Poi lei ha smesso e, a diciott’anni, ho capito che volevo davvero diventare attore. Ho iniziato allora, non da bambino. Mia madre mi ha sempre protetto. Non mi ha mai fatto iscrivere a un’agenzia da piccolo e non mi ha mai fatto lavorare da bambino. Mi ha lasciato libero di scegliere a diciott’anni, quando ero più maturo. In casa, la recitazione era divertimento, vita, passione, parte della quotidianità. Però, dal punto di vista professionale, quando l’ho incontrata davvero, ho pensato che potesse diventare un lavoro meraviglioso. È un mestiere che mi permette di scoprire aspetti nuovi di me. Da una parte mi fa da specchio, dall’altra mi offre strumenti per conoscermi meglio. Mi aiuta anche a capire chi sono”.

C’è qualcosa che ha imparato grazie alla recitazione?

“L’ascolto. Sul set, quando recito, sono come un bambino: senza filtri. Sono in ascolto di me stesso e di chi ho davanti. Nella vita privata, invece, faccio molta più fatica ad ascoltare davvero. Ho una corazza che spesso me lo impedisce”.

È una corazza che si è costruito per evitare di essere ferito?

“Fondamentalmente sì. Per non essere percepito come vulnerabile. A volte, però, quella corazza si rompe, anche nella vita privata, e allora riesco ad ascoltare davvero. Basta poco per mandarla in pezzi, e in quei momenti mi chiedo che cosa sia successo”.

US: Lorella Di Carlo

Nel film, il suo personaggio affronta un percorso molto travagliato.

“La forza di Rotten Tree sta proprio nel racconto della fragilità di questa professione. Quando si fa l’attore bisogna essere sempre presenti, performanti, spendibili. E, se si ha alle spalle una storia difficile, non è semplice. Credo che il film faccia riflettere anche sulla situazione che stanno vivendo oggi molti attori. Nel mondo dello spettacolo c’è una crisi enorme. Molti interpreti, non le star, fanno fatica a lavorare. Vivono nell’incertezza di capire se riusciranno a continuare oppure no. Anche i miei familiari me lo fanno notare. Mio zio, per esempio, continua a chiedermi se non abbia ancora trovato un piano B, visto che non lavoro da due anni. Gli rispondo che il mondo del cinema e dell’arte non funziona come il suo. Può capitare di restare fermi per quattro o cinque anni e poi lavorare per tre anni consecutivi a progetti importanti. Però lui non riesce a comprenderlo”.

È una differenza di mentalità?

“Sì. È un manager, guarda molto ai numeri, a quanto guadagni, a quanto fatturi. Non pensa tanto al successo quanto all’aspetto economico. In parte mi dispiace, perché non riesce a vedere oltre. Non tanto perché la questione riguardi me personalmente, ma perché finisco per pensare che forse abbia ragione e che dovrei mollare. Però non riesco a cambiare questa visione. Mi fa tenerezza il fatto che non riesca ad andare oltre e a vedere davvero chi ha davanti”.

‘A volte si può restare fermi anche due anni’: quando succede, come continua a coltivare la recitazione?

“È un aspetto molto importante quello del vuoto. Quando non lavoro, continuo a formarmi attraverso le masterclass. In questo periodo, per esempio, ne sto seguendo una con IMAIE e frequento anche Artisti 7607, che organizza incontri aperti. Poi studio molto, leggo, guardo film, mi tengo attivo e lavoro. Faccio anche altri impieghi. Per esempio, lavoro come videomaker. Realizzo video per un tiktoker che è un mio amico e che si è costruito da solo il proprio: spesso mi chiama per fare l’acting coach e occuparmi delle riprese. Lo aiuto con la respirazione, con l’ansia e con tutto ciò che riguarda la gestione dell’esposizione davanti alla camera, poi lo seguo mentre registra i suoi contenuti. Questo lavoro mi permette di restare in movimento e di avere una base economica da cui partire”.

Le difficoltà che questo mestiere comporta intaccano in qualche modo la sua ambizione?

“No. Anche se oggi ci sono molte difficoltà a livello produttivo, non intaccano la mia ambizione. Per me l’ambizione significa vivere inseguendo ciò che sento appartenermi davvero. Non sono religioso, ma credo. E credere è diverso. È un po’ come sognare, anche se il sogno lo percepisco come qualcosa di più casuale. Vivere la propria ambizione, invece, è come leggere un libro pagina dopo pagina, immaginando anche quello che potrà accadere dopo”.

Ha mai avuto paura che l’ambizione potesse trasformarsi in ossessione?

“No, non sono una persona ossessiva. Per me l’ambizione coincide con la crescita. Se si è convinti di avere un posto dentro questo percorso, allora in qualche modo quel posto esiste già. Non vivo tutto con l’idea che, se non vincessi un Oscar, allora sarebbe finita”.

Lei come immagina il successo?

“Per me il successo non è un’ossessione. È un percorso fatto di tappe. Do più valore al successo che alla fama, anche se dal successo può nascere anche la notorietà. Sono però due concetti diversi. Il successo arriva quando accade qualcosa che ti lascia dentro qualcosa di importante, e non ha necessariamente a che fare con la popolarità o con il denaro. Per esempio, sono arrivato vicino a entrare nel cast di Baby, la prima serie italiana di Netflix, che mi avrebbe dato molta notorietà e anche guadagni importanti. Ma è stato interpretando Guerra tra poveri di Yassin Saleh che ho sentito davvero che cosa significhi il successo. Era un piccolo cortometraggio diretto da un regista africano arrivato in Italia grazie a Rai Cinema. Era un lavoro potentissimo. Abbiamo vinto molti premi e anch’io ho ricevuto un riconoscimento come miglior attore. È stato lì che ho percepito il successo. Eppure, non sono diventato famoso e non ho guadagnato molto. Per me il successo coincide con un’esperienza artistica che ti arricchisce davvero, che ti fa vibrare dentro e ti lascia qualcosa di profondo”.

Quindi il successo, per lei, significa poter essere se stessi e fare ciò che si sente proprio?

“Sì, esatto. Per me è questo. Poi, naturalmente, ben vengano i soldi e la popolarità. Non li rifiuterei di certo. Però il successo, per me, è qualcosa di interiore, legato al lavoro, che non ha nulla a che vedere con la fama o con il denaro. Quelli possono essere una conseguenza”.

Quando vede altri ottenere risultati, le capita mai di chiedersi perché succeda a loro e non a lei?

“Sì. In certi periodi ci sono stato molto male. Me lo sono chiesto tante volte. Però c’è sempre un motivo per cui viene scelto un attore invece di un altro. Non credo che uno sia più bravo e un altro meno bravo. Esistono dinamiche che portano a scegliere proprio quella persona”.

È stato facile arrivare a questa consapevolezza?

“No, per niente. Ci ho messo tantissimo tempo. Tra i venti e i ventidue anni l’ho sofferta molto. Per Baby avevo fatto il provino e il callback finale, poi mi avevano messo in stand-by. Alla fine, hanno preso un’attrice che avevo segnalato io, mentre hanno escluso me. Ci sono stato molto male, perché sentivo quel progetto molto vicino. Poi, andando avanti e iniziando a lavorare, ho cominciato a stare meglio”.

A parte Guerra tra poveri, la sua attività sembra essersi fermata al 2021. Come ha vissuto questo lasso di tempo?

“Nella mia testa continuavo a chiedermi che fine avessero fatto i provini dal vivo che facevo un tempo. Mi domandavo perché non ne facessi più. Ho fatto pochi callback. Quest’anno ho registrato soltanto un self tape. Ho pensato anche di cambiare agenzia e ho inviato alcune e-mail. Poi, però, non ci sono riuscito e non so nemmeno se il problema sia davvero l’agenzia oppure un momento personale. Anche la mia agente me l’ha detto: in questo momento mi trovo in una fase un po’ delicata, perché non sono più un adolescente ma non sono ancora un adulto maturo. Ci sono pochi ruoli per questa fascia d’età. E allora ho pensato che fosse meglio aspettare”.

Che cosa la spinge a non mollare?

“La passione, l’amore e anche il rapporto con me stesso. L’amore che provo per questo mestiere è così forte che basta anche un solo giorno di lavoro per ricordarmi che voglio continuare. Quest’anno ho fatto soltanto una posa per Susanna della Sala, che è un’attrice e regista molto brava. Ha realizzato un documentario molto bello, The Last Stop Before Chocolate Mountain, girato negli Stati Uniti, in un luogo magico e surreale. Mi ha chiamato per interpretare una scena molto forte, di rabbia autentica e molto intensa, per il protagonista del documentario. Sul set c’era anche un direttore della fotografia che aveva lavorato con Quentin Tarantino ed era arrivato dagli Stati Uniti. Per me quella giornata è stata una boccata d’ossigeno. Mi è bastata per capire che posso ancora aspettare. Non nel senso di chiedermi se mollare, ma nel senso di avere fiducia nel fatto che arriveranno altri lavori”.

Chi è Francesco, al di là della recitazione?

“Francesco è un ragazzo molto determinato, ma anche molto sicuro. Questa sicurezza nasce anche dalla libertà, e dall’insicurezza che spesso accompagna la libertà stessa. In poche parole, sono una persona molto libera, sicura di sé, ma anche sensibile, empatica ed emotiva. Però, in fondo, resto ancora un po’ impulsivo”.

Empatico e sensibile. Oggi quali sono le sue paure principali?

“Le mie paure principali sono legate alla mancanza di ascolto. Mi spaventa la mancanza di ascolto umano, sia nella vita privata sia in quella professionale. Mi spaventa il fatto che non si riesca più a vedere davvero l’altro, la persona che si ha davanti. Ho l’impressione che stiamo andando verso una direzione un po’ inquietante, anche con tutta questa robotica e l’intelligenza artificiale. Non mi fanno paura in senso assoluto, ma mi inquietano, soprattutto per il loro impatto sui rapporti umani. Ho la sensazione che questa sensibilità si stia perdendo. Lo vedo anche nei miei amici: molti sono cambiati. Penso sempre molto al rapporto umano, perché per me è importantissimo”.

Forse per timore dell’abbandono?

“L’abbandono l’ho vissuto da piccolo. Però, penso che il concetto di abbandono nasca prima di tutto dentro di me. Se quel pensiero non parte da me, allora non esiste davvero nelle mie emozioni. Ho conosciuto mio padre biologico a otto anni. Aveva lasciato mia madre quando era incinta. Poi ho vissuto con un’altra figura paterna dagli zero ai tre anni, una persona a cui voglio molto bene e che è stata la prima che ho chiamato papà. In seguito, ci siamo separati anche da lui e, più avanti, è arrivato Alessandro Prete, con cui ho avuto un bellissimo rapporto e che ho chiamato a sua volta papà. Quindi ho vissuto una forma di abbandono soprattutto sul piano ideale, rispetto alla figura paterna. Oggi, però, posso dire di non sentire più questo abbandono, perché ci sono io e ci sono anche loro. A proposito di questo, mi piacerebbe molto avere un figlio. Sarebbe una cosa bellissima. Dovrei essere un esempio per me stesso e anche per lui. Per fortuna le idee si muovono sempre, mentre gli ideali restano fermi, era una frase che diceva sempre mia nonna, una donna straordinaria. È mancata un anno fa e le volevo molto bene”.

Qual è oggi, da artista, il suo sogno?

“Più che un sogno, direi un obiettivo. Per me il sogno coincide con la vita stessa. Non sono una persona che sogna in astratto: per me il sogno è la quotidianità. Il mio obiettivo è raggiungere un’indipendenza economica grazie alla mia arte e alle arti della mia famiglia. Mi piacerebbe anche riuscire a valorizzare i quadri di mia madre, che è una grande artista e realizza opere bellissime. Vorrei conquistare un’indipendenza economica attraverso ciò che amo fare”.

È severo con se stesso?

“No, purtroppo no. Non sono severo con me stesso e tendo a non giudicarmi troppo. Dovrei essere un po’ più rigoroso. Mi piace ad esempio mangiare, mi piacciono le cose buone. Mi do poche regole e aspetto che siano gli altri a darmene. Però, se mi chiamano per fare un film, sono disposto a tutto. Dovrei allenarmi di più, impormi regole precise, avere più ordine e disciplina. Ma non fa parte della mia natura”.

Che rapporto ha con la sua immagine?

“Ho un rapporto molto complicato con la mia immagine. Se parliamo dei social, la prima domanda che mi fecero ai provini di Baby fu se usassi Instagram e gli altri social. Quella domanda mi mandò in crisi. Ho sofferto di FOMO e ci ho scritto persino un cortometraggio. Se invece parliamo dello specchio, mi vedo bello e mi piaccio. Forse è anche per questo che non mi impongo troppe regole dal punto di vista fisico. Certo, dovrei allenarmi di più e prendermi maggiormente cura di me stesso”.

Qual è stato il suo ultimo gesto di tenerezza verso se stesso?

“Lo scorso weekend ho trascorso una giornata in montagna con alcuni vecchi amici che non vedevo da molti anni. Siamo andati a fare snowboard insieme, come ai vecchi tempi. Erano dieci anni che non ci andavamo più. È stato bello rivivere quei ricordi, stare spensierati e ritrovarsi. Poi mi sono concesso anche un bombardino: una bevanda tipica di montagna, calda, con panna e uovo, tipica della zona in cui siamo stati in Abruzzo, a Ovindoli. È stato bello concederci una giornata insieme, come una volta”.

Che cosa ricorderà di Rotten Tree?

“Tutto il team, a cui dedico un grande grazie. Questo film mi ha ricordato che la vera recitazione, e forse anche la vita vera, non consistono nel fingere di stare bene. La vera forza sta nell’avere il coraggio di mostrare le proprie fragilità. Spero che chi vedrà il film possa riconoscersi nella fragilità mostrata e, soprattutto, che gli attori che lo vedranno capiscano che questa non è una debolezza, ma una parte del nostro lavoro e di ciò che ci rende umani. Nel film compaiono anche le tessere del domino del nonno di Giulio: è metaforico di come basti un piccolo gesto di consapevolezza collettiva per provare a ricostruire qualcosa di più solido. Un piccolo gesto può innescare tutto il resto, proprio come accade con il domino”.

Non le pesa essere così cervellotico?

“Nella vita di tutti i giorni faccio fatica. Essere così razionale e riflessivo può essere pesante. Per questo, quando sono sul set, lascio andare tutto e mi godo il momento fino in fondo. Però ho anche molta autoironia: mi salva”.