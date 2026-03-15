Francesco Roncoroni morto in un incidente d'auto a Verbania a 20 anni, erano in 7 nell'automobile: 5 i feriti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un drammatico incidente stradale in località Gebbo, a Verbania, è costato la vita al 20enne Francesco Roncoroni durante una bufera di neve. Sabato 14 marzo, la vittima viaggiava con sei amici su un SUV con a bordo sette persone che ha sfondato il guardrail.

Francesco Roncoroni morto in un incidente d’auto a Verbania

Come riporta TgCom24, il pomeriggio di sabato 14 marzo si è trasformato in un incubo per un gruppo di amici comaschi di ritorno dalle piste di San Domenico.

Intorno alle 16.45, mentre sulla zona imperversava una fitta nevicata, il SUV Land Rover su cui viaggiavano è uscito di strada lungo la provinciale 153, nel territorio di Varzo.

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L’incidente mortale è avvenuto in località Gebbo, a Verbania

Il mezzo, per cause che la Polizia Stradale di Verbania sta ancora analizzando, ha perso aderenza in corrispondenza di una curva, finendo per sfondare violentemente la barriera metallica laterale e schiantarsi contro un’abitazione.

Per Francesco Roncoroni, ventenne originario di Como che sedeva sul sedile del passeggero anteriore, l’impatto è stato purtroppo fatale.

Il numero di passeggeri a bordo e i soccorsi

I primi rilievi effettuati dalle autorità hanno portato alla luce un elemento critico: a bordo della vettura viaggiavano sette persone, un numero che risulterebbe superiore a quello previsto dall’omologazione del veicolo.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse e si sono protratte per ore a causa delle lamiere accartocciate e delle condizioni meteo proibitive.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta sotto la neve per estrarre i giovani intrappolati nell’abitacolo.

Oltre al decesso di Roncoroni, si registrano cinque feriti trasportati in codice giallo all’ospedale di Domodossola, mentre un sesto passeggero è rimasto coinvolto ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente

La dinamica esatta dell’incidente suggerisce che Roncoroni sia stato travolto dal guardrail divelto durante l’impatto, un colpo che non gli ha lasciato scampo.

La strada provinciale 153 rimane chiusa al traffico dal bivio di Gebbo verso monte, poiché l’assenza della protezione stradale distrutta rende il tratto non sicuro per la circolazione.

Le autorità competenti attendono il recupero definitivo del mezzo, interrotto nella notte per la bufera, per completare gli accertamenti tecnici.

La posizione del conducente è ora al vaglio degli inquirenti, che dovranno valutare eventuali ipotesi di reato legate sia alle condizioni di guida durante il maltempo sia al sovraccarico di passeggeri all’interno del SUV.