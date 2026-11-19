Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Dalla periferia di Napoli al set di una serie che riporta al centro dell’attenzione uno dei femminicidi più dolorosi della cronaca italiana. Francesco Rungi interpreta Michele Rea, fratello di Melania Rea, nella serie HBO Max e per avvicinarsi al personaggio è partito da un sentimento che conosce profondamente: il bisogno di proteggere la propria famiglia. Ma confrontarsi con una vicenda tanto drammatica ha significato anche ritrovare alcune paure personali, fino al ritorno degli attacchi di panico durante le riprese. Cresciuto a Ponticelli, Francesco Rungi ha scoperto nella recitazione una possibilità di emancipazione, ma soprattutto un linguaggio attraverso il quale riconoscere e valorizzare la propria sensibilità. Il teatro gli ha permesso di mettere in discussione i modelli maschili con cui era cresciuto e di immaginare un futuro che, da bambino, sembrava irraggiungibile. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Francesco Rungi ripercorre le difficoltà economiche, un periodo di depressione, la sindrome dell’impostore e l’esperienza sul set di Un posto al sole. Parla del rapporto con i genitori, della paura di deluderli e di un’ambizione che supera il successo professionale: diventare abbastanza influente da contribuire concretamente al cambiamento del quartiere in cui è cresciuto. Al centro del suo racconto emerge una convinzione: la fragilità non deve essere negata né nascosta. Può diventare una risorsa, mentre il coraggio, talvolta, appartiene proprio a chi non sa ancora di possederlo.

Quando ha letto la sceneggiatura di Melania Rea, da dove è partito per costruire il personaggio di Michele Rea? Quali aspetti ha riconosciuto in sé?

“Quando ho letto la sceneggiatura e l’ho confrontata con la vicenda reale, ho cercato di individuare i punti in comune tra me e Michele. È uno dei primi passi che compio quando devo interpretare un personaggio: trovare un elemento dal quale svilupparne il percorso emotivo. Ci accomuna soprattutto il senso della famiglia, quell’istinto di protezione nei confronti delle persone care. Potrebbe sembrare una caratteristica tipicamente meridionale, ma è un sentimento che mi appartiene profondamente. Mi riconosco anche nella sua capacità di assumersi responsabilità dolorose, come riconoscere il corpo della sorella, partecipare alle interviste ed esporsi personalmente. Anch’io tendo a caricarmi tutto sulle spalle”.

Quali aspetti del carattere di Michele Rea sente, invece, più lontani dal suo modo di essere?

“Michele è un militare dell’Aeronautica e, da quanto emerge dalla sceneggiatura e dalla sua storia, mi sembra una persona tranquilla e paziente, probabilmente meno istintiva di me nell’affrontare situazioni tanto drammatiche. Immagino che questo atteggiamento sia legato anche alla fiducia nella giustizia. Al suo posto, forse, avrei reagito più impulsivamente. Non significa che avrei avuto meno fiducia nelle istituzioni, ma probabilmente avrei cercato di agire anche personalmente. Sono molto più tormentato di lui. Per interpretarlo ho dovuto trovare una condizione emotiva diversa dalla mia”.

Ha avuto la possibilità di conoscere personalmente Michele Rea?

“No, non abbiamo incontrato direttamente le persone coinvolte nella vicenda. Mi sembra che soltanto Maria Esposito abbia avuto l’opportunità di conoscere la famiglia”.

Se avesse potuto incontrarlo, che cosa gli avrebbe chiesto?

“Gli avrei domandato dove avesse trovato la forza di sopportare un dolore così grande. È l’interrogativo che mi ha accompagnato più spesso durante la preparazione. Mi sono persino messo a calcolare il tempo trascorso dalla scomparsa di Melania all’arresto di Parolisi, chiedendomi come fosse possibile convivere con quella sofferenza. Credo che per Michele il dolore sia stato, in qualche modo, triplicato. Probabilmente ha dovuto farsi carico anche di quello dei genitori, cercando di mantenere un equilibrio familiare. Mi sarebbe piaciuto conoscere soprattutto i suoi pensieri più intimi, sapere che cosa provasse quando rimaneva solo. Immagino che ci siano stati momenti nei quali si sia ritrovato faccia a faccia con tutta quella sofferenza”.

Che ricordo aveva del caso Melania Rea prima di essere coinvolto nella serie?

“Ricordo l’enorme risonanza mediatica. A casa seguivamo spesso programmi come Chi l’ha visto?, Quarto Grado e soprattutto i telegiornali. I nomi di Melania Rea e Salvatore Parolisi mi erano rimasti impressi, anche se non conoscevo tutti i dettagli. Quando arrivò il provino, avevo pochissime informazioni: il titolo della serie, il genere crime e l’ambientazione a Somma Vesuviana. Eppure collegai immediatamente quegli elementi alla vicenda. Pensai che, se riuscivo a riconoscerla pur ignorandone molti particolari, il suo impatto mediatico doveva essere stato ancora più grande di quanto ricordassi”.

Che cosa la colpiva maggiormente della storia?

“Mi sembrava inconcepibile che un marito potesse uccidere la propria moglie. C’erano diversi elementi sconvolgenti: la presenza di una figlia, la distruzione di una famiglia e il fatto che quell’uomo fosse un militare. Naturalmente, dietro una divisa c’è sempre un essere umano. Nell’immaginario collettivo, però, l’Esercito rappresenta sicurezza, rispetto delle regole e affidabilità. Quando accade una tragedia simile, è come se crollassero contemporaneamente diverse certezze. La famiglia, che dovrebbe essere un luogo di protezione, diventa teatro della morte. Soprattutto da bambini, episodi del genere insegnano a distinguere le persone dai ruoli che ricoprono. Un’uniforme non garantisce automaticamente determinati valori”.

Una vicenda come quella di Melania Rea invita a riflettere sui segnali di una relazione pericolosa. Quanto ha influenzato il suo modo di vivere i rapporti sentimentali?

“Ho osservato da vicino determinate dinamiche nelle famiglie di amici e tra persone che conosco. Non le ho necessariamente vissute in prima persona all’interno di una relazione, ma mi hanno segnato. Oggi non sono fidanzato. Quando conosco una ragazza, però, cerco di prestare attenzione ai comportamenti tossici e di essere lucido anche rispetto a me stesso, perché si può diventare tossici senza rendersene conto. Il termine viene utilizzato moltissimo, talvolta anche per situazioni meno gravi, ma quelle esperienze mi hanno aiutato a riconoscere alcuni segnali negativi. Spero che la storia di Melania possa contribuire a sviluppare la stessa consapevolezza negli spettatori”.

Da dove ha tratto insegnamento per la sua educazione sentimentale?

“Dall’osservazione delle persone che avevo intorno, ancora prima delle mie prime relazioni. Guardavo i miei genitori, le coppie più vicine, gli zii e le famiglie degli amici. Da bambino consideravo normali determinati comportamenti, perché tendiamo a credere che ciò che vediamo quotidianamente sia giusto. Crescendo, però, ho cominciato a interrogarmi. Provengo da un quartiere difficile di Napoli e mi sono reso conto di aver assorbito parte della mentalità patriarcale dell’ambiente in cui vivevo. Ricordo alcuni atteggiamenti della mia prima relazione che oggi considero sbagliati, per esempio rispetto all’amicizia tra uomini e donne o alla libertà di vestirsi come si desidera. Ero cresciuto ascoltando uomini che sostenevano che una donna non dovesse indossare abiti attillati, perché avrebbe manifestato determinate intenzioni. A un certo punto ho iniziato a chiedermi perché quei ragionamenti dovessero essere considerati validi. Anche le ragazze che ho conosciuto mi hanno aiutato moltissimo. Ho compreso gradualmente il significato della parità, anche se purtroppo la mentalità maschilista continua a esercitare un’influenza fortissima”.

Durante l’adolescenza, quanto può pesare il giudizio del gruppo su chi prova a mettere in discussione quei modelli?

“Moltissimo. Vengo da Ponticelli e so quanto possa contare l’opinione degli altri. Quando sei piccolo, spesso prendi come riferimento un ragazzo più grande, attribuendogli credibilità soltanto per una questione d’età. Magari racconti che la tua fidanzata è uscita con le amiche ed è andata in discoteca. E lui ti risponde: ‘Come sarebbe? L’hai lasciata andare da sola? Una donna deve stare a casa’. Se cresci circondato da uomini che ragionano così, devi sviluppare una grande capacità critica per capire che quella non è necessariamente la verità. La recitazione mi ha aiutato moltissimo. Il teatro, la lettura, il cinema e soprattutto l’incontro con persone provenienti da ambienti diversi mi hanno fatto scoprire altre realtà e altri modi di pensare. Senza queste esperienze rischi di rimanere intrappolato nella mentalità con cui sei cresciuto”.

Come è entrata la recitazione nella sua vita? Quando ha capito che sarebbe diventata la sua strada?

“Mi sono accorto di voler fare l’attore quando, in realtà, avevo già cominciato a farlo. Ricordo il primo corso di teatro, organizzato da un’associazione che coinvolgeva ragazzi di diversi quartieri. Mi iscrissi autonomamente perché sentivo il bisogno di dare forma alla mia passione. A Ponticelli non avevo opportunità del genere e dovetti spostarmi. La vera consapevolezza, però, arrivò ripensando a un episodio dell’infanzia. Frequentavo la quarta o la quinta elementare quando una maestra ci comunicò che non avremmo potuto organizzare la recita scolastica. Mancavano i fondi e non avevamo nemmeno una palestra. Ero già appassionatissimo di teatro. Guardavo gli spettacoli di Salemme, Buccirosso e Casagrande. Così decisi di scrivere dei copioni e distribuirli ai miei compagni. Eravamo quattro o cinque bambini. Alla fine mettemmo in scena una commedia direttamente in classe, utilizzando delle sedie e senza costumi. Mi occupavo persino della regia. Quando, molto tempo dopo, ho ripensato a quell’episodio, ho capito che avevo già scelto il mio mestiere”.

Il teatro non le ha soltanto offerto una professione, ma anche una prospettiva diversa sulla vita. Quanto l’ha cambiata?

“Mi ha permesso di conoscere mondi e modi di pensare che ignoravo. Nel lavoro dell’attore si dice spesso che non bisogna giudicare un personaggio, anche quando ha idee molto diverse dalle proprie. Per me questa apertura è stata importante soprattutto nella vita. La recitazione mi ha portato fuori da un contesto particolare, insegnandomi a osservare le situazioni da prospettive differenti. Penso alle commedie di Eduardo De Filippo. Attraverso quelle opere ho riscoperto una dimensione che avevo trascurato: la poesia. In determinati ambienti si finisce per perdere lo sguardo poetico sulla vita. Sei abituato a lottare, a combattere, più che a cercare la bellezza. Il teatro mi ha insegnato a recuperare quello sguardo e a riconoscere il bene anche dove prima non riuscivo a scorgerlo. Persino quando incontro una persona che ha commesso errori gravissimi, cerco di individuare la parte migliore che potrebbe esserci dentro di lei. Credo che almeno l’uno per cento di bontà e poesia appartenga a ciascuno di noi. La domanda diventa: come possiamo far crescere quella parte?”.

E quale poesia ha scoperto dentro di sé?

“Sono sempre stato un bambino molto sensibile e fragile. Eppure, fin da piccolo, avevo assunto il ruolo del combattente. Era come se fossi nato in una palestra, figlio di un pugile campione del mondo. Come se qualcuno mi avesse infilato i guantoni e mandato sul ring. Il problema è che non ero portato per combattere in quel modo. La recitazione mi ha fatto capire che potevo essere qualcuno anche senza dovermi battere continuamente. Dentro di me c’erano sensibilità e fragilità, ma anche ansia e attacchi di panico. Nel contesto in cui vivevo, queste caratteristiche venivano spesso screditate o derise, perché non corrispondevano all’immagine di uomo che ci si aspettava. Attraverso il teatro ho trovato una via d’uscita. La recitazione si nutre proprio di sensibilità e fragilità. Quando riesci a trasferirle in un personaggio, a farle evolvere e trasformarle, diventano un’arma potentissima”.

Oggi si considera ancora una persona fragile?

“Non mi considero fragile, ma una persona che ha imparato a utilizzare la propria fragilità, trasformandola. Se dovessi fare un paragone, direi che prima era acqua e oggi è diventata ghiaccio. Ha cambiato forma. Durante le riprese della serie, però, ho sofferto nuovamente di attacchi d’ansia e di panico. Quella parte di me è tornata a farsi sentire. È stato come compiere un percorso circolare. Da bambino ho scoperto la recitazione attraverso le mie fragilità e, quando sono arrivato a interpretare un personaggio così importante, mi sono ritrovato davanti alle stesse paure. Come se, raggiunto un traguardo, avessi incontrato nuovamente il bambino dal quale ero partito”.

Come affronta oggi quei momenti di insicurezza?

“Mi capita ancora di sentirmi fragile quando affronto situazioni nelle quali penso di dover dimostrare qualcosa. In quei momenti deve emergere un’altra parte di me, quella che idealmente mi prende per i capelli e mi dice: ‘Siamo arrivati fin qui. Non possiamo tornare a essere quel bambino spaventato’. Questo non significa dimenticarlo. Al contrario, devo ricordare come sono riuscito ad arrivare dove mi trovo oggi. Da bambino ho trasformato la fragilità in una passione. È la strada che cerco di ritrovare ogni volta che devo affrontare le mie paure”.

In un ambiente come quello in cui è cresciuto, fare l’attore non era una scelta scontata. Come reagirono familiari e amici?

“Quando dici di voler fare l’attore, molte persone non lo considerano nemmeno un lavoro. Anche in famiglia devi confrontarti con questa mentalità. Ho sempre cercato, però, di cavarmela da solo, senza lasciare che fossero gli altri a decidere per me. Da piccoli i nostri riferimenti erano Al Pacino e Robert De Niro. Quando ho cominciato a frequentare gli ambienti professionali, ho scoperto una realtà completamente diversa, fatta di studio, preparazione e sacrifici. All’inizio i miei amici non presero molto sul serio la mia scelta. Pensavano fosse un capriccio destinato a svanire. Del resto, per ragazzi cresciuti in famiglie con poche possibilità economiche, il percorso indicato era sempre lo stesso: studiare, diplomarsi e trovare un lavoro fisso. È una mentalità comprensibile, ma molto distante dall’incertezza che comporta questa professione”.

E quando sono arrivati i primi risultati?

“Oggi i miei amici conoscono il percorso che ho fatto e sono molto felici per me. Ce n’è uno che, quando siamo in compagnia, ogni tanto esclama: ‘Guagliù, Francesco è un attore!’. Lo dice con uno stupore sincero, quasi volesse ricordare a tutti che quel ragazzo che tanti anni fa raccontava di voler recitare, alla fine, ci è riuscito davvero. È un’emozione che mi colpisce moltissimo”.

Crescere a Ponticelli ha significato confrontarsi anche con modelli di successo molto diversi da quello che desiderava costruire. Come ha trovato la propria strada?

“Una delle sfide più grandi per un ragazzo che cresce in un contesto difficile è costruirsi un’identità e ottenere riconoscimento sociale. Quando sei piccolo, non hai molti strumenti a disposizione. Oltre alla famiglia, che può aiutarti a trovare la tua strada, spesso la forma di riconoscimento più visibile nel quartiere è quella legata alla criminalità, al denaro facile, all’immagine di chi ottiene tutto senza sacrifici. Per me è stato complicato comprendere che potevo costruirmi un’identità diversa da quella proposta dall’ambiente in cui vivevo, ma altrettanto forte. Dovevo liberarmi dalla convinzione che, per essere qualcuno, fosse necessario affermarmi all’interno del quartiere”.

Quanto è stata importante la sua famiglia in questo percorso?

“Moltissimo. Era come se vivessi contemporaneamente in due realtà. Mia madre è una persona estremamente sensibile, che ha paura praticamente di tutto. Anche mio padre è una brava persona. Il pomeriggio scendevo in strada e mi ritrovavo immerso in un ambiente nel quale assorbivo inevitabilmente determinati comportamenti e modi di pensare. Quando tornavo a casa, invece, ritrovavo i miei genitori e vedevo i sacrifici che facevano. Avevo sempre paura di deluderli. Fortunatamente sono riuscito a mantenere un equilibrio tra queste due dimensioni, finché, crescendo, ho sviluppato la consapevolezza necessaria per scegliere. Mi rendo conto, però, che il rischio di prendere una strada sbagliata è altissimo. A volte mi sento davvero fortunato. Quando sono solo, mi capita persino di pensare che sia quasi un caso se alla fine ho fatto la scelta giusta”.

Questa difficoltà a riconoscere il proprio ruolo nelle scelte compiute si riflette anche nel lavoro?

“Sì, e credo sia collegata a quella che viene definita sindrome dell’impostore. È una sensazione che mi accompagna ancora oggi. Quando supero un provino o ottengo un ruolo, a volte penso che sia successo per caso, anziché riconoscere il valore del lavoro che ho fatto”.

Dopo tutti i sacrifici affrontati, riesce finalmente a riconoscere di essersi meritato i risultati raggiunti?

“Faccio fatica persino a rispondere, perché quella parte di me continua a essere presente. Però, dopo aver visto la serie e ripensato al percorso che mi ha portato fin qui, posso dirlo: sì, me lo sono meritato. Me lo sono meritato perché ho sofferto tanto. Naturalmente uso questa parola con cautela, perché a volte si abusa del termine sofferenza. Per me può rappresentare anche la fatica di un percorso, i sacrifici necessari per raggiungere un obiettivo. E di sacrifici ne ho fatti davvero tanti. Quindi sì, credo di meritare quello che sto vivendo. Assolutamente”.

Il merito, però, continua a essere difficile da riconoscere anche quando sono gli altri a confermarlo?

“Sì. Vado da una psicologa e ho iniziato proprio quando ho cominciato a lavorare alla serie. È stata una coincidenza, ma le due esperienze sono iniziate nello stesso periodo. Recentemente le ho raccontato del red carpet, dell’uscita della serie e di tutto quello che mi sta succedendo. Naturalmente le parlo anche dei miei dubbi, dei momenti nei quali mi chiedo se i risultati raggiunti non siano frutto del caso. A volte è talmente sorpresa dalle mie insicurezze che mi domanda: ‘Ma lei pensa davvero che l’abbiano scelta per caso?’. Eppure mi succede continuamente. Ogni volta che arriva una bella notizia, quel pensiero ritorna. Credo sia una sorta di abito che indossiamo noi che veniamo, come si dice, dal niente, anche se ormai è un’espressione molto abusata: facciamo fatica a riconoscere che determinati traguardi possano appartenerci davvero, che possiamo averli raggiunti grazie alle nostre capacità”.

Ha parlato della sindrome dell’impostore, ma c’è un’altra parola che sembra avere un peso decisivo nel suo percorso: ambizione. Che significato ha per lei?

“L’ambizione è forse la caratteristica che sento più mia, quella che credo mi distingua maggiormente. A pensarci bene, potrebbe essere proprio l’antidoto alla sindrome dell’impostore. Quando mi domando come sia riuscito a raggiungere certi risultati, mi rispondo che è stata l’ambizione a spingermi fin lì. Spesso viene confusa con la presunzione, quasi fosse incompatibile con l’umiltà. Credo invece che non possa esistere una vera ambizione senza essere umili. Nel mondo della recitazione mi considero una delle persone più ambiziose che abbia conosciuto. Quando incontro qualcuno che ha la mia stessa determinazione, lo riconosco immediatamente. Altre volte conosco attori che hanno persino più talento di me, ma ai quali sembra mancare quella spinta. C’è una frase dei Co’Sang, un gruppo rap napoletano, che mi torna spesso in mente. Esprime l’idea che l’ambizione possa avvicinare le stelle alla terra. È un’immagine bellissima, perché racconta la possibilità di rendere raggiungibile anche ciò che sembra lontanissimo. Quando attraverso un momento difficile, mi ripeto: ‘Ricordati di essere ambizioso’. Anzi, non devo ricordarmi di esserlo. Devo ricordarmi che lo sono già”.

Che cosa rappresenta, invece, il successo?

“La parte più razionale di me risponderebbe che significa riuscire a svolgere il lavoro che desideri, realizzare il tuo sogno e vivere della tua passione. Da questo punto di vista, il fatto stesso di fare l’attore è già un successo. Ma per me c’è anche un significato più profondo. Tutto quello che faccio è legato alla mia storia. Non sono una persona che, dopo aver cambiato vita, dimentica le proprie origini. Quella storia me la porto addosso come un mantello. È come se sul mantello di un supereroe fossero scritti i nomi delle persone che ha incontrato, quelli dei suoi genitori e del luogo in cui è cresciuto. Naturalmente vorrei diventare un grande attore, riconosciuto a livello nazionale. Ma se lasciassi parlare il bambino cresciuto nella periferia di Napoli, il successo più grande sarebbe riuscire a girare un film nel mio quartiere. Un progetto capace di aiutare concretamente Ponticelli a emergere”.

In che modo vorrebbe contribuire al cambiamento del quartiere?

“Viaggiando ho scoperto che in altri luoghi non esiste necessariamente una separazione così netta tra il centro della città e le periferie. Vorrei contribuire a ridurre questa distanza anche a Napoli. In fondo, i miei sogni sono collegati. Desidero raggiungere una notorietà tale da avere la possibilità, e anche il potere, di cambiare la realtà dalla quale provengo. Vorrei tornare nei luoghi in cui ho incontrato tante difficoltà e poter dire a me stesso: ‘Adesso hai gli strumenti per cambiare la situazione’. Per me sarebbe il successo più grande”.

Ha scoperto altri luoghi grazie ai viaggi. Come è nata questa passione?

“Quasi per caso. Prima di dedicarmi completamente alla recitazione, lasciando gli altri lavori che svolgevo, tra cui quello di cameriere, sono andato all’estero a lavorare sulle navi da crociera. Non facevo parte dell’equipaggio. Lavoravo come manovale durante gli interventi di ristrutturazione. Avevo trovato quell’impiego casualmente. Una nave si trovava in un bacino a Miami per essere ristrutturata prima di tornare in servizio e partii per lavorare lì. Fu anche la prima volta che presi un aereo. Era più o meno il 2014 e stavo attraversando un periodo di depressione molto serio. Non uscivo di casa, stavo davvero male. A un certo punto sentii il bisogno di cambiare vita e decisi di partire”.

Che ricordo conserva di quel primo viaggio a Miami?

“Sulla nave ero l’unico napoletano. C’erano altri italiani, molti dei quali provenivano da Pozzallo, in Sicilia. Fu l’inizio di quella che considero la mia scoperta del mondo. Prima di tutto capii che non avevo paura di volare. Non avendo mai preso un aereo, immaginavo tutti i pericoli possibili. Invece salii a bordo e scoprii che potevo affrontare quell’esperienza senza problemi. Una volta arrivato a Miami, mi venne voglia di rimanere all’estero e conoscere altri luoghi. Da lì andai a Porto Rico. Mi ritrovai completamente solo, lontano da un ambiente che per me era diventato tossico. Compresi che il mondo non si esauriva nel mio quartiere o nella mia città. Esistevano opportunità, esperienze e possibilità che fino a quel momento non avevo nemmeno immaginato. Da allora decisi che i viaggi avrebbero sempre fatto parte della mia vita”.

Che cosa cerca oggi quando arriva in un luogo nuovo?

“Mi interessa soprattutto conoscere le persone. Quando dico che sono un viaggiatore accanito, non intendo che voglio semplicemente visitare monumenti e attrazioni turistiche. Desidero entrare in contatto con la cultura autentica di un luogo. E credo che questa si trovi soprattutto nelle persone. Per questo cerco esperienze che mi permettano di conoscere chi vive in quei territori, le abitudini e la quotidianità degli abitanti”.

In un suo post social ha utilizzato l’espressione «fuori luogo». È una sensazione che prova spesso?

“Mi sento fuori luogo praticamente ovunque. È una sensazione che mi accompagna da tempo, ma ho notato un paradosso: a volte mi sento più a mio agio proprio negli ambienti che, in passato, mi avrebbero creato disagio. Ricordo un viaggio in Colombia. Durante i primi giorni alloggiavamo in una struttura con piscina e ogni comfort. Eppure non riuscivo a sentirmi bene. Il giorno dopo visitammo un quartiere povero, accompagnati da un ragazzo che viveva lì. Entrammo nella sua casa e, appena arrivato, provai una tranquillità incredibile. Mi guardai intorno e pensai: ‘Quanto è bello qui!’. Quell’esperienza mi ha fatto riflettere. Mi sentivo bene in un ambiente che, per certi aspetti, ricordava proprio quello dal quale avevo cercato di allontanarmi. Forse oggi trovo serenità soprattutto nei luoghi che un tempo mi mettevano a disagio”.

Ha ritrovato quella stessa sensazione di serenità anche attraverso la recitazione?

“Assolutamente. Anzi, credo che sia proprio quando recito che mi sento maggiormente a mio agio. Ricordo un episodio particolare. Un mio amico aveva una chiesa evangelica che utilizzavamo per provare uno spettacolo senza scopo di lucro. Un giorno entrammo in chiesa la mattina e uscimmo quando ormai era notte. Appena fuori, dissi ai miei amici: ‘Vi rendete conto? Abbiamo lasciato il mondo fuori e non ce ne siamo nemmeno accorti’. Per tutta la giornata non avevo pensato neppure a mangiare. Ero completamente immerso in quello che stavamo facendo. Per me quella è una sensazione di pace. Ci dedicavamo a qualcosa che amavamo, senza pretendere nulla, ed eravamo felici”.

Tra le sue esperienze televisive c’è anche Un posto al sole. Che ricordo conserva di quel set?

“È stata un’esperienza bellissima, soprattutto dal punto di vista umano. In generale sono stato fortunato sui set, perché ho incontrato persone straordinarie. Di Un posto al sole conservo tantissimi ricordi. C’è anche un aspetto divertente: a Napoli è una serie seguitissima. Magari interpreto un protagonista in un’altra produzione e nessuno se ne accorge. Poi partecipo a qualche puntata di Un posto al sole e tutti mi fermano per strada. Mi chiedono: ‘Ma lei recita in Un posto al sole?’. Mi fa sorridere, perché dimostra quanto sia forte il legame tra Napoli e questa serie”.

Dal punto di vista professionale, che cosa le ha insegnato una produzione così longeva?

“È un set molto diverso da quelli ai quali ero abituato, con ritmi produttivi particolarmente intensi. Si girano tantissime scene in un solo giorno. Devi essere capace di entrare rapidamente nel personaggio e memorizzare il testo in tempi brevissimi. È una palestra incredibile per un attore. Su quel set ho conosciuto molti professionisti, sia davanti sia dietro la macchina da presa. Tra questi c’è Gianluca Spagnoli, con il quale mi sono trovato benissimo fin dall’inizio. Quell’esperienza mi ha confermato quanto desiderassi fare questo mestiere”.

Lei lavora anche con la propria immagine. Che rapporto ha con il suo aspetto fisico?

“So che devo fare i conti con la mia immagine, perché è uno degli strumenti del mio lavoro. Quando parlo di curarla, però, non mi riferisco soltanto all’estetica. Intendo un’attenzione più generale verso me stesso. Devo guardarmi allo specchio, capire chi sono e chiedermi anche se mi considero bello. Il rapporto con il mio aspetto cambia molto a seconda dei periodi. Ci sono momenti nei quali ho una grande autostima. Mi guardo e penso: ‘Però, sono bellillo! Non sono proprio da buttare’. A volte mi faccio persino dei complimenti. In altri periodi, invece, tendo a svalutarmi, anche se il problema non nasce mai veramente dall’aspetto fisico. Quando sto male, posso arrivare a pensare: ‘Non puoi fare l’attore, non hai una bella immagine’. Sono pensieri che emergono nei periodi difficili e finiscono per influenzare anche la percezione del mio corpo. Quando sono sereno, invece, vivo il rapporto con l’estetica in maniera molto più tranquilla. Mi piaccio. Soprattutto, credo di essere una persona autentica, non costruita. Non corrispondo necessariamente a un modello estetico preciso, al classico ragazzo alto, moro e riccio. Apprezzo proprio questa autenticità, sia nell’aspetto sia nel carattere”.

‘Nobody cares’ si legge sul suo profilo Instagram. Oggi chi si prende cura di Francesco?

“Me stesso e la mia famiglia. Ho ricevuto tanto amore e sostegno, soprattutto quando ho raggiunto risultati importanti. Penso anche all’affetto che arriva attraverso i social. Mi sono reso conto, però, che passato quel momento, le persone tornano alla propria vita. Quella frase è del film Bronx, con Robert De Niro, che esprime un concetto preciso: alla fine, alla gente non importa davvero di te. Credo che, in parte, sia vero. Nessuno può prendersi cura di te quanto te stesso e la tua famiglia. E a volte nemmeno i familiari riescono a farlo. Mi considero molto fortunato perché ho genitori presenti, che mi amano e mi vogliono bene. Naturalmente può capitare che anche chi ti ama ti faccia soffrire, magari involontariamente. Ma nessuno nasce sapendo fare il genitore. Non esiste una scuola che insegni a essere padri o madri. Allo stesso modo, però, non c’è una scuola che insegni a essere figli. Bisogna imparare a comprendere anche gli errori reciproci. Alla fine, le persone sulle quali so di poter contare davvero sono quelle della mia famiglia”.

C’è un gesto dei suoi genitori che le ha fatto sentire particolarmente il loro orgoglio?

“Quando è uscita la serie Melania Rea, mio padre ha guardato la prima puntata cinque volte. La parte divertente è che mio padre, di solito, davanti alla televisione guarda soltanto i telegiornali oppure si addormenta. Quindi, se una persona che normalmente si addormenta davanti allo schermo guarda cinque volte una puntata nella quale recita suo figlio, significa che a parlare è l’orgoglio. Chi potrebbe essere così orgoglioso di lei, se non qualcuno che le vuole veramente bene?”.

Se il Francesco bambino incontrasse l’uomo che è diventato oggi, di che cosa sarebbe più orgoglioso?

“Del coraggio. Sarebbe orgoglioso del coraggio che, purtroppo, da bambino non ho mai avuto. Non mi ricordo come un bambino coraggioso. Ho l’immagine di un ragazzino che doveva continuamente fare i conti con la paura, che si sentiva schiacciato dall’ansia. Per questo credo che, vedendomi oggi, rimarrebbe colpito soprattutto dal coraggio che sono riuscito a trovare. Forse mi guarderebbe e mi chiederebbe: ‘Ma come ha fatto?’”.

E lei che cosa risponderebbe a quel bambino?

“Credo che mi rivolgerebbe la stessa domanda che avrei voluto fare a Michele Rea. Mi chiederebbe come sia riuscito a trovare tutto quel coraggio. Ci stavo pensando proprio mentre rispondevo. Quando mi ha domandato che cosa avrei chiesto a Michele, ho detto che avrei voluto sapere dove avesse trovato la forza di affrontare una tragedia simile. Sono sicuro che il Francesco bambino mi porrebbe esattamente lo stesso interrogativo. Probabilmente gli risponderei: ‘Forse sei stato tu ad avere più coraggio di me. Soltanto che, mentre lo dimostravi, non te ne rendevi conto’. Credo che, a volte, quel coraggio abbia soltanto bisogno di essere incoraggiato. Bisogna offrire a chi è più fragile l’opportunità di scoprirlo. Spesso sentiamo ripetere che non esistono persone deboli o fragili. Ma perché dovremmo negarlo? Per quale motivo queste parole devono essere considerate offensive? Dovremmo liberarci da una certa forma di buonismo e dalla paura di utilizzare determinati termini. Esistono persone deboli, esistono persone fragili e hanno bisogno di essere aiutate. Voglio stare sempre dalla parte dei più deboli: è un principio al quale tengo moltissimo”.