Francesco Russo, da Call My Agent a M - Il figlio di Mussolini: "Il successo è una cosa che non esiste"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Francesco Russo non è uno che si nasconde dietro i ruoli né dietro le parole. In questa intervista in esclusiva per Virgilio Notizie, con l’onestà spiazzante di chi non ha bisogno di schermarsi, parla di recitazione come fosse una cosa viva, che cambia insieme a lui. Non la tratta mai come una professione da mestiere, ma come un’espressione inevitabile di sé. Racconta del bambino che saliva sul palco senza sapere esattamente perché, dell’adolescente che rompeva le scatole ai genitori per farsi portare ai provini, dell’adulto che si misura ogni giorno con un lavoro che studia, suda, cerca. Con Russo abbiamo parlato del suo personaggio in Call My Agent, la serie Sky in onda il venerdì sera, delle dinamiche del teatro, del rapporto col pubblico e con i social, della difficoltà nel dire “no” e della necessità di un clima libero per sbagliare, provare, inventare. Non cerca l’etichetta di attore comico, ma la accoglie con consapevolezza. E non ha paura di dire che il successo, quello di cui tutti parlano, per lui semplicemente non esiste. “È un’idea capitalista americana degli anni ’40”, dice. E non sembra una provocazione, ma una presa di posizione netta, quasi affettuosa, verso il proprio mestiere. Tra una battuta e un’ironia che funziona anche da autodifesa, Russo restituisce un’immagine rara: quella di un attore che non fa il personaggio nemmeno quando parla di sé.

Nella prima puntata della terza stagione di Call My Agent, il suo personaggio, Pierpaolo, sembra un po’ più ambizioso del solito, anche nel modo in cui prova a deviare il reclutamento dei nuovi agenti. Che ruolo gioca, invece, l’ambizione nella sua vita?

“Credo che l’ambizione sia qualcosa di molto legato ai desideri delle persone, però sono spesso consapevole del fatto che, sia nel caso di Pierpaolo che nel mio, quei desideri non sono davvero nostri. Oggi è molto facile che i desideri vengano instillati da altri fattori esterni, dalla società, da quello che ci succede intorno. Ecco, quindi c’è sicuramente un gioco di ambizione, ma io so che molte volte i miei desideri non sono del tutto miei. Sono desideri che arrivano anche da fuori, da quello che mi circonda”.

E come fa a distinguere quali sono davvero suoi da quelli che invece arrivano dall’esterno?

“Non c’è un metodo preciso. Vivo, semplicemente. Vivo e poi mi rendo conto. Per esempio, capita che ci siano delle cose legate al lavoro, delle ambizioni professionali, che capisco non essere davvero mie. Sono più una spinta esterna, qualcosa che deriva dagli altri, da come funziona il mondo del lavoro. Ecco, in quei casi mi accorgo che non è una vera ambizione mia, ma qualcosa che mi arriva addosso”.

Lei ha iniziato a recitare da giovanissimo, intorno ai cinque anni. All’epoca, cosa significava per lei “recitare”?

“Non lo so bene nemmeno io. Potrei provare ad andare un po’ a ritroso con la memoria, ma di quegli anni non mi ricordo molto. Sicuramente mi piaceva, ma per esempio le prove non me le ricordo per niente. Non ho memoria di aver provato, ho solo dei ricordi legati al palco, a quando si recitava davvero. E mi piaceva quel contatto con la gente, lì per lì. Però mi piaceva anche stare dietro le quinte, guardare gli altri recitare. Quindi forse, per me, da bambino, recitare significava fare qualcosa che non facevo nella vita quotidiana. Come, che ne so, recitare in napoletano stretto, oppure dire qualche parolaccia… cose così. Penso che all’inizio fosse un modo per esprimermi, per tirare fuori qualcosa di me. E poi avevo anche un certo piacere nel memorizzare i testi, nel ripeterli. Mi piaceva proprio”.

E, con gli anni, quel significato è cambiato?

“Sì, molto. La recitazione è diventata prima di tutto uno sfogo. Uno sfogo vero e proprio, un modo per scaricare le energie della vita. Poi, però, col tempo, è diventata qualcosa di diverso: oggi è diventata un lavoro. Non nel senso impiegatizio, ma nel senso di studio. È una cosa che cerco di fare nel modo migliore possibile, con metodo. È diventata una disciplina. E, man mano che vado avanti, capisco che non basta mai: ogni volta c’è qualcosa di nuovo da affrontare, non tanto dal punto di vista lavorativo, ma proprio dal punto di vista artistico. Credo che la recitazione, per me, sia diventata un’arte. E, come tutte le arti, comporta una ricerca. Una ricerca continua su quello che si fa e anche su se stessi”.

La parola “ricerca” implica anche una ricerca personale, interiore. Se recitare è un’espressione del sé, allora è anche un modo per conoscersi. È così anche per lei?

“Sì, a volte sì. Nella mia esperienza, la mia vita e la recitazione sono andate sempre a braccetto. Continuano ad andare a braccetto. Non sono due aspetti separati. A volte, quello che scopro nella vita lo porto nella recitazione. Più spesso è così, piuttosto che il contrario”.

C’è qualcosa che la recitazione le ha fatto scoprire di sé, e che non si aspettava?

“Non direi. In realtà, no. È più il contrario: ci sono particolari che scopro nella vita, e poi ritrovo nei personaggi. Però, una volta uno psicologo mi disse che trovavo piacere nell’interpretare ruoli cattivi, oscuri, perché era un lato di me che avevo imparato a sublimare. E che nella vita non esprimevo, perché appunto avevo imparato a sublimarlo attraverso l’arte. In quel senso, sì, ho fatto un passaggio. Ma non è che recitando ho scoperto qualcosa di me che non conoscevo”.

Per lei la recitazione, in passato, era uno sfogo. Cosa intendeva dire?

“Sì, è vero, soprattutto nel teatro. Ora un po’ meno ma prima, quando recitavo, buttavo dentro tanta energia. Sudavo, diventavo rosso in faccia, alzavo la voce. Era quasi una cosa fisica, uno sforzo muscolare. Una roba dionisiaca, diciamo. C’era una grande spinta, anche emotiva, ma molto fisica. Quello per me era lo sfogo”.

E cosa le dava l’applauso del pubblico?

“Lo dico sinceramente: a me dell’applauso del pubblico non è mai importato granché. Lo so che è una cosa che esiste, e capisco che per alcuni sia importante, ma per me no. Quello che mi interessa è l’energia che mi arriva dalla platea. Non l’applauso, ma i respiri, i silenzi, le reazioni durante lo spettacolo. Io capisco come recitare in base a come respira il pubblico. Respiro con loro. È una questione di energia viva. L’applauso, invece, spesso è qualcosa di automatico, quasi drogato. Un po’ come i complimenti alla fine di ogni replica. È un rituale. Quello che mi interessa è altro”.

Serve quindi una grande capacità di ascolto, sia verso il pubblico che verso se stessi. Lei è stato sempre in ascolto di sé?

“No, spesso no. Spesso sono andato fuori strada, sono andato contro di me. Non credo di essere stato sempre in ascolto”.

Cosa la portava a “uscire” da se stesso?

“Molto banalmente… la routine. Io sono una persona molto routinaria. Quindi andare avanti per abitudine, senza fermarsi mai a chiedersi se ha senso continuare così, mi portava fuori da me stesso. Era come continuare su un binario senza mai deviare”.

Il fatto che lei dica “prima” o “dopo” fa pensare che abbia una certa consapevolezza di sé. Quando ha capito chi era Francesco, come identità? Se l’ha capito. Oppure è ancora in cerca?

“Avevo 12 o 13 anni, quando ho deciso davvero di fare questo mestiere: lì qualcosa ho capito. Avevo iniziato a rompere le scatole ai miei, a chiedergli di accompagnarmi a Roma per fare incontri, provini e tutto ciò che concerne questo lavoro: è in quel frangente che ho capito chi potevo essere”.

E i suoi genitori come hanno vissuto questa scelta?

“Devo dire che mi hanno sempre lasciato fare quello che volevo. Mi hanno sempre seguito. Paradossalmente, non si aspettavano casomai che sarebbe andata avanti fino in fondo. Forse ora si stupiscono pure un po’, perché non pensavano che sarei stato così impegnato, sempre in movimento, sempre a lavorare”.

Non le faceva paura la precarietà del lavoro dell’attore?

“Sì, tantissimo. Tantissimo, davvero. Ora forse un po’ meno, perché ci ho fatto pace e mi sono anche organizzato. Quando non lavoro, mi riposo, leggo, invento cose. Viaggio. Guardo spettacoli, film. Ma un tempo era una cosa che mi preoccupava molto. Perché sapevo che prima o poi ci avrei dovuto fare i conti, per forza”.

E come viveva prima le attese tra un progetto e l’altro?

“Inventando. Letteralmente. Quando c’erano quei momenti di vuoto, mi mettevo con i miei amici, leggevamo testi, ci dicevamo “ma questo si potrebbe mettere in scena?”, “e se lo facessimo così?”, e poi magari io mi scrivevo qualcosa. Si perdeva tempo, sì, ma era un tempo che si perdeva in modo creativo”.

Il suo è un lavoro che la mette continuamente di fronte al “no”. Il no al provino, il no dopo una scena già girata. Qual è il suo rapporto con i “no”?

“Il mio rapporto con i “no” è complesso: faccio fatica a dire di no. Anche quando un regista mi chiede qualcosa che magari non condivido, cerco sempre di accontentarlo. È difficile per me dire di no, mi viene difficile”.

E con i “no” ricevuti?

“Dipende. In quel caso sono molto più sereno. Sono consapevole del fatto che un regista deve essere libero di scegliere. E quindi, anche quando mi arriva un “no”, non l’ho mai vissuto come un dramma. Mai. Neanche all’inizio. Anche quando, come capita a tutti, si tende a confondere il no professionale con un rifiuto personale. Io no. Ho sempre avuto chiaro che quella è la libertà degli altri”.

Nella sua formazione ha incontrato molti maestri, registi, insegnanti. C’è un insegnamento che ha deciso di conservare?

“Sì, ci sono tanti insegnamenti che porto con me. Ma ne ricordo uno in particolare, in Accademia, da parte di Massimiliano Civica, che è un regista. Me lo ricordo bene, ma se lo ricordano ancora anche tanti miei amici. Il primo giorno, lui mi fece capire una cosa che non avevo mai considerato: che potevo recitare anche partendo da me stesso. Fino a quel momento io vedevo la recitazione quasi come uno sfogo fisico, muscolare. Andavo sempre molto oltre me stesso. Invece lui mi ha fatto capire che si può partire da uno “zero”, che è proprio essere se stessi”.

E l’insegnamento che ha scelto di dimenticare?

“Forse proprio questo stesso, a lungo andare. Questo “essere se stessi” può anche diventare un limite, una zona di comfort. E quindi, forse, a un certo punto si può anche iniziare a lasciarlo andare”.

Lungo il suo percorso ha vissuto anche la competizione. Oggi, cos’è la competizione per un attore? E soprattutto, cosa rappresenta per lei?

“Ho vissuto la competizione sempre in modo molto specifico, legata a certi ruoli. Ero io e pochi altri a giocarcela. Però col tempo ho capito che è più il mondo che ci mette in competizione. Cioè: ci incasellano in determinate tipologie di personaggi, e magari ci fanno competere con persone che in realtà sono completamente diverse da noi. È una cosa che viene da fuori. All’inizio forse ci facevo più caso, pensavo “ah, c’è quello lì”, ma oggi è diventata una regola. In questo momento non mi sento in competizione con nessuno, mi arrivano direttamente i progetti”.

Quanto è importante per lei trovare il clima giusto nei progetti a cui partecipa?

“È fondamentale. Dev’esserci un clima leggero, in cui io mi senta libero di poter sbagliare. Se non ho quella libertà, per me diventa difficile lavorare. Soprattutto a teatro, ho bisogno di potermi permettere l’errore, di sperimentare. È una condizione necessaria”.

Uno degli ultimi film in cui l’abbiamo vista è Daedalus. Quel film, al di là della chiave horror o fantascientifica, parla di cyberbullismo. Che rapporto ha lei con i social network e, in particolare, con i commenti negativi di chi non la conosce?

“Non sono così famoso da ricevere chissà quanti commenti. Ho solo Instagram, Facebook non ce l’ho, non uso Twitter. Quindi, sinceramente, non leggo molto. Però mi ricordo che quando uscì A Classic Horror Story, una volta mi misi a leggere i commenti e pensai: “vabbè, non sono d’accordo sul film”. Poi mi sono anche detto: ma che c’entra se il mondo non è d’accordo?. La cosa che mi colpisce dei social è che non sono lo specchio della realtà. Chi commenta sotto un video, sotto un post, in realtà non rappresenta la persona “comune”. Sono pochi quelli che sentono il bisogno di dire la loro costantemente. La maggior parte delle persone non sta lì a scrivere su Facebook o su Instagram. Quindi io uso Instagram solo per far sapere a chi mi conosce cosa sto facendo. Se poi qualcuno vuole venire a teatro, ben venga. I commenti non li leggo, perché per me sono una roba scollegata dalla realtà. E lo dimostra anche un’altra cosa: quante volte vediamo attori o personaggi con milioni di follower che poi fanno un film, e al cinema non ci va nessuno? Perché quella non è realtà. Cioè, i numeri social non significano per forza pubblico reale”.

Parlando di immagine, nel suo percorso ha dovuto confrontarsi con essa? È stato facile? Ha scelto di cambiarla, di rimanere se stesso? Ha mai pensato di dire “se non ti piaccio, pazienza”?

“Sono sempre stato cosciente della mia immagine. Ho lavorato per essere aderente a quella che è. Però mi piacerebbe, in futuro, cambiarla. È un desiderio personale, non perché me lo chieda il sistema. Anzi, il sistema ci guadagna parecchio con questa mia immagine. Mi piacerebbe cambiarla per sfida, per una spinta mia”.

Le è mai successo di essere giudicato sul lavoro per il suo aspetto?

“No, io non ho vissuto episodi simili. Però sì, esiste un problema. Non è solo una questione di “avere un etto in più”. È proprio una questione di fisicità attoriale. E quando dico fisico, non intendo solo il corpo: intendo la voce, le vibrazioni, tutto ciò che costituisce la presenza scenica. Non si tratta solo di chili o estetica, ma di quanto quell’immagine sia socializzabile o no. E credo che questa cosa si stia un po’ aprendo, sta cambiando. Fortunatamente ho ancora l’età per vivermi queste aperture”.

Lei ha cominciato con la commedia, e ci ritorna anche a febbraio al cinema con Cena di classe, il nuovo film di Francesco Mandelli. Ha mai sentito il peso di essere etichettato solo come attore comico?

“Sì, certo che sì. Però la verità è che io sono un attore comico. Non è un problema per me. Mi piace far ridere, strappare la risata. Non sono un comico in senso stretto, ma sicuramente sono un attore comico. Mi muovo bene nelle commedie, ho buoni tempi comici. Quindi sì, mi definisco così, e mi va bene”.

Ed è facile poi passare dal comico al drammatico, come in M – Il figlio di Mussolini?

“Quando incontrai John Wright al primo provino, lui mi disse: “Dicono che sei un attore comico. Io penso che gli attori comici siano i migliori nel drammatico”. E io gli risposi: “Beh, allora che ti devo dire?” Ma la penso come lui”.

È una cosa che anche la storia del cinema dimostra: quanti David di Donatello, Oscar o César sono andati ad attori comici per ruoli drammatici?

“Il problema è il pregiudizio. C’è un certo snobismo verso l’attore comico. C’è ignoranza, non si riconosce la tecnica che c’è dietro la comicità. È quello il vero limite”.

Lei è giovanissimo. Se si immaginasse tra dieci anni, quale risultato vorrebbe aver raggiunto?

“Vorrei scrivere un film. Anche prima di dieci anni, se possibile. Però sì, tra dieci anni spero di averlo fatto”.

E questo per lei rappresenterebbe il successo?

“No, quello è un desiderio. Il successo… il successo non esiste. Io non lo vedo, non me ne frega niente. Non esiste proprio. Esiste il lavoro, esiste quello che uno vuole comunicare. Ma il successo in sé è una cosa che non esiste. È un’invenzione capitalistica, messa lì dagli americani dopo gli anni ’40 per conquistarci col cinema e con la loro idea di cinema. Ma per me il successo non esiste”.

E se un giorno leggesse una critica, un articolo, in cui si dice che Francesco Russo è un attore di successo, come reagirebbe?

“Direi: “Vabbè, state dicendo le solite cose che si dicono ma non è vero”. Sorriderei, e basta”.

Colpisce la lucidità con cui risponde. Sempre con questo mix di sardonico e ironico. È qualcosa che la aiuta ad affrontare la vita?

“Sì, certo. L’ironia mi ha aiutato tanto, mi ha anche salvato. Ma è anche un modo per schermarmi, sì”.