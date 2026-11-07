Francesco Sarcina contro Riccardo Scamarcio per il presunto tradimento con Clizia Incorvaia: "Non lo perdono"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Francesco Sarcina si racconta in tv e torna a parlare della fine del suo matrimonio con Clizia Incorvaia e del presunto tradimento della stessa con il suo ex amico Riccardo Scamarcio. Il cantante e leader de ‘’Le Vibrazioni’’ ha spiegato di non fidarsi più dell’attore a lui un tempo molto vicino e a cui, racconta, “avrebbe anche affidato i suoi figli”.

Francesco Sarcina contro Riccardo Scamarcio

Lunga intervista a Francesco Sarcina. Il noto cantante è stato sottoposto da Nunzia De Girolamo a domande sulla sua sfera privata e sentimentale nella trasmissione “Ciao Maschio” su Rai 1.

Dal rapporto burrascoso, culminato nella separazione, con l’ex moglie Clizia Incorvaia (oggi moglie di Paolo Ciavarro) al presunto tradimento dell’influencer con l’attore nonché amico e testimone di nozze dei due, Riccardo Scamarcio, il frontman de Le Vibrazioni è stato protagonista di una chiacchierata intima e personale.

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Cos’è successo tra il cantante de Le Vibrazioni e l’attore

“La cosa che più mi rattrista è che, quando si parla di preservare i figli, poi si fa di tutto per infamare il genitore. E questo è molto grave, a mio avviso”, ha detto il cantante, riferendosi al rapporto con l’ex moglie Clizia di cui è tornato a parlare, di recente, in una nuova canzone scritta per la sua band.

Quindi, rivolgendosi alla sua intervistatrice, aggiunge: “Io non vorrei parlarti di questo argomento, perché mi spiace molto, soprattutto per i miei figli. A me fa male per loro, fondamentalmente. Perché poi, insomma, sono passati così tanti anni… Abbiamo una vita felice”.

Quindi, incalzato sul rapporto ormai perso con Riccardo Scamarcio, dice: “Non perdono, come faccio a pare pace. Non mi fido. Nel momento del tradimento ho pensato: io gli avrei affidato anche i miei figli in mano. Io credo tanto nell’amicizia, ma sono stato tradito tantissimo’’.

La fine del matrimonio con Clizia Incorvaia e il presunto tradimento

Il riferimento è a un triangolo amoroso che l’ha visto protagonista e a un presunto flirt tra quella che è ormai la sua ex moglie e quello che è diventato un suo ex amico. La vicenda risale all’estate 2019. Allora Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia annunciarono la loro separazione e il cantante svelò che il motivo era il tradimento subito dalla moglie con l’amico e testimone di nozze, Riccardo Scamarcio.

Incorvaia ha sempre sostenuto che un bacio con Scamarcio c’è stato quando lei e Sarcina avevano già chiuso la loro relazione.

Dal canto suo, Scamarcio ha definito la situazione “orribile”, aggiungendo che il cantante non ha mai voluto chiarire né ascoltare la sua versione.