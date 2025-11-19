Francesco Saverio Garofani nella bufera per il caso Quirinale, il testo della mail anonima inviata ai giornali

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Le informazioni contenute nell’articolo che ha scatenato il caso Quirinale proverrebbero da una mail anonima, inviata alle redazioni di molti giornali italiani. Mattarella e Meloni si sono visti nel tentativo di distendere la situazione tra la Presidenza della Repubblica e il Governo, ma dall’incontro non sembra essere arrivata una riappacificazione.

La mail che ha scatenato il caso Quirinale

Il quotidiano La Stampa ha pubblicato il testo della mail che conterrebbe tutte le informazioni riportate nell’articolo de La Verità, a firma del direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, che accusava Mattarella di voler ostacolare la ricandidatura di Meloni nel 2027.

La mail sarebbe arrivata alle 13:24 di domenica 16 novembre alle redazioni di molti giornali dall’indirizzo stefanomarini@usa.com e l’articolo contenuto era firmato con lo pseudonimo Mario Rossi.

ANSA Sergio Mattarella

Il titolo originale del pezzo era: Quel cocktail che svela il gioco del Colle: così il Quirinale guarda al dopo-Meloni: “Serve una grande lista civica nazionale”.

Cosa dice la mail arrivata alle redazioni

Come sottolineato dalla stessa Stampa, l’articolo firmato da Belpietro ricalca in molti passaggi il contenuto della mail. Il testo accusa principalmente Francesco Saverio Garofani, consigliere di Sergio Mattarella.

La mail conferma fondamentalmente la versione poi riportata dallo stesso Garofani. Le dichiarazioni riportate sono state fatte “in un locale pubblico” e ascoltate “di straforo”.

Le stesse dichiarazioni riportano soltanto le considerazioni personali del consigliere sullo scenario politico e la sua opinione personale riguardo alle elezioni politiche del 2027. Non ci sono elementi ulteriori a sostegno della teoria del “piano del Quirinale”.

Le relazioni tra Governo e Quirinale

L’articolo ha fatto scalpore perché ripreso da Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che aveva chiesto in Parlamento una smentita. La Presidenza della Repubblica ha risposto duramente, definendo l’articolo “ridicolo”.

Fratelli d’Italia ha poi difeso il suo capogruppo, chiarendo che la smentita non sarebbe stata richiesta al Quirinale, ma a Francesco Saverio Garofani.

Attorno alle 13:00 di oggi 19 novembre, Giorgia Meloni ha avuto un rapido incontro con Mattarella al Quirinale. I comunicati successivi hanno mostrato la volontà della Presidente del Consiglio di distendere i toni, assicurando che non sarebbe in corso nessuno scontro istituzionale. Né la Presidenza della Repubblica né Palazzo Chigi hanno però cambiato la propria posizione sulla vicenda.