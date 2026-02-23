Francesco Sole, l’intervista allo scrittore e imprenditore: “Amare è una scelta, non un colpo di scena”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Francesco Sole è cresciuto sotto lo sguardo degli altri. Prima i post-it scritti a mano e fotografati, poi i social, la televisione, i libri. Una traiettoria che avrebbe potuto fermarsi alla superficie dell’immagine. Invece ha scelto di scavare. Ha trasformato la visibilità in uno strumento per parlare di fragilità, desiderio, paura. Dodici romanzi, un nuovo libro in arrivo, un pubblico che attraversa generazioni diverse. Ma dietro i numeri resta una domanda che non smette di tormentarlo: che cosa significa amare, davvero? In questa intervista in esclusiva per Virgilio Notizie a Francesco Sole, emerge un uomo che non difende un personaggio, ma mette in discussione se stesso. Racconta l’amore come una questione di frequenze interiori, di piccoli gesti che non cercano approvazione esterna. Sostiene che la vera intimità non sia spettacolare, non sia condivisibile in una storia da pubblicare. È silenziosa, domestica, imperfetta. E proprio per questo potente. C’è una tensione costante tra esposizione e autenticità. Tra l’essere letti e l’essere ascoltati. Tra il successo misurabile in copie vendute e la speranza di aver toccato almeno una coscienza. Francesco Sole parla della sindrome dell’impostore come di una condizione necessaria, di un’inquietudine che impedisce di sentirsi arrivati. Racconta la scrittura come un modo per togliersi il mantello dell’identità pubblica e vivere altre vite, per attraversare il dolore, persino il lutto, senza rimanerne intrappolati. E poi c’è il tema più scomodo: il tradimento. La possibilità che amore e innamoramento non coincidano. La paura che un legame, anche solido, possa incrinarsi in silenzio. Non cerca risposte consolatorie. Anzi, accetta l’idea che alcune domande restino aperte. Forse è proprio questa la sua cifra più autentica: non offrire soluzioni, ma creare uno spazio in cui interrogarsi senza difese. Francesco Sole non parla dell’amore come di un colpo di scena, ma come di una scelta quotidiana. Una scelta che richiede coraggio, presenza, responsabilità. In un’epoca in cui tutto è veloce e condivisibile, invita a fermarsi. A guardare negli occhi. A restare, quando sarebbe più semplice fuggire. È un’intervista che non si limita a raccontare uno scrittore. È un viaggio dentro le contraddizioni di chi cerca, ostinatamente, di capire come si resta umani mentre si è costantemente esposti. E mentre si legge, a un certo punto, ci si accorge che le domande di Francesco Sole diventano anche le nostre.

Nel suo ultimo romanzo, I giorni da cui ho imparato ad amare (Sperling & Kupfer), parte da una domanda: su quale frequenza viaggia il cuore? Dopo dodici romanzi, e con un tredicesimo in arrivo, oggi saprebbe darmi una risposta?

“È una domanda a cui nemmeno trecento pagine riescono a rispondere del tutto. Se però devo dirle su quale frequenza viaggia il mio cuore in questo periodo, direi quella dei gesti di aiuto. Mi emoziona l’idea che qualcuno mi prepari il letto o cucini per me quando rientro la sera. Sono attenzioni semplici, ma per me hanno un grande valore. Il gioco delle frequenze dell’amore aiuta a comprendere in quale modo desideriamo essere amati. Nasce da un’esigenza precisa: come capire se si è amati molto o poco? Non esiste un’unità di misura, né una bilancia capace di pesare i sentimenti. Mettersi in discussione, come fanno i personaggi del romanzo attraverso questo gioco, diventa utile per attribuire un significato all’amore che riceviamo. E spesso quel valore dipende proprio dal modo in cui desideriamo essere amati. Se sogno un fine settimana in montagna e la persona che mi è accanto ama il mare, e per il mio compleanno mi porta al mare perché è ciò che preferisce, può essere un gesto generoso, ma non necessariamente tocca il mio cuore. Se detesto il mare e desideravo la montagna, la sorpresa non mi rappresenta. Il senso delle frequenze è proprio questo: capire che cosa fa vibrare davvero l’altro. E in questo momento, per me, sono i gesti di aiuto”.

È una risposta che sorprende in un tempo in cui i gesti d’amore sono sempre più eclatanti, spettacolari e condivisi. Lei, invece, sceglie l’essenzialità, un ritorno quasi alle origini.

“Credo che oggi condividiamo talmente tanto, dal punto di vista culturale e sociale, che l’apparenza sia diventata quasi un’abitudine, anche in amore. È più semplice compiere un gesto vistoso, un regalo materiale o simbolico, piuttosto che offrire una carezza o un abbraccio. Così si rischia di perdere profondità. Accade che si riempia una persona di mazzi di rose e di parole affascinanti, ma poi ci si dimentichi di un’attenzione concreta, come prepararle il letto. E magari quella stessa persona desidera proprio una premura quotidiana: qualcuno che cucini per lei o le dedichi una passeggiata. La condivisione costante porta a trascurare molte forme d’amore che non sono ‘instagrammabili’. È più facile fotografare un mazzo di rose o un gioiello che una camminata sui Navigli. Eppure, talvolta, è proprio quella passeggiata ad avere un valore molto più grande”.

Aver scritto così tanto d’amore l’ha protetta dal sentimento o l’ha esposta maggiormente?

“Credo che scrivere e leggere d’amore offrano una forma di protezione. Parlo anche di lettura perché, prima di essere scrittore, sono un lettore. Pubblico un libro all’anno perché ne leggo molti di più. La lettura consente di esplorare prospettive sull’amore che forse non si erano mai considerate. Arricchisce e, in un certo senso, protegge. Tornando alle frequenze: spesso si compie un gesto che abbia un impatto esterno, che possa essere mostrato. Così, però, ci si allontana dalla persona amata, perché quel gesto deve risultare efficace agli occhi degli altri. Si finisce per pensare più a chi guarderà il regalo che a ciò che rende davvero felice la persona a cui è destinato. È un paradosso. Se a lei piacciono le orecchiette al sugo e la porto a mangiare sushi, il sushi può essere scenografico e sorprendente, ma non la emoziona. Sarebbe bastato un piatto di orecchiette: semplice, ma autentico”.

Quando è arrivato a questa visione più matura dell’amore?

“Ogni romanzo è un viaggio diverso. Durante la scrittura di quest’ultimo mi è capitato spesso di osservare persone al ristorante trascorrere l’intera serata al telefono, invece di guardarsi negli occhi. Oggi disponiamo di innumerevoli strumenti di comunicazione: messaggi, social network, chiamate, piattaforme che nascono di continuo. Eppure, non sempre servono davvero, perché il modo più potente per comunicare resta lo sguardo. A volte, nonostante tutti questi mezzi, non riusciamo a sostenerlo”.

Lei oggi può essere definito uno scrittore con la ‘s’ maiuscola: ogni suo libro diventa un best seller. Si è mai chiesto perché Francesco Sole riesca ancora a vendere molto in un periodo storico in cui il mercato editoriale è in difficoltà?

“Rimango sempre colpito dal desiderio dei lettori di scoprire una nuova storia. All’inizio ero sorpreso: quando centomila o duecentomila persone leggono un libro che hai scritto, ti senti fortunato. Poi i numeri crescono, diventano trecentomila, quattrocentomila, mezzo milione, e realizzi che si tratta di stadi pieni di persone immerse in una storia nata dalla tua penna. A quel punto ci si chiede quale sia la ragione. Insieme ai lettori rifletto su questo sentimento. Così come cambiano le stagioni, cambiano anche le emozioni. Viviamo in una società in continua trasformazione e sentiamo il bisogno di nuovi strumenti per comprendere sentimenti che, in fondo, sono sempre gli stessi. Non mando un libro in stampa finché non mi ha insegnato qualcosa. Se durante la scrittura ho imparato una lezione, sono convinto che anche chi leggerà troverà almeno una pagina o un capitolo capace di modificare il suo punto di vista. Non scrivo romance in senso tradizionale, non racconto soltanto l’incontro tra due persone che si innamorano. Affronto relazioni complesse, momenti difficili. Esiste una differenza tra raccontare l’innamoramento e raccontare l’amore: innamorarsi accade, amare è una scelta. E scegliere è più impegnativo che lasciarsi travolgere, perché significa restare, affrontare le difficoltà e condividere la felicità. In una storia d’amore c’è un’intera esistenza, molto più profonda di un mazzo di rose”.

Superficialmente, si tende a parlare di romanzi young adult. Se dovesse dare lei un’etichetta ai suoi libri, quale sarebbe?

“Quando partecipo a presentazioni o a firmacopie, mi trovo davanti persone di ogni età. Mi sorprende incontrare una ragazza di diciotto anni che desidera comprendere l’amore: a quell’età si potrebbe anche accettare di non capirlo fino in fondo. Allo stesso tempo, vedo una signora di ottant’anni che accompagna il marito e conserva ancora il desiderio di mettersi in discussione su questo sentimento. Provengono da contesti, città e storie differenti. Eppure, condividono un elemento essenziale: il desiderio di sentirsi amate. È questo il valore più grande delle storie d’amore. Le etichette possono venire dopo. Dico spesso che i libri sono come semafori: si leggono pagine che cambiano colore e si resta in attesa che diventino verdi, pronti a ripartire con uno sguardo nuovo su ciò che si prova. Ed è questo che conta, a prescindere dall’età”.

I suoi libri, però, non sono ancora stati adattati per il cinema. È stata una scelta precisa quella di concedere i diritti oppure non c’è stato interesse?

“Non sono un autore facile da trasporre sul grande schermo. Ho pubblicato anche raccolte di poesia, che per loro natura sono complesse da adattare. Inoltre, le storie che scrivo hanno spesso un respiro internazionale: partono dall’Italia e si sviluppano all’estero. Amo scrivere durante i viaggi. Spostarmi dall’altra parte del mondo mi permette di scoprire tradizioni e culture diverse, come i matrimoni in India o in Brasile, che poi entrano nei miei romanzi. Dal punto di vista produttivo si tratta di progetti articolati, anche costosi da realizzare. A questo si aggiunge il momento delicato che sta attraversando il cinema italiano. Detto questo, vedere una mia storia sullo schermo sarebbe un’emozione intensa. Lo è già stata la traduzione di un mio libro all’estero, esperienza che ho vissuto prima di un eventuale adattamento cinematografico”.

Quando ha scritto il suo primo libro si sarà chiesto se fosse all’altezza, vivendo quella che viene definita sindrome dell’impostore. Le vendite e l’apprezzamento del pubblico hanno poi smentito quel timore. Ma quando ha davvero compreso di essere all’altezza? Sono bastati i numeri o è servito altro?

“Credo che il segreto di questo lavoro (e includo anche il suo) sia non sentirsi mai del tutto all’altezza. Ed è un aspetto prezioso. Ogni libro rappresenta un nuovo inizio, così come ogni pagina. Cerco sempre un territorio narrativo che non abbia ancora esplorato: è questo il motore. Oggi pomeriggio mi è capitato di firmare una copia in arabo de La storia d’amore che ti cambierà la vita. È stata un’emozione forte. Eppure, alla ragazza che l’ha ricevuta ho detto che sto lavorando a un nuovo romanzo che considero ancora migliore. Per me è fondamentale non sentirmi mai arrivato. Provo a offrire al lettore qualcosa in più, come se il meglio dovesse ancora arrivare. Che sia vero oppure no, non è ciò che conta. Conta il desiderio di crescere. Senza questa tensione perderebbe senso anche la passione. Vale per la scrittura come per qualsiasi mestiere: migliorarsi e cambiare è ciò che mantiene vivo l’entusiasmo”.

Parliamo spesso di successo. Che significato ha per lei? E come lo vive? La entusiasma o la intimorisce?

“Successo è una parola semplice e, in un certo senso, legata al passato. Preferisco guardare avanti. Ciò che appartiene al passato non è ciò che mi stimola maggiormente. Mi colpisce, questo sì, sapere che centinaia di migliaia di persone si sono appassionate alle mie storie. È un pensiero che emoziona. Significa forse che la mia scrittura riesce a toccare qualcosa. Lo vivo come una forma di speranza: la possibilità di raccontare ancora meglio, di offrire ai lettori prospettive nuove. Questo è il vero stimolo”.

Speranza: la considera più sinonimo di libertà o di responsabilità?

“Per me è un equilibrio tra entrambe”.

Ma l’equilibrio è difficile da raggiungere. Non crede che la bilancia tenda comunque da una parte?

“È vero, l’equilibrio è complesso. Quando mi chiedono come sto, spesso rispondo semplicemente: ‘Sto’. Non per evitare la domanda, ma perché la vita è un continuo alternarsi di esperienze luminose e difficili. L’equilibrio è quotidiano e più profondo di quanto sembri. Non si può essere sempre felici, così come non si può essere costantemente infelici. Entrambe le condizioni hanno un loro significato. Benessere e sofferenza sono i due piatti della bilancia. Ma la bilancia siamo noi. L’essenziale è esserci. A volte si penderà da una parte, a volte dall’altra. La vera ricchezza sta nel sapersi muovere dentro questa oscillazione”.

Il blocco dello scrittore esiste? E se si presenta, come si supera?

“Con un buon bicchiere di vino. Lo dico con convinzione. Un vino di qualità aiuta. Se poi si aggiunge la compagnia di un amico o di un’amica, magari in una serata tranquilla, le parole tornano a scorrere. È la mia ricetta personale”.

Bianco o rosso?

“Dipende dal contesto. A cena con un amico scelgo un rosso, magari un lambrusco. A cena con un’amica preferisco un bianco o uno champagne. Mi piace attribuire significati diversi alle scelte. Associo lo champagne alla seduzione; con un’amica mi diverte creare quell’atmosfera. Il vino rosso richiama invece un clima più confidenziale, quasi intimo. Con gli amici mi apro con maggiore facilità. Non è una regola rigida: può accadere il contrario. Tuttavia, mi diverte giocare su questa distinzione tra rosso e bianco”.

Le piace sedurre. Che cosa la seduce, invece?

“Molti aspetti. In questo momento, soprattutto la capacità di ascoltare. Viviamo in una società rumorosa: tutti parlano, pochi ascoltano davvero. Quando incontro una persona che si siede accanto e presta attenzione anche a ciò che non viene espresso a parole, allo sguardo o al linguaggio del corpo, trovo questa sensibilità profondamente seducente. Mi affascina chi sa cogliere anche il non detto”.

Tutti però l’abbiamo conosciuta leggendo le sue parole, dai post-it ai libri. Che differenza c’è tra sapere di essere letto e sapere di essere ascoltato?

“Il lavoro che svolgo mi espone allo sguardo di molte persone. Ha a che fare con la visibilità, e la considero una fortuna. Quando si ha questa opportunità si può scegliere: far conoscere agli altri la propria identità oppure condividere ciò che si prova. Raccontare chi si è comporta sempre una quota di distorsione, perché si tratta del proprio punto di vista su se stessi. Raccontare ciò che si sente, invece, è diverso: lì è difficile mentire. E, se accade, si percepisce. Ho sempre cercato di esprimere emozioni e sentimenti. Anche nei romanzi mi racconto attraverso l’interiorità dei personaggi. Non credo ci sia egocentrismo in questo. Anzi, sarebbe poco interessante trovare in un libro la semplice autobiografia dell’autore”.

Social e libri le hanno dato molto. Ma c’è qualcosa che le hanno sottratto?

“È una domanda che mi pongo anch’io, senza avere ancora una risposta definitiva. Se dovessi individuare un aspetto, direi il tempo dedicato agli sconosciuti. Quando si trascorrono molte ore sui social, si investono energie in persone che non si conoscono e probabilmente non si incontreranno mai. Ci si abitua a vederle così spesso da avere l’impressione di conoscerle già. Da tempo, per esempio, non mi capita più di provare una curiosità autentica verso chi incontro per la prima volta: i social hanno attenuato questa dimensione. Si vedono così tante immagini e volti ogni giorno da avere la sensazione di aver già visto tutto. Con l’intelligenza artificiale, poi, sembra di aver visto persino ciò che non esiste. Viviamo in un mondo in cui si può risalire a chiunque attraverso una rete di contatti. E allora mi domando: in una realtà in cui sembra di conoscere tutti, perfino ciò che è artificiale, che cosa resta ignoto? Forse restiamo sconosciuti a noi stessi”.

Si conosce davvero a fondo? O esistono aspetti di sé che teme di esplorare?

“La scrittura è preziosa perché consente di allontanarsi da sé. Fuggire, in questo senso, è fondamentale. L’etimologia rimanda all’idea di liberarsi del mantello: nel Medioevo, se qualcuno ti avesse afferrato per il mantello, per sottrarti sarebbe bastato slacciarlo e correre via. È un’immagine potente, se ci pensiamo. Scrivere mi permette di togliere il mantello dell’identità abituale e vivere altre esistenze. Attraverso questo processo affronto anche paure profonde. La scrittura è stata terapeutica, soprattutto nei momenti di grande dolore, come la perdita di una persona cara. Ha rappresentato una luce in mezzo alla difficoltà”.

La dimensione terapeutica della scrittura è stata per lei più consolatoria o più provocatoria?

“Direi più provocatoria. Scrivere implica accettare il cambiamento. In caso contrario, diventa un processo logorante. Ci si provoca continuamente, ma la provocazione non può durare all’infinito. Ha senso se è temporanea, perché poi occorre concedersi la possibilità di evolvere. Altrimenti si trasforma in un esercizio sterile di sofferenza. La provocazione è utile quando, attraverso la scrittura, ci si accorge di stare cambiando. È questo che la rende terapeutica, pur nella fatica”.

Liberarsi del mantello. Ma quando quel mantello resta indossato e non si fugge, chi si nasconde sotto? Chi è Francesco quando non scrive, quando è lontano dai social, quando non è impegnato con la sua attività imprenditoriale o quando si concede un buon bicchiere di vino?

“In questa fase della mia vita è difficile definirmi prescindendo da ciò che faccio. Non per insicurezza, ma perché amo profondamente il mio lavoro. Quando si ama ciò che si fa, si rischia di diventarne dipendenti. Anche il tempo che dovrebbe essere dedicato ad altro finisce per essere assorbito dall’attività professionale, soprattutto in un’epoca in cui si parla molto di equilibrio tra vita privata e lavoro. A volte questa consapevolezza genera una crisi. Quando mi chiedo che cosa faccia al di fuori della scrittura o del lavoro, la risposta non è immediata. Dovrei cercare un hobby? Fare trekking per sentirmi più ‘normale’, una parola che non mi appartiene? La risposta è sempre la stessa: sticazzi. La verità è che, in questo momento, scrivo sempre e lavoro sempre. E mi piace. Cerco di mettere passione in tutto ciò che faccio. Anche la gentilezza. Che si tratti di raccontare una storia o di condurre una trattativa, provo a mantenere uno stile personale. C’è in tutto ciò anche una componente legata alle mie origini: noi modenesi abbiamo una certa tenacia, a volte persino ostinazione. Forse è anche per questo che pubblico un libro all’anno… Lo stesso approccio lo applico alle attività imprenditoriali che sto sviluppando: una passionalità che talvolta va oltre i binari razionali. Tutto questo, però, senza aderire a modelli imposti dall’esterno, senza pormi regole altrui. E quindi, se mi chiede chi sia quando non lavoro, la risposta è sincera: non lo so ancora”.

È la stessa risposta che restituisce anche in terapia?

“Sì, la mia psicologa me lo chiede spesso. E su questo punto discutiamo con frequenza. Il presupposto è che una persona non possa definirsi attraverso il proprio lavoro. Eppure, trovo interessante confrontarmi con questo tema. Se mi chiedesse chi sono eliminando le parole influencer, scrittore, content creator, comunicatore, manager, imprenditore, modenese, tortellini, italianità… che cosa resterebbe? Potrei dirle che ho uno stile elegante nel vestire. Ma anche questo rientra in un immaginario culturale preciso legato all’italianità. È dunque un esercizio che non mi convince del tutto, perché sembra voler sottrarre le sfumature che ciascuno sente come proprie. Sono l’insieme di tutti questi elementi: scrittore, imprenditore, italiano, modenese, amante dei tortellini. Per quale ragione dovrei separarmene?”.

Oltre alla prosa, scrive anche poesia. C’è una paura che non è ancora riuscito ad affrontare attraverso la scrittura?

“Sì, nel nuovo libro che uscirà prossimamente mi sto confrontando con il tema del tradimento. Innamorarsi e amare non coincidono. Ma si può amare senza essere innamorati? E ci si può innamorare di qualcuno che non si ama? Nella nostra cultura queste dimensioni possono coesistere? Non mi riferisco necessariamente al poliamore, ma anche a relazioni extraconiugali. È un ambito che resta in parte tabù. Amiamo in modo totalizzante, spesso possessivo, e siamo culturalmente orientati alla monogamia. Tuttavia, la realtà è più complessa, indipendentemente dal giudizio morale. Affrontare questo argomento mi mette a disagio, perché anche in me esiste una resistenza all’idea di amare qualcuno che non sia innamorato di me. Se una relazione dura quindici anni e, nel tempo, emergono infatuazioni o storie marginali, può essere tollerabile? E vale lo stesso principio per entrambi? È davvero accettabile? Come si mantiene un equilibrio? E per quanto tempo? Sono interrogativi complessi, spesso accompagnati da risposte più semplici di quanto immaginiamo”.

E quando si ama qualcuno che non ricambia, il classico “mi ama ma non lo sa”?

“È una situazione difficile che credo non possa esistere, così come l’idea dell’amore a prima vista. L’innamoramento immediato può accadere. L’amore immediato è molto più raro. Ci si incontra, si avverte un’emozione intensa, un’attrazione improvvisa. Poi, dopo poco tempo, può affiorare la noia o la distanza. Amare significa restare. Significa attraversare insieme la sofferenza, scegliere ogni giorno di condividere la propria intimità. Vuol dire sapere che tra due persone esiste un legame che altri non possono scalfire. Il problema si pone quando su quel legame si inserisce una terza presenza. La mia inquietudine riguarda soprattutto questo”.

Mi aspettavo una paura più tradizionale, come la morte.

“Nascita e morte non dipendono da noi. Ha senso concentrarsi su ciò che non possiamo scegliere? Da scrittore trovo più interessante interrogarmi su ciò che è modificabile: l’amore, il lavoro, le relazioni. Su questi aspetti si può cambiare prospettiva. Come si potrebbe modificare il punto di vista sulla morte? Non è una scelta. Sull’amore, invece, sì. Da anni restiamo ancorati a risposte semplici, nei libri, nei film, nella musica. Il matrimonio, per esempio, è rimasto culturalmente identico a se stesso. È un’istituzione affascinante, ma poco evoluta nel tempo. Se pensiamo alla tecnologia, dal telegrafo allo smartwatch, il progresso è stato straordinario. Non si può dire lo stesso dei modelli relazionali, che sono rimasti sostanzialmente invariati”.

Il fatto di aver scritto così tanto sull’amore crea aspettative in chi si avvicina a lei sentimentalmente?

“Non lo considero un problema mio. Se genera aspettative, me ne dispiace, ma non posso farmene carico (ride, ndr)”.

I suoi grandi amori sono andati come immaginava? C’è stato un evento che ha messo in discussione l’idea che aveva dell’amore?

“Mi ha colpito scoprire che una relazione possa finire quando meno lo si prevede. Quando qualcuno dice: ‘Mi ha lasciato e non me l’aspettavo, sembrava che andasse tutto bene’, quello stupore è significativo. Anche a me è capitato di restare sorpreso dalla fine di una storia. Poi mi sono guardato allo specchio e ho pensato che, se le cose andavano così male senza che me ne rendessi conto, forse stavo amando di merda, non nel modo giusto”.