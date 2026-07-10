Francesco Toldo ferma un ladro a Milano tra gli applausi della gente, "mi volevano abbracciare tutti"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una volta bloccava il pallone, calciato dagli avversari. Ora blocca anche i ladri di biciclette. Francesco Toldo, ex portiere dell’Inter e della Fiorentina, nonché della Nazionale, ha bloccato un ladro in centro a Milano, mentre stava cercando di portare via una bici. Le persone “volevano abbracciarmi”, ha raccontato.

Francesco Toldo blocca un ladro a Milano

L’episodio è avvenuto nella serata di giovedì 9 luglio, poco prima delle 20:00, tra via Agnello e corso Vittorio Emanuele II, zona centralissima del capoluogo lombardo, proprio a due passi dal Duomo.

Toldo stava parcheggiando il proprio scooter quando ha notato un giovane inseguire un coetaneo in bicicletta. Fermatosi per capire cosa stesse accadendo, si è sentito rispondere dal ragazzo in corsa: “Mi ha rubato la bici“.

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Il racconto

A quel punto l’ex portiere, oggi responsabile del progetto Inter Legends e volontario della Protezione Civile di Milano, è intervenuto: Toldo si è lanciato all’inseguimento del (presunto) ladro, lo ha raggiunto all’altezza di corso Vittorio Emanuele II e, con una spinta, lo ha fatto scendere dalla bicicletta. Alla fine del breve inseguimento, il mezzo a due ruote è stato restituito al legittimo proprietario.

“È stato incredibile – ha detto l’ex portiere – vedendo la scena ho capito subito quello che era accaduto. Appena il ragazzo me ne ha dato conferma, non ci ho pensato nemmeno un secondo. Sono partito a tutta velocità, l’ho affiancato e con una spinta l’ho disarcionato”, sono le parole di Toldo riportate dal quotidiano Il Giorno.

Il commento di Francesco Toldo

Il racconto continua: “Poi le persone in strada mi hanno riconosciuto e tutti mi volevano abbracciare. Il ragazzo che era stato derubato mi ha ringraziato e anche tutte le persone che hanno assistito alla scena”.

“Non sono un eroe. Semplicemente ho fatto quello che era giusto fare”, ha aggiunto Francesco Toldo, come riporta la Gazzetta dello Sport.

I furti a Milano

Secondo l’Indice della criminalità in Italia, stilato dal Sole 24 Ore considerando le denunce delle vittime di reato, nel 2025 Milano ottiene il primo posto per i furti con 3.711,7 denunce ogni 100.000 abitanti.

Se si considerano i soli furti con strappo, Milano cala al secondo posto dopo Firenze, con 80 denunce ogni 100.000 abitanti.

Per i furti con destrezza, Milano cala al terzo posto dopo Firenze e Roma, con 790,3 denunce.

Si specifica che, come è evidente, i furti denunciati sono sempre in numero inferiore rispetto a quelli effettivamente verificatisi.