Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Quando era il capitano della Roma “hanno mangiato in tanti”, e per “tanti” intende “familiari, amici, parenti”. Lo rivela Francesco Totti, che apre la nuova stagione di Belve. Nel corso dell’intervista, che andrà in onda martedì 24 novembre, l’ex campione giallorosso ha parlato della sua Roma, del suo rapporto con Ilary Blasi e della nuova relazione con Noemi Bocchi, ma anche del ricordo del padre Enzo: “Non gli ho mai detto ti voglio bene”.

Belve riparte con Francesco Totti

La nuova stagione di Belve partirà martedì 24 novembre. Ad aprire le danze dei nuovi ospiti sarà Francesco Totti, che gli appassionati considerano l’ottavo re di Roma. Con Francesca Fagnani ripercorrerà gli eventi più importanti della sua carriera e della sua vita personale.

A proposito di quest’ultimo aspetto, come anticipa il Corriere dello Sport, Francesca Fagnani gli chiede se qualcuno “si sia approfittato della sua posizione quando era al top”. Francesco Totti non ha dubbi: “Hanno mangiato in tanti“.

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Quei “tanti” sono “persone impensabili, familiari, amici, parenti”. Una volta terminata la sua carriera con la maglia giallorossa “le strade si dividono e capisci cosa è successo realmente. Potessi non lo rifarei”, rivela Totti.

Spazio, dunque, a ciò che pensa dell’ex moglie Ilary Blasi: la stessa, proprio a Belve, aveva detto che nessuno dei due avrebbe sopportato un tradimento. Totti commenta: “È successo. Non riesco a perdonare“.

Il ricordo del padre: “Non gli ho mai detto ti voglio bene”

Quando parla del padre Enzo, morto il 12 ottobre 2020 a 76 anni, Francesco Totti non trattiene l’emozione. “Non gli ho mai detto ti voglio bene”, rivela a Francesca Fagnani. Di lui gli manca “l’abbraccio”, e oggi “senza di lui è un’altra vita”.

Aggiunge, addolorato: “Oggi mi dico che sono stato una testa di ca**o a non averlo fatto”, riferendosi sempre all’abbraccio, e conclude: “Purtroppo sto facendo lo stesso con i miei figli. E so che sbaglio”.

Un ritorno nella Roma? La rivelazione a Francesca Fagnani

Come un fiume in piena, Francesco Totti si toglie qualche sassolino anche quando parla della Roma. “Avrei voluto che la società mi rispettasse di più”, dice a Francesca Fagnani.

Ci sarà un futuro giallorosso, anche in un’altra veste? L’anteprima lascia intendere che la risposta potrebbe essere spiazzante.