Francesco Totti accusato di abbandono di minore da Ilary Blasi, la chat WhatsApp sulla figlia: "Impazzito?"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Francesco Totti è accusato di abbandono di minore e il suo avvocato, Gianluca Tognozzi, chiede l’archiviazione. Di parere contrario è il legale dell’ex moglie Ilary Blasi, Fabio Lattanzi, che ha invece richiesto l’imputazione coatta dell’ex capitano della Roma e della attuale fidanzata Noemi Bocchi. Il gip Angelo Giannetti si è riservato su entrambe le istanze. I fatti risalgono al 2023 e sono documentati da un messaggio inviato via WhatsApp da Ilary Blasi all’ex marito: “Sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?”. Quella sera, infatti, Totti sarebbe uscito fuori a cena con Bocchi lasciando la figlia sola insieme ai figli della fidanzata.

Il messaggio di Ilary Blasi su WhatsApp

Il 26 maggio 2023, secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, Francesco Totti e la fidanzata Noemi Bocchi sarebbero usciti insieme per una cena lasciando la figlia di 6 anni – nata dal matrimonio tra l’ex capitano e la conduttrice – insieme alla baby sitter. In casa con la piccola sarebbero rimasti anche i due figli nati dalla precedente relazione di Bocchi, di 9 e 12 anni.

Alle 21:16 Ilary Blasi, che in quel momento si trovava a Francoforte, ha videochiamato la figlia che le avrebbe rivelato di essere sola in casa con gli altri due bambini.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono accusati di abbandono di minore nei confronti della figlia dell’ex capitano. Il messaggio al vetriolo di Ilary Blasi via WhatsApp: “Sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?”

Preso atto della situazione, Blasi avrebbe dunque tentato di chiamare l’ex marito senza ottenere risposta. Avrebbe dunque deciso di contattarlo via WhatsApp: “Francesco, ho sentito due volte nostra figlia stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a cena fuori”.

Quindi lo avrebbe redarguito: “Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?”. Questo messaggio sarebbe stato inviato alle 23:19. Anche a questo giro l’ex marito non avrebbe risposto.

L’arrivo della polizia a casa di Francesco Totti

All 23:20, dunque, Ilary Blasi ha chiamato la madre dicendole di avvertire le forze dell’ordine. Verso la mezzanotte la polizia è arrivata sotto l’abitazione dell’ex capitano, alla presenza del diretto interessato, di Noemi Bocchi e dell’ex suocera. Una volta entrati in casa, gli agenti hanno trovato i bambini insieme alla baby sitter, ma Ilary Blasi ha comunque denunciato Francesco Totti.

Secondo i legali di Ilary Blasi, invece, la vicenda presenta delle anomalie: Totti sarebbe stato avvertito dell’arrivo della polizia e per questo avrebbe chiesto alla baby sitter di farsi trovare in casa, dal momento che la donna viveva nello stesso stabile dell’ex calciatore.

La richiesta di imputazione per abbandono di minore

Lunedì 1° dicembre, scrive l’Adnkronos, si è tenuta l’udienza di opposizione all’archiviazione, un’istanza presentata dai difensori di Ilary Blasi che hanno chiesto alla Procura della Repubblica nuove indagini.

L’avvocato della conduttrice, Fabio Lattanzi, ha chiesto “imputazione coatta per Francesco Totti e Noemi Bocchi perché hanno lasciato i figli soli a casa per andare a cena fuori la sera del 26 maggio del 2023”, scrive il Corriere della Sera. Il gip si è riservato di decidere.