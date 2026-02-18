Francesco Totti accusato di abbandono di minori da Ilary Blasi, archiviata l'indagine su di lui e Noemi Bocchi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’indagine che vedeva l’ex calciatore della Roma Francesco Totti accusato di abbandono di minori dall’ex moglie Ilary Blasi è stata archiviata. Il gip ha accolto la richiesta fatta dalla Procura. La vicenda è nata da una denuncia presentata dalla conduttrice, che sosteneva che l’ex marito avrebbe lasciato la figlia sola in casa per alcune ore nel maggio del 2023. Nell’indagine, ora archiviata, erano finite nel registro degli indagati anche Noemi Bocchi e la tata.

Totti accusato di abbandono di minori: indagine archiviata

Il tribunale di Roma ha archiviato l’indagine per abbandono di minori che coinvolgeva Francesco Totti. Come riportato da ANSA, il gip ha accolto la richiesta della Procura.

A presentare denuncia era stata l’ex moglie dello sportivo, Ilary Blasi, secondo cui l’ex calciatore della Roma e della Nazionale avrebbe lasciato una delle loro figlie in casa da sola per alcune ore in una sera del maggio 2023. Nell’indagine, ora archiviata, erano state iscritte nel registro degli indagati anche l’attuale compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi, e la tata.

ANSA

Le reazioni degli avvocati di Totti e Blasi

Gli avvocati Gianluca Tognozzi e Antonio Conte, difensori di Totti, hanno commentato: “Esprimiamo piena soddisfazione per la decisione del gip che ha archiviato il fascicolo di indagine così come sollecitato dalla Procura di Roma”.

Opposta la reazione di Fabio Lattanzi, legale di Ilary Blasi: “Una decisione che non capisco e non condivido. Non ritengo corretta l’argomentazione giuridica. Secondo l’avvocato “è errata la ricostruzione del fatto”.

Lattanzi ha poi dichiarato: “Valuterò con la mia cliente quali azioni intraprendere”. E poi: “Mi chiedo se l’indagato non fosse stato Totti cosa sarebbe accaduto“.

Ilary Blasi verso il matrimonio con Bastian Müller

Ilary Blasi, a San Valentino di quest’anno, ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del nuovo compagno, il tedesco Bastian Müller.

La conduttrice ha pubblicato uno scatto sui social in cui mostra l’anello donatole da Müller a Parigi, location della proposta. “My forever Valentine” si legge a corredo della foto.

Ilary Blasi attende il divorzio ufficiale da Francesco Totti: l’udienza decisiva è fissata a marzo 2026.

Francesco Totti verso il ritorno alla Roma

Negli ultimi giorni il nome di Francesco Totti è tornato alla ribalta delle cronache sportive per il suo possibile ritorno alla Roma nelle vesti di dirigente.

A lanciare i primi indizi era stato Claudio Ranieri, ex allenatore giallorosso, dalla scorsa estate senior advisor della famiglia Friedkin proprietaria del club, che in un’intervista ha aperto al ritorno di Totti in società. “La proprietà ci sta pensando“, aveva detto.

Lo stesso ex capitano, a distanza di alcuni giorni, ha confermato: “Confermo che ci stiamo ragionando. Vediamo che si potrà fare” .