Francesco Totti cambia casa a Roma, lite col proprietario dell'attico a Vigna Clara: le accuse reciproche

Francesco Totti ha lasciato il lussuoso attico di Vigna Clara dopo una lite con il proprietario, che lo accusa di danni e pretende il pagamento del canone intero. L’ex capitano sostiene invece che l’abitazione presenta infiltrazioni d’acqua. Totti e Noemi Bocchi si sarebbero già trasferiti in un residence in via degli Orti della Farnesina con un contratto rent to buy.

Francesco Totti e la lite con il proprietario di casa: le accuse di danni

Dopo un inaspettato e rapido trasloco, Francesco Totti ha lasciato l’attico di Vigna Clara che condivide da tre anni con la compagna Noemi Bocchi, a causa di una lite con il proprietario.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’ex capitano della Roma avrebbe chiesto una riduzione dell’affitto. Secondo la versione di Totti, l’attico presenterebbe gravi infiltrazioni d’acqua, motivo per cui avrebbe chiesto una riduzione del canone.

Francesco Totti e Noemi Bocchi

Il proprietario, invece, avrebbe inviato una diffida per chiedere il pagamento dell’intero canone e ha accusato gli occupanti dell’appartamento di aver causato gravi danni, chiedendone dunque la riparazione.

Non è escluso che la questione arrivi presto davanti a un giudice.

La nuova casa e il contratto rent to buy

Nel frattempo, Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero già cambiato casa. La coppia sembra essersi già trasferita in un residence in via degli Orti della Farnesina, che ospita le abitazioni di diversi volti noti dello spettacolo.

Due dei nuovi vicini di casa di Totti sarebbero Paolo Bonolis e Fiorello.

Secondo alcune indiscrezioni, l’ex calciatore avrebbe stipulato un contratto rent to buy, segno dell’intenzione di stabilirsi in modo definitivo nella nuova casa.

Il trasloco lampo

La coppia si sarebbe trasferita nel complesso di via degli Orti della Farnesina con trasloco lampo.

Francesco Totti ha dunque lasciato l’attico di piazza Stefano Jacini, dove risiedeva dall’ottobre 2022 con Noemi Bocchi.

All’epoca, il suo trasferimento nel complesso degli Stellari aveva destato perplessità nei tifosi della Roma. La zona, infatti, è da sempre considerata territorio laziale.

Anche questo nuovo trasferimento rischia di alimentare polemiche: resta da capire se verrà trovato un accordo con il proprietario dell’attico o se Totti dovrà affrontare una nuova causa, mentre è ancora in corso quella per la separazione dall’ex moglie Ilary Blasi.