Francesco Totti dice che la maglia 6 unica non era per Ilary Blasi, retroscena riscrive la storia dopo 23 anni

La storica frase “6 unica” sulla maglia di Francesco Totti non era per Ilary Blasi. È quanto ha affermato il calciatore, rinnegando di fatto ciò che era stato affermato in passato. Intervistato dal collega Luca Toni per Prime Video Sport, l’ex capitano della Roma ha detto che “era per la Curva”.

Francesco Totti e la scritta “6 unica”

In una partita del 2002, dopo un gol Francesco Totti si era alzato la maglia della Roma per mostrarne un’altra con la scritta “6 unica”. Il calciatore si era rivolto verso Ilary Blasi, allora sua fidanzata, presente allo stadio.

Per 23 anni si è creduto che la frase fosse una dedica alla showgirl per farla capitolare, all’epoca i due si frequentavano da alcuni mesi. Ora è arrivato il colpo di scena.

ANSA

Francesco Totti

“Quella dedica era rivolta ai tifosi della Roma, in particolare alla Curva. Dicono fosse una dedica a qualcun altro? No, è un pensiero degli altri”, ha detto Totti a Luca Toni.

In realtà, lo stesso ex capitano della Roma, negli anni, aveva più volte rivendicato l’idea pensata per conquistare la donna che sarebbe diventata sua moglie.

Perché Totti ha riscritto la storia della frase

La nuova affermazione di Francesco Totti tradirebbe una certa rabbia nei confronti di Ilary Blasi.

I due hanno annunciato la separazione nel 2022 e la conduttrice ha spesso espresso un’apertura nei confronti dell’ex marito ad avere un rapporto sereno anche se separati.

Francesco Totti, invece, non sembra voler accogliere gli inviti di pace della conduttrice.

Cosa è successo tra Totti e Blasi

Tra i motivi che hanno portato alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi c’è la storia del “caffè” preso dalla showgirl con il personal trainer Cristiano Iovino.

Il calciatore ritiene che l’ex moglie l’abbia tradito e proprio questo tradimento sarebbe stato all’origine della decisione di separarsi.

Ilary ha sempre negato di avere tradito l’ex marito, limitandosi a parlare di una conoscenza superficiale con Iovino, nata solo per curiosità e mai sfociata nella sfera sentimentale. Una versione che il personal trainer ha smentito in un’intervista, dichiarando che quella con Blasi sarebbe stata una vera e propria relazione.

Attualmente Totti è legato a Noemi Bocchi, una domma che avrebbe iniziato a frequentare prima della fine del matrimonio con Ilary.