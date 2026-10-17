Francesco Totti e il Covid, dopo la morte del padre ha detto ai figli: "Non so se ce la farò"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nell’autunno 2020, poco dopo la morte del padre Enzo per Covid, Francesco Totti si ammala dopo una serata con amici e parenti. Nel libro “Oltre”, uscito di recente per Cairo, l’ex capitano della Roma racconta la febbre a 39, il rifiuto del ricovero, la paura di fare la stessa fine e la telefonata di Pier Silvio Berlusconi che lo mise in contatto con Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano

La morte del padre

Enzo Totti è morto il 12 ottobre 2020 allo Spallanzani di Roma, a 76 anni, per le conseguenze del Covid. Soffriva già da tempo di diverse patologie, tra cui il diabete, e aveva avuto un infarto. Per i romanisti era “lo sceriffo”: era stato lui a trasmettere a Francesco l’amore per la Roma e non aveva mai saltato una partita del figlio, nemmeno in trasferta.

Allora Totti aveva affidato il suo dolore a Instagram. Aveva scritto di aver vissuto “i 10 giorni più brutti della mia vita”, sapendo il padre solo in ospedale e senza poterlo né vedere né abbracciare.

Nel libro torna su quel lutto. La telefonata che gli annuncia la morte è raccontata con grande crudezza, ed è una perdita che, scrive, gli ha cambiato la vita.

Il contagio dopo una serata con gli amici

Il Covid arriva nella vita di Totti a ridosso della morte del padre. Pochi giorni dopo una serata con amici e parenti, iniziano le telefonate: diversi invitati gli dicono di essere risultati positivi.

Totti racconta di aver reagito subito. A fine pomeriggio, all’ora dell’aperitivo, ha riunito nel giardino di casa tutti i presenti alla serata.

Ha chiamato degli infermieri in privato e ha organizzato tamponi per tutti. Anche lui, come ricostruisce il libro, scopre così di essere positivo.

Il ricovero: “Non so se ce la farò”

La febbre non passava e così, racconta, cresceva la paura di non farcela. I medici gli propongono il ricovero, ma Totti rifiuta: il terrore, prosegue, è quello di morire lontano dai suoi cari. “Avevo una paura maledetta di morire come papà”, racconta. Convoca allora i figli e dice loro: “Non so se ce la farò”.

La svolta arriva con una telefonata di Pier Silvio Berlusconi, marito di Silvia Toffanin, grande amica dell’ex moglie Ilary Blasi. Lo mette in contatto con Alberto Zangrillo, il medico che seguiva il padre Silvio e primario del San Raffaele.

Dopo giorni di grande paura, la febbre cala e la saturazione torna su livelli normali. Quell’esperienza, ammette Totti, ha lasciato conseguenze anche a distanza di anni.