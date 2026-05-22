Francesco Totti e Ilary Blasi in tribunale per il divorzio, entrambi rifiutano la conciliazione: cosa filtra

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È durata due ore la prima udienza del processo di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In tribunale l’ex calciatore e la conduttrice hanno rifiutato la conciliazione proposta dal giudice. Al termine dell’udienza non sono stati rilasciati commenti da parte degli ex coniugi e dai loro rispettivi avvocati. L’11 luglio 2022 i due avevano annunciato la loro separazione con due distinte dichiarazioni.

Francesco Totti e Ilary Blasi in tribunale, cosa è successo

Come riporta il Corriere della Sera, Francesco Totti e Ilary Blasi sono arrivati in tribunale alle 8.45 del 22 maggio.

I due sono entrati scegliendo porte separate ed erano accompagnati dai loro avvocati, Antonio Conte per l’ex calciatore e Alessandro Simeone per la conduttrice.

ANSA

Secondo quanto emerso la prima udienza del processo di divorzio è durata circa due ore.

Sia Francesco Totti che Ilary Blasi hanno rifiutato il tentativo di conciliazione proposto dal giudice.

Cosa è il tentativo di conciliazione

Come riporta il sito dello studio legale Antonella Pedone, che in un articolo chiarisce cosa è la conciliazione, durante un procedimento di divorzio è previsto un tentativo di mediazione tra le parti.

Si tratta di un atto necessario per accertare l’irreversibilità della crisi spirituale e materiale tra i coniugi.

La mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza.

Totti Blasi divorzio, le prossime tappe

Il Corriere della Sera riporta che gli avvocati avrebbero lasciato trapelare che si punterebbe ad una rapida fine del processo di divorzio.

Si tratterebbe di un auspicio e non di una certezza.

Anche per questo le presunte seconde nozze tra Ilary Blasi potrebbero essere rinviate.

Per Leggo entro un mese potrebbe essere ratificato il provvedimento ufficiale di divorzio.

Invece la causa di separazione per definire le complesse questioni economiche e l’assegno di mantenimento per i tre figli potrebbe proseguire nei prossimi mesi.

L’11 luglio 2022 Ilary Blasi e Francesco Totti avevano annunciato la loro separazione.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, aveva dichiarato all’Ansa Ilary Blasi.

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”, le parole di Totti riportate dall’Ansa.