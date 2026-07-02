Francesco Totti e le vespe germaniche in casa, il video del disinfestatore diventa subito virale

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Disavventura per Francesco Totti che si è visto la casa infestata dalle vespe germaniche. In suo soccorso è arrivato l’esperto disinfestatore, Daniel Palmieri, che ha poi documentato il suo intervento con un video diventato ben presto virale in cui ha elogiato l’umiltà dell’ex calciatore della Roma e della Nazionale.

Vespe germaniche in casa Totti

Un grosso nido di vespe nella sua villa a Roma Nord ha costretto Francesco Totti a richiedere l’aiuto di un esperto disinfestatore. Grazie al suo intervento, l’ex calciatore giallorosso ha potuto così risolvere un problema non di poco conto per la sua abitazione.

A postare sui social questo peculiare intervento è stato lo stesso disinfestatore, Daniel Palmieri, che, tra il curioso e il divertito, ha raccontato di aver risolto un’infestazione di vespe germaniche a uno dei calciatori italiani più famosi di sempre.

I complimenti all’ex calciatore

L’intervento “da Serie A”, come lui stesso l’ha ribattezzato, è avvenuto in una non specificata zona a nord di Roma in casa del Pupone, tenuta ovviamente celata per la privacy dell’ex capitano della Roma.

Palmieri – che fa parte della Sos Api – ha spiegato la situazione trovata nella sua abitazione e come l’abbia sbrogliata in un video a corredo del quale ha aggiunto un selfie con Totti e alcuni video delle sue prodezze in campo, compreso il famoso rigore segnato nei Mondiali del 2006, poi vinti, contro l’Australia.

“Intervento a casa di un super vip, persona umilissima. Ha sempre dato questa impressione e me l’ha confermata. E questo vale ancora di più per un super campione che ha fatto la storia del calcio italiano”, ha detto.

La ricostruzione: cos’era successo

In un secondo momento, ha aggiunto: “Tra le molte chiamate, succede ogni tanto, di dover intervenire, e ancor prima la privacy dei posti e le persone va tutelata, a qualsiasi livello. La Vespa Germanica va, colonizza, accresce velocemente, ti invade casa, e non lascia scampo a nessuno. Mai avrei pensato di variare la casa di Totti, che onore!”.

La situazione che l’esperto si è trovato ad affrontare era già parecchio complicata. Circa 2000 api germaniche avevano colonizzato l’interno di un muro di casa Totti e avevano creato un alveare molto grande, tanto che gli insetti avevano iniziato a volare anche all’interno delle stanze dell’abitazione. Un intervento arrivato giusto in tempo perché il vespaio da lì a poco si sarebbe allargato ancora di più. Il Pupone aveva provato a distruggerlo con del veleno, utilizzato dal portiere dello stabile, ma questa soluzione aveva formato un tappo di veleno che era diventato una sorta di scappatoia per le vespe che erano sopravvissute e anzi si propagavano.

Nota anche come vespa di terra, la vespa germanica è una vespa a bande nere e gialle che può essere facilmente confusa con quella cartonaia. È carnivora e si alimenta di insetti.