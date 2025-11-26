Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati, la telefonata di Ilary Blasi e il mistero della baby sitter

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi sono indagati per abbandono di minore. I fatti risalgono alla sera del 26 maggio 2023: i due sarebbero andati a cena fuori, lasciando in casa la figlia di 7 anni avuta dall’ex calciatore con Ilary Blasi e i due figli della Bocchi (di 9 e 12 anni). Erano soli? A lanciare l’allarme è stata la mamma di Ilary Blasi, avvisata dalla showgirl e conduttrice tv. C’è mistero attorno al ruolo della baby sitter, a cui Totti e Bocchi avrebbero chiesto di dare un’occhiata ai ragazzi prima di uscire fuori a cena.

Totti e Bocchi indagati per abbandono di minore: la ricostruzione

A ricostruire quanto sarebbe accaduto la sera del 26 maggio 2023 è il Corriere della Sera: prima di uscire a cena fuori, Totti e Bocchi avrebbero avvisato la baby sitter di fiducia del loro intento, chiedendo se potesse dare un’occhiata ai ragazzi (la donna abita nel loro stesso palazzo). La coppia avrebbe lasciato i figli in casa con uno smartphone da usare in caso di bisogno, certi che la baby sitter sarebbe andata a vedere come stavano.

Quel 26 maggio Ilary Blasi non era in Italia. In serata ha telefonato alla figlia, che le ha riferito che Totti e Noemi Bocchi erano usciti. A quel punto, la mamma della bimba le avrebbe chiesto di mostrarle chi era presente in casa e la videochiamata (durata un’ora e mezza) avrebbe rivelato l’assenza della baby sitter.

Francesco Totti, ex calciatore, storico capitano della Roma.

Attorno alle ore 23 la conduttrice televisiva ha contattato sua madre, la signora Daniela Serafini, affinché avvisasse le forze dell’ordine che i tre ragazzi erano soli in casa.

La polizia sarebbe arrivata circa 40 minuti dopo. Nel frattempo sarebbe giunto anche Christian, il figlio più grande di Totti e Ilary Blasi, sprovvisto di chiavi. Pertanto nessuno è potuto entrare in casa in quel momento.

L’ex numero 10 della Roma sarebbe stato avvisato dell’inconveniente dal suo collaboratore Vito Scala. Lo sportivo sarebbe arrivato assieme a Noemi Bocchi verso mezzanotte, trovando tutti sotto casa.

Al momento dell’ingresso in casa i bambini dormivano e nell’abitazione è stata trovata anche la baby sitter.

La richiesta di archiviazione

Il pm Barbara Trotta ha motivato la richiesta di archiviazione nei confronti di Totti e Noemi Bocchi con la disponibilità del video telefono in caso di bisogno dei bambini e con l’assenza, nel giudizio di Ilary Blasi, di un imminente pericolo per la figlia.

La Procura ha sottolineato che Ilary Blasi, che quella sera è stata al telefono con la figlia dalla 21,30 circa per un’ora e mezza, “non ha giudicato la figlia di sette anni in imminente pericolo”, tanto che ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine solo verso le 23.

Secondo la stessa Procura, i tre bambini “non sono stati esposti a una situazione di pericolo e comunque la figlia dell’ex numero 10 e della showgirl, seppur piccola, è stata lasciata in compagnia dei figli della compagna di Totti”.

Ilary Blasi si è opposta alla richiesta di archiviazione.

Il commento dell’avvocato di Francesco Totti

A proposito della richiesta di archiviazione, l’avvocato Gianluca Tognozzi, difensore di Francesco Totti, ha sottolineato che “è puntualmente motivata”. Il legale ha poi aggiunto: “Comunque mi sembra che il tutto sia strumentale alle controversie in sede civile“.