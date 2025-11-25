Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati per aver lasciato i figli 3 ore da soli, Ilary Blasi vuole il processo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Ilary Blasi si è opposta alla richiesta di archiviazione per Francesco Totti e Noemi Bocchi. Il procedimento fa riferimento a un’indagine per fatti accaduti nel 2023, a seguito dei quali l’ex capitano della Roma e la sua compagna sono stati indagati per abbandono di minore. La Procura ha richiesto l’archiviazione, ma Ilary Brasi, tramite il suo legale, avrebbe presentato un’opposizione.

Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati

Al centro dell’indagine c’è quanto accaduto la sera del 26 maggio 2023, quando Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero lasciato soli i figli piccoli per andare al ristorante.

Da qui l’indagine per l’ipotesi di abbandono di minore, nello specifico la figlia di sette anni di Totti e i figli di nove e undici anni di Bocchi. La Procura, come detto, ha chiesto l’archiviazione, ma secondo quanto rivelato da Repubblica, Ilary Blasi, si sarebbe opposta.

Il presunto abbandono di minori

Anche la tata, che secondo la ricostruzione avrebbe dovuto essere presente, è indagata per lo stesso reato. Quella sera la nonna materna della figlia di Totti aveva chiamato la bimba e si era resa conto che in casa non c’erano adulti.

Da qui la chiamata alla polizia, che una volta arrivata ha trovato la tata in casa, che secondo la ricostruzione, però, sarebbe arrivata poco prima del controllo degli agenti. Tuttavia, il pm ha chiesto l’archiviazione della vicenda sostenendo che i tre ragazzi non hanno mai corso un pericolo serio e che avevano a disposizione i telefoni per contattare in ogni momento i genitori.

Inoltre, di fatto la figlia di Totti non sarebbe rimasta da sola vista la presenza dei due ragazzi, che erano in grado di chiedere aiuto in caso di bisogno.

Ilary Blasi si oppone all’archiviazione

Nonostante la richiesta del pm, la vicenda non si è ancora chiusa. Sarà ora un Gip a decidere se mettere la parola fine alla storia, oppure se, accogliendo la richiesta di Ilary Blasi, opterà per un rinvio a giudizio.

Secondo i legali di Blasi, la vicenda sarebbe ancora più grave visto che la bambina soffriva di problemi respiratori.

A rendere ancora più chiacchierata la vicenda, sono state anche le telefonate di “avvertimento” che Totti avrebbe ricevuto dal suo braccio destro Vito Scala, a sua volta avvertito da un dirigente della Roma che avrebbe ricevuto una chiamata dalla polizia.