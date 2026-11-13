Francesco Totti ospite di Francesca Fagnani a Belve? L'intervista dovrebbe andare in onda il 24 novembre

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Francesco Totti dovrebbe essere uno dei prossimi ospiti di Francesca Fagnani nel suo famoso programma Rai “Belve”. Secondo diverse indiscrezioni, l’intervista all’ex calciatore della Roma dovrebbe essere trasmessa nella prossima stagione della trasmissione e, in particolare, nella puntata del 24 novembre. A rivelare la notizia il portale Cinemotore e il giornalista Gabriele Parpiglia.

Francesco Totti ospite di Francesca Fagnani a Belve

Circolano con sempre più insistenza le voci che vorrebbero la partecipazione di Francesco Totti alla prossima edizione di Belve. Secondo diverse fonti, l’ex capitano della Roma sarà tra gli ospiti più prestigiosi della nuova stagione del format di Francesca Fagnani che torna dal 24 novembre.

Tra le varie interviste dovrebbe esserci anche quella all’ex calciatore, ex marito di Ilary Blasi e oggi compagno di Noemi Bocchi. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, la chiacchierata tra la giornalista e il Pupone sarebbe anche già stata registrata e pronta a essere trasmessa nella prima puntata della nuova stagione. Anche il portale Cinemotore è certo che Totti sarà ospite di Belve. Insieme a lui, come prossimi ospiti, circolano i nomi di Gemma Galgani, Francesca Manzini, Elisabetta Gregoraci e Federica Pellegrini.

L’ex calciatore torna in tv

Si tratta di un momento in cui, contrariamente al passato, Francesco Totti sta partecipando in modo più attivo al jet set. Anche in concomitanza con l’uscita del suo ultimo libro, l’ex campione ha aumentato le interviste e le comparse televisive e non.

È stato ospite a L’Eredità, a Rip: Roast in Peace, a Tali e Quali e in altri contesti tra tv e radio, mostrando sempre i suoi ottimi tempi comici e la sua spiccata ironia. Inoltre, è da tempo protagonista di spot pubblicitari con il suo ex allenatore Luciano Spalletti.

Di lui a Belve si era già parlato con ospite Flavia Vento che aveva risposto alle domande di Fagnani che la interrogava su un presunto flirt tra i due. Ora, dalla separazione da Ilary Blasi alla nuova relazione con Noemi Bocchi, passando dagli spunti trapelati dalla sua ultima fatica letteraria – soprattutto il rapporto con i figli dopo il divorzio – sono tanti i temi che potranno essere toccati nella sua prossima intervista televisiva.

Quando Ilary Blasi era stata ospite di Belve

Prima di Francesco Totti, ormai 4 anni fa e prima dell’annuncio della separazione, alla classica domanda “Che belva ti senti?” aveva risposto anche la sua ex moglie Ilary Blasi.

La conduttrice Mediaset era stata ospite di una delle puntate più attese della trasmissione. In essa, l’ex letterina era stata quasi profetica sulla sua relazione.

Alla domanda di Fagnani che aveva chiesto se la loro storia d’amore avrebbe potuto sopravvivere a un tradimento, Blasi aveva risposto: “No, né dell’uno né dell’altra”.

Tutti gli sportivi intervistati da Francesca Fagnani

Totti non sarà certo il primo calciatore né il primo sportivo a fronteggiare la raffica di domande di Francesca Fagnani. Prima di lui sono stati tanti a sedersi sullo scomodo sgabello della trasmissione. Tra questi, anche Mario Balotelli che all’epoca ricordò alcuni episodi di razzismo subiti in giovane età. L’ex attaccante di Inter e Milan citò anche di quando, sentendosi escluso in classe, chiese alla maestra “se anche il suo cuore fosse nero come la pelle”.

Tra gli sportivi, sono stati ospiti di Belve anche Marcell Jacobs, Filippo Magnini, Fabio Fognini e Gianmarco Tamberi. Quest’ultimo rivelò di pensare ogni giorno di lasciare lo sport, di quanto in realtà il salto in alto non gli fosse mai piaciuto e di come invece avrebbe voluto giocare a basket, uno sport che, secondo lui, lo avrebbe reso più felice.

Ha fatto discutere però anche un’altra intervista a un’altra sportiva, Federica Brignone, che però non andò mai in onda. L’entourage della sciatrice, infatti, secondo Fanpage, chiese alla giornalista di tagliare alcune domande, cosa che la produzione non volle fare e che spinse quindi al rifiuto di firmare la liberatoria.

L’intervista a Federica Pellegrini e la polemica sul suo discorso

Come detto, tra i futuri ospiti dovrebbe esserci anche Federica Pellegrini dopo quella che Quotidiano Nazionale ha definito una lunga trattativa. Negli ultimi mesi l’ex nuotatrice ha partecipato a diversi podcast e si è fatta intervistare in più contesti. Ha parlato delle gioie e dei dolori dell’essere mamma e del suo passato nello sport. A Belve con Francesca Fagnani potrebbe tornare a galla il suo passato con Filippo Magnini ma anche una recente polemica che l’ha coinvolta.

Dopo un post sui social, condiviso dalla sua scuola di nuoto, si sono scatenate delle polemiche sul messaggio che l’ex campionessa ha mandato ai suoi allievi. Di fatti, Pellegrini spingeva i suoi a gareggiare anche in condizioni precarie, a lottare con sé stessi pur di riuscire a performare al meglio.

Accusata di mentalità tossica, la pagina della FedeAcademy aveva spiegato: “Le parole di Federica servono a raccontare quanto si possa desiderare qualcosa e quanto si sia disposti a mettersi in gioco per raggiungerla. Il punto è la mentalità di chi, quando vuole davvero qualcosa, non cercacontinuamente una scusa per tirarsi indietro e prova ad arrivare fino in fondo”.