Francesco Totti stravince contro Ilary Blasi, l'ospitata a Che tempo che fa straccia The Couple

La separazione, i Rolex contesi, le borse e le scarpe prima nascoste e poi liberate, il divorzio in tribunale. Mentre quest’ultimo si avvia verso la resa dei conti, la sfida tra Francesco Totti e Ilary Blasi si sposta anche in tv, col primo che straccia l’ex moglie nella battaglia degli ascolti. Che tempo che fa di Fabio Fazio, anche grazie all’ospitata dello storico capitano della Roma, vola ed è secondo solo allo speciale di Affari Tuoi. Mentre The Couple, il programma della showgirl su Canale 5, non decolla nemmeno dopo lo spostamento nel palinsesto. Anzi, peggiora e cola a picco, lontano dal podio.

Francesco Totti vince nel campo dell’ex moglie

Francesco Totti ha trascorso una vita tra spogliatoio e campi da calcio, Ilary Blasi invece si è affermata in televisione programma dopo programma.

Ultimamente, però, a Mediaset i frutti sono scarsi: lo testimonia l’andamento di The Couple, che per un gioco di palinsesto mette di fronte i due ex coniugi nella serata di domenica 4 maggio.

Fonte foto: IPA Francesco Totti intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, domenica 4 maggio

Secondo i dati Auditel, l’ex capitano della Roma ha contribuito all’affermazione di Che tempo che fa, che ha chiuso al secondo posto, alle spalle del cannibale Stefano De Martino, capace di sfiorare il 28% con lo speciale di Affari Tuoi in prima serata.

Il flop di Ilary Blasi con The Couple

Se la Rai si gode il suo Re Mida, a Mediaset ci si interroga sul futuro di Ilary Blasi.

Le prime tre puntate del nuovo programma, The Couple, sono andate sempre peggio: l’esordio col 18,6% si è trasformato in un 13% alla seconda, quindi in un 10,9% alla terza.

La soluzione dell’azienda è stata quella di provare a cambiare giorno: non più il lunedì sera, ma la domenica.

E alla prima prova nel nuovo palinsesto, domenica 4 maggio, The Couple sprofonda al 7,7%.

Futuro a rischio

Secondo il sito specializzato Davide Maggio, già prima dell’esperimento domenicale sembra che in Mediaset si stesse ragionando sulla chiusura anticipata del programma.

Le puntate in tutto sarebbero 8, ma a metà del percorso i risultati sarebbero già decisamente insufficienti.

In caso di stop prima dei tempi, sarebbe il secondo programma dopo La Talpa a fermarsi per ascolti flop.