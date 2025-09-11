Francesco Trapani ex Ceo di Bulgari morto nella sua casa di Roma, l'imprenditore aveva solo 68 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo della moda. È morto nella sua casa a Roma Francesco Trapani, per trent’anni Ceo di Bulgari. L’imprenditore e manager discendente della famiglia Bulgari aveva solo 68 anni. Trapani aveva assunto la guida dell’azienda di famiglia nel 1984 portandola a diventare uno dei maggiori attori globali nel settore del lusso.

Addio a Francesco Trapani, ex Ceo di Bulgari e figura di spicco nel panorama del lusso italiano e mondiale. Aveva 68 anni.

L’imprenditore si è spento nella giornata di ieri, mercoledì 10 settembre, nella sua abitazione a Roma. Lo riporta Ansa.

Getty/United Archives Francesco Trapani (a destra)

Ex Ceo di Bulgari, rilanciò l’azienda di famiglia

Nato nel 1957, Francesco Trapani era nipote di Sotirio Bulgari, fondatore della celebre casa di gioielleria.

Dopo gli studi di economia tra Napoli e New York, nel 1984 assunse la guida dell’azienda di famiglia trasformandola in un brand di successo globale.

Per trent’anni è stato Ceo di Bulgari: sotto la sua guida l’azienda è diventata uno dei maggiori attori globali nel settore del lusso, dalla gioielleria alla profumeria fino all’abbigliamento.

Nel 1995 Trapani portò la società alla quotazione alla Borsa Italiana, dove rimase fino al 2011.

La vendita di Bulgari a LVMH

Bulgari nel 2011 venne venduta al colosso francese del lusso LVMH.

Trapani supervisionò l’operazione ed entrò poi nel board del gruppo francese come presidente della divisione orologi e gioielli.

Nel 2014 lasciò l’incarico in LVMH e proseguì la sua carriera nel mondo finanziario, entrando in Clessidra, fondo di private equity italiano specializzato nei beni di lusso, e successivamente in Tages Holding.

Nel 2020, assieme ad altri investitori, fondò Gruppo Florence, una holding che aggrega diversi produttori italiani di abbigliamento di lusso, di cui divenne presidente.

I funerali di Francesco Trapani

Francesco Trapani lascia la moglie Lorenza de Liechtenstein e i quattro figli Rebecca, Agostino, Vittoria e Allegra.

I funerali dell’imprenditore e manager si svolgeranno alla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma sabato 13 settembre, alle ore 12.