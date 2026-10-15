Francesco Vitiello e la sofferenza sul set di Un Posto al Sole per colpa dell'alopecia, "iniziata a 16 anni"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Francesco Vitiello è uno degli storici attori del cast di Un Posto al Sole. L’interprete, che ricopre il ruolo di Diego Giordano, ha rivelato in un’intervista di aver sofferto per l’alopecia. Questo processo di diminuzione dei capelli è iniziato quando aveva 16 anni: “Mi ha fatto rendere conto di quanto sia, nonostante sia abusatissima come parola, resiliente”.

Francesco Vitiello e la sofferenza per l’alopecia

Nell’intervista a Fanpage, Francesco Vitiello ha raccontato di aver rinunciato ad alcuni progetti.

“Il mio è stato un percorso un po’ tortuoso, un po’ sofferto, proprio perché magari è iniziato così presto, Un posto al sole è comunque tutta la mia vita lavorativa, non l’avevo mai scelta veramente”, ha spiegato.

Poi ha aggiunto: “Io non ho mai avuto il cosiddetto fuoco sacro. Anche l’alopecia l’ho presa come una reazione fisica a quella che era una mia frustrazione di quel momento, una reazione necessaria che mi ha indotto a fermarmi, mi ha costretto a farmi riflettere su quello che era più giusto per me”.

L’attore che interpreta Diego Giordano ha così affrontato l’argomento.

“L’alopecia mi ha fatto rendere conto di quanto sia, nonostante sia abusatissima come parola, resiliente. Non è una malattia grave, perché non rischi la vita, non hai un handicap forte, però da un punto di vista psicologico è molto difficile da affrontare perché è un cambiamento velocissimo, pazzesco della tua immagine. A me iniziata quando avevo 16 anni, andava e veniva, ma comunque in una forma abbastanza aggressiva”.

Francesco Vitiello ha sottolineato come in quell’età si è vanitosi e avere un processo del genere era “una prova da affrontare e non mi potevo nascondere”.

La crisi e la scelta di diventare regista

Durante l’intervista, l’attore di Un Posto al Sole ha rivelato di aver avuto “momenti di crisi profonda, ma l’ho sempre affrontata”.

“Non mi andava di stare davanti alla camera? Faccio la regia. Metto il cappellino? Ok, lo faccio. Alla fine non è stato poi così drammatico” ha spiegato.

Il periodo difficile vissuto per l’alopecia è stata anche l’occasione per cimentarsi con la regia di numerosi episodi di Un Posto al Sole.

“È un periodo durato cinque anni, perché il mio personaggio era uscito per un periodo dalla soap. Volevo dedicarmi alla regia, alla produzione, perché comunque stavo attraversando un periodo difficile con l’alopecia, volevo un attimo distaccarmi dallo schermo. Non mi sentivo a mio agio, ma poiché amo questo mestiere e tutto ciò che ruota attorno al racconto audiovisivo, sono approdato alla regia”, le sue parole.

Alopecia, le cause e la cura

Come ricorda Gruppo San Donato, l’alopecia è una condizione caratterizzata dalla perdita parziale o totale dei capelli, che può manifestarsi attraverso un diradamento progressivo oppure con la comparsa improvvisa di chiazze prive di capelli.

Le cause possono essere diverse. Tra i fattori principali rientrano:

predisposizione genetica

alterazioni ormonali

carenze nutrizionali

alcune malattie

assunzione di determinati farmaci.

Anche periodi di forte stress fisico o psicologico possono contribuire alla caduta dei capelli.

Per individuare il trattamento più adatto è necessaria una visita dermatologica.

Lo specialista valuta la storia clinica del paziente, esamina il cuoio capelluto e può prescrivere esami del sangue o controlli ormonali per individuare eventuali cause sottostanti.

Le cure dipendono dal tipo di alopecia e dalla sua gravità. Tra i trattamenti utilizzati figurano il minoxidil per uso topico, impiegato per favorire la crescita dei capelli in alcune forme, e i corticosteroidi, applicati localmente o somministrati mediante infiltrazioni per determinati casi di alopecia areata.