Francesco Vitolo trovato morto in casa a Sant'Egidio del Monte Albino, moglie fermata accusata di omicidio

Svolta nel caso dell’imprenditore 60enne Francesco Vitolo, trovato senza vita nella sua casa a Sant’Egidio del Monte Albino, nel Salernitano. La moglie di 54 anni è stata fermata e portata nel carcere di Salerno con l’accusa di omicidio. Sul corpo di Vitolo è stata riscontrata una ferita da arma da taglio: l’autopsia dovrà chiarire ora le cause esatte del decesso.

Svolta nell’omicidio di Francesco Vitolo

Nuovi sviluppi, potenzialmente decisivi, emergono nel caso della tragica morte di Francesco Vitolo, imprenditore di 60 anni originario di Pagani e residente a Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno.

Secondo le ricostruzioni investigative e il fermo disposto dalla Procura di Nocera Inferiore, la moglie 54enne è ora accusata di omicidio perché ritenuta responsabile dell’aggressione con un’arma da taglio, che ha portato al decesso dell’uomo.

Vitolo era stato trovato gravemente ferito sabato 28 febbraio all’interno della sua villa in Viale degli Aranci, dove è deceduto poco dopo. La donna è stata trasferita nel carcere di Salerno con l’accusa di omicidio volontario.

Il caso di Sant’Egidio del Monte Albino

I fatti di Sant’Egidio del Monte Albino si erano inizialmente presentati come un possibile caso di malore. Era stata infatti la moglie stessa a chiamare il 118 per segnalare la situazione del marito, che secondo la sua versione si sarebbe sentito male.

All’arrivo dei sanitari nella tarda serata di sabato, però, il personale medico aveva notato chiazze di sangue e una ferita al costato sul corpo di Vitolo.

La ferita sul corpo

I rilievi eseguiti dai carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore avevano subito messo sotto sequestro l’abitazione, con gli accertamenti iniziali che avevano evidenziato la ferita come una lesione probabilmente inferta con un’arma da taglio.

Il medico legale, attraverso un primo esame esterno del corpo, ha ritenuto la ferita non particolarmente profonda, ma resta cruciale l’esito dell’autopsia. L’esame è stato disposto dalle autorità giudiziarie al fine di chiarire con precisione le cause del decesso e ricostruire la dinamica dell’aggressione.

Le forze dell’ordine hanno inoltre iniziato ad ascoltare familiari e altre persone a conoscenza degli ultimi momenti di vita del 60enne, mentre la Procura continua gli approfondimenti investigativi nel più stretto riserbo.