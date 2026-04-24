Francesco Vorraro scomparso da mesi, l'auto dell'imprenditore trovata a Sarno: l'avrebbero portata due persone

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Francesco Vorraro ha 60 anni, è originario di Poggiomarino ma vive a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, ed è imprenditore del settore agroalimentare. Dal mese di febbraio 2026 non si hanno più sue notizie. L’auto dell’imprenditore scomparso è stata portata da due persone in una zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Gli agenti dei Carabinieri proseguono le ricerche con l’ausilio di escavatori e unità cinofile.

L’auto ritrovata a Sarno

L’auto di Francesco Vorraro sarebbe stata movimentata già dopo pochi giorni la scomparsa dell’imprenditore.

Così come testimoniato dalle telecamere di sicurezza, la vettura è stata portata in una zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno.

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Le immagini mostrano due persone che, dopo averla parcheggiata, si allontanano a bordo di un’altra macchina guidata da una terza persona.

Le ricerche dell’imprenditore scomparso

Le ricerche di Francesco Vorraro sono guidate dai carabinieri del gruppo di Torre Annunziata, affiancati dai Vigli del Fuoco.

Nelle ultime ore, riporta la stampa locale, l’attività delle forze dell’ordine si è concentrata nella località napoletana di Terzigno, in particolare lungo le traverse di via Zabatta.

Gli investigatori stanno setacciando l’area alle falde del Vesuvio palmo a palmo, con l’utilizzo di escavatori e il supporto di unità cinofile specializzate.

La zona da perlustrare potrebbe essere stata selezionata a seguito di un’indicazione, ma al momento non sembra essere emerso alcun elemento decisivo.

Cosa si sa della scomparsa di Francesco Varraro

L’ultima traccia del 60enne risale a un pomeriggio di fine febbraio, quando l’uomo inviò un messaggio ai propri famigliari annunciando che avrebbe fatto tardi al lavoro.

Le ore passavano e Vorraro non ha più fatto ritorno. Preoccupati, i parenti ne hanno prontamente denunciato la scomparsa, dando così avvio alle indagini.

Francesco Vorraro è stato coinvolto in passato in un’indagine riguardante il clan Giuliano di Poggiomarino.

Sull’imprenditore gravava l’accusa di coinvolgimento in attività di riciclaggio della camorra locale, ma è stato infine scagionato.

Seppur l’imprenditore sia incensurato, gli inquirenti stanno analizzando i suoi contatti professionali, per capire se dietro la sua scomparsa possano esserci interessi criminali.

Le indagini e le ricerche sono condotte sotto il massimo riserbo e soltanto negli ultimi giorni è trapelata l’area in cui si stanno concentrando gli scavi.