Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È scattata una denuncia a Rivoli: un conducente francese è stato fermato mentre guidava con un tasso alcolemico di 2,42 g/l, ben oltre il limite consentito dalla legge. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e il suo veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Controllo della Polizia Stradale sulla Tangenziale di Torino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi durante un servizio di vigilanza ordinaria svolto dalla Sezione Polizia Stradale di Torino. Intorno alle ore 20.00, una pattuglia ha fermato un complesso veicolare con targa francese alla Barriera di Bruere, nel territorio comunale di Rivoli, lungo la Tangenziale A55.

Conducente in evidente stato di alterazione

Durante il controllo, gli agenti hanno subito notato che il conducente mostrava chiari segni di alterazione psicofisica, riconducibili all’assunzione di alcolici: occhi lucidi e alito vinoso. Sottoposto al test con etilometro, è emerso che l’uomo stava guidando con un tasso alcolemico di 2,42 g/l, un valore ben superiore al limite massimo consentito dal Codice della Strada.

Il conducente è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza, come previsto dall’articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada. La normativa prevede per questa violazione una sanzione che va da 1.500 euro a 6.000 euro di ammenda e l’arresto da sei mesi a un anno. Per i conducenti professionali, come nel caso in questione, la legge impone un tasso alcolemico pari a zero e prevede un aggravamento delle sanzioni.

Patente ritirata e fermo amministrativo del veicolo

Oltre alla denuncia, la patente di guida dell’uomo è stata ritirata e inviata alla Prefettura locale per l’emissione del provvedimento di inibizione alla guida su tutto il territorio nazionale per due anni. Inoltre, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo, poiché il trasporto eccezionale effettuato risultava privo della necessaria autorizzazione prevista dall’articolo 10/18 del Codice della Strada. Il mezzo è stato affidato a una depositeria autorizzata.

Le sanzioni previste dalla legge

La normativa italiana in materia di guida in stato di ebbrezza è particolarmente severa, soprattutto per chi esercita la professione di autista. Il Codice della Strada prevede infatti che i conducenti professionali debbano mantenere un tasso alcolemico pari a zero. In caso di violazione, le sanzioni vengono aumentate da un terzo alla metà rispetto a quelle ordinarie.

Controlli intensificati sulle strade

Questo episodio conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare i comportamenti pericolosi alla guida, come la guida in stato di ebbrezza e il mancato rispetto delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali. La Polizia Stradale di Torino continua a svolgere attività di prevenzione e controllo per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

IPA