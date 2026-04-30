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È di un arresto e 71 chili di cocaina sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia Stradale sulla A12 tra Camaiore e Viareggio. Un cittadino francese è stato fermato mentre trasportava un ingente quantitativo di sostanza stupefacente nascosto in un sofisticato doppiofondo meccanico all’interno di un furgone bianco.

Il controllo di routine che ha portato al sequestro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo la mattina del 17 aprile scorso, intorno alle 10:10. Una pattuglia della Sottosezione di Viareggio era impegnata in attività di vigilanza lungo l’autostrada A12, quando ha deciso di fermare per un controllo un furgone bianco che percorreva il tratto tra Camaiore e Viareggio. Alla guida del mezzo si trovava un uomo di nazionalità francese, incensurato, che ha subito mostrato un atteggiamento sospetto, rispondendo in modo evasivo alle domande degli agenti e cercando di celarsi dietro la barriera linguistica.

I sospetti degli agenti e la scoperta del nascondiglio

La reticenza dell’autista, unita al fatto che il vano di carico del furgone risultasse completamente vuoto, ha insospettito gli agenti. Per questo motivo, il mezzo è stato condotto presso gli uffici della Sottosezione per effettuare controlli più approfonditi. Durante l’ispezione, gli operatori hanno individuato un sofisticato nascondiglio meccanico dietro i sedili, protetto da una paratia metallica. All’interno del vano segreto sono stati rinvenuti 60 panetti di cocaina purissima, per un totale di 71 chili.

Il valore della droga e le conseguenze dell’operazione

Secondo quanto riferito dalla Polizia, la droga sequestrata, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe potuto alimentare le piazze di spaccio della costa toscana, generando un ingente giro d’affari illecito. L’operazione si è conclusa con l’arresto del cittadino francese e il sequestro della sostanza stupefacente. Il successo dell’intervento è stato attribuito all’esperienza e all’intuito degli agenti della Polizia Stradale, che hanno saputo cogliere i segnali di allarme e agire tempestivamente.

IPA