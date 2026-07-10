Francia ai Mondiali 2026 a bordo degli aerei usati dall'Ice per le espulsioni, il caso della compagnia GlobalX

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La Francia, ai Mondiali 2026, ha usato una delle compagnie di aerei charter al centro della campagna di espulsioni di massa dell’amministrazione Trump e compiuta dall’Ice. La squadra, riporta il Guardian, si è avvalsa infatti di Global Crossing Airlines per almeno tre voli interni fra le partite della World Cup e il ritiro a Boston.

Il caso sui voli della Francia con GlobalX

Almeno per tre voli, la nazionale francese di calcio, in questo Mondiale, ha usato gli aerei della compagnia Global Crossing Airlines, anche detta GlobalX.

La stessa azienda di charter che ha operato oltre la metà dei voli di deportazione dell’agenzia federale Immigration and Customs Enforcement — ovvero l’Ice — nel 2025.

ANSA

A rivelare la notizia è stata la testata inglese The Guardian che ha sottolineato come la stella della Francia, Kylian Mbappé, sia tra gli atleti più espliciti al mondo nel criticare i politici di estrema destra, ma con la sua nazionale si sia seduto su uno dei voli della campagna di espulsioni di massa dell’amministrazione Trump.

Le immagini della squadra pubblicate sui social media e i dati di tracciamento dei voli indicano che la nazionale francese ha utilizzato la Global Crossing Airlines (GlobalX) per almeno tre voli interni tra le sedi delle partite della Coppa del Mondo e il ritiro a Boston. La stessa compagnia aerea charter ha effettuato oltre la metà dei voli di espulsione dell’ICE nel 2024 e nel 2025.

La prassi sull’uso di aerei commerciali per servizi governativi

Il velivolo che trasportava i giocatori francesi il 4 luglio era stato impiegato, appena tre giorni prima (il 1° luglio), per trasferire immigrati in stato di fermo da un centro di detenzione in Arizona alla Louisiana, secondo i dati forniti al Guardian da ICE Flight Monitor.

“È prassi comune per alcuni vettori alternare l’effettuazione di voli per l’ICE a voli charter per altri soggetti privati, incluse le squadre sportive, nell’arco della stessa settimana o addirittura nella stessa giornata”, ha dichiarato Sierra Randolph, responsabile dati di ICE Flight Monitor.

Il Guardian ha iniziato a indagare sulla questione dopo che un video, pubblicato sull’account Instagram ufficiale della squadra, mostrava alcuni giocatori – tra cui Michael Olise, l’attaccante del Bayern Monaco nato a Londra – mentre prendevano posto su un volo da Philadelphia a Boston, in seguito alla vittoria della Francia per 1-0 sul Paraguay. Nelle immagini Olise passa accanto a un assistente di volo e su una cappelliera è visibile un adesivo con il logo di GlobalX.

I giocatori francesi contro la politica di destra

Guardian sottolinea come nella nazionale francese non manchino giocatori che hanno espresso le proprie convinzioni politiche contrarie alle politiche di destra.

Tra questi Mbappé si è espresso più volte con fermezza contro i politici di estrema destra in Francia, così come l’attaccante Ousmane Dembélé e il difensore Jules Koundé.

Questa settimana Mbappé ha fatto notizia per aver replicato a una senatrice paraguaiana, definendola una “donna spregevole” dopo che lei gli aveva rivolto insulti razzisti.

Il fatto che la nazionale francese, considerata tra le più multiculturali, abbia usato aerei che hanno trasportato cittadini per le espulsioni di massa risulta quasi un paradosso. Non è chiaro se i giocatori e i dirigenti sapessero, però, che quei velivolo sono usati anche dall’Ice.