Francia, dopo una lite al bar si lancia con l'auto contro la folla: una vittima e diversi feriti in Normandia

In Francia, nella notte tra venerdì e sabato, un automobilista ha investito un gruppo di persone nel centro di Evreux, un Comune della Normandia. Una persona è morta altre cinque sono rimaste ferite, due delle quali sono in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto dopo una lite in un bar. Il procuratore di Evreux, Remi Coutin, ha detto che sono state arrestate tre persone.

Una notte di follia e tre arresti

Secondo i media locali, l’incidente è avvenuto dopo una rissa, alle 4 del mattino, che aveva provocato caos e movimento tra la folla in Avenue Winston Churchill, a Evreux, in Francia.

Secondo quanto dichiarato alla stampa dal procuratore di Evreux, Remi Coutin, una persona avrebbe preso un veicolo e sarebbe tornata “deliberatamente e ad alta velocità in retromarcia” contro il gruppo di persone che si trovava all’esterno del locale.

Tre persone sono state arrestate, due uomini e una donna, ed è stata aperta un’indagine di flagranza per omicidio e tentato omicidio.

Cosa è successo nel locale

Sarebbe stato un litigio avvenuto poco prima nel locale a innescare la furiosa reazione dell’uomo che poi è andato a prendere l’auto.

In particolare ci sarebbe stata una lite tra una giovane donna e diversi uomini, con i buttafuori che sono stati costretti a far uscire tutti dal locale tutti i clienti.

E proprio in quel momento una persona sarebbe andata a prendere il veicolo con cui si è lanciato sulla folla. Non è ancora stata resa nota l’identità della persona morta.

Il racconto del sindaco

“Questa mattina sono stato informato di un grave incidente avvenuto davanti al locale La Winery, in avenue Winston Churchill”, ha scritto Guy Lefrand, il sindaco di Evreux, su Facebook.

Secondo quanto riportato da Lefrand, “è scoppiata una rissa che ha provocato un movimento di folla e un veicolo ha investito diverse persone”.

Il bilancio provvisorio è di un morto, due feriti in condizioni critiche e tre feriti in condizioni meno gravi”, ha aggiunto il sindaco, esprimendo anche “commozione e profonda solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e ai loro cari. La situazione è ora tornata alla normalità. È in corso un’indagine per stabilire le circostanze esatte di questo dramma”, ha concluso.