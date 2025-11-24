Francia in ansia per Brigitte Bardot, star 91enne ricoverata da settimane in ospedale: come sta

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Brigitte Bardot è ricoverata da circa dieci giorni presso l’ospedale Saint-Jeane di Tolone, in Francia. La diva del cinema, 91 anni, solamente nel mese di ottobre aveva smentito la sua morte attribuitale da un utente su X a seguito di un suo ricovero di tre settimane. Per il momento i motivi del nuovo ricovero non sono noti.

È notizia di oggi, 24 novembre, il nuovo ricovero cui si è sottoposta l’attrice francese Brigitte Bardot a Tolone, nell’ospedale Saint-Jeane.

Per il momento i motivi del nuovo ricovero non sono noti. Parliamo di “nuovo ricovero” in quanto la diva del cinema era stata ricoverata presso lo stesso nosocomio nel mese di ottobre per un intervento chirurgico.

Secondo le indiscrezioni Brigitte Bardot si troverebbe all’ospedale da circa dieci giorni. Anche le fonti locali – come Nice Matin – non sono in grado di fornire notizie sul motivo della nuova ospedalizzazione.

Nessuna rivelazione nemmeno dalla famiglia né dai colleghi. Ciò che è certo è che per l’attrice c’è grande apprensione soprattutto da parte del suo pubblico più affezionato.

La fake news sulla morte

Come anticipato, nel mese di ottobre Brigitte Bardot si è sottoposta a un importante intervento chirurgico necessario per curare una grave malattia, per questo le è stato necessario un lungo ricovero di tre settimane.

Nel frattempo un utente ha pubblicato su X una fake news sulla morte dell’attrice che, raggiunta dalla notizia falsa e dalle conseguenti preoccupazioni di fan e familiari, aveva rilasciato un commento al vetriolo: “Non so quale idiota abbia diffuso questa ‘fake news’ sulla mia scomparsa, ma sappiate che sto bene e non ho alcuna intenzione di tirarmi indietro”.

Il nuovo libro

Come ricorda Repubblica, solo poche settimane fa l’attrice ha pubblicato Il mio BBcedaire, una raccolta autobiografica “scritta interamente a mano” per raccontarsi. Il libro è uscito con l’editore Fayard.

A proposito dell’opera, Bardot ha dichiarato che si tratta di “un’immersione nella personalità di una donna che ha segnato il suo tempo con la sua indipendenza, il suo impegno e la sua audacia” in cui racconta i momenti insieme ad Alain Delon, Jean Paul Bellmondo e Marcello Mastroianni, quest’ultimo descritto come “un bravo attore senza genio o personalità davvero indimenticabile”.