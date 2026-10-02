Maltempo provoca inondazioni nel Sud della Francia, a Montpellier le auto vengono trascinate via dall'acqua

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La Francia alle prese col maltempo. Una violenta ondata di precipitazioni ha colpito il sud del Paese, provocando alluvioni e inondazioni a Montpellier e nei dipartimenti di Gard ed Hérault. Diramata l’allerta rossa, a Montpellier è esondato il fiume Lez: la furia dell’acqua ha invaso le strade e trascinato via le auto.

Maltempo nel sud della Francia

Una violenta ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore il sud della Francia, causando danni e forti disagi.

L’agenzia Météo-France ha diramato l’allerta meteo rossa nei dipartimenti di Gard ed Hérault, arancione in quelli di Lozère e Ardèch.

Alluvioni e inondazioni causati dalle forti piogge

Nel giro di poche ore nella giornata di giovedì 1 ottobre i temporali hanno scaricato oltre 300 mm di pioggia.

La grande quantità di pioggia caduta ha causato nel sud della Francia allagamenti ed esondazioni di corsi d’acqua.

Su X il ministro dell’Interno, Laurent Nunez, ha invitato i cittadini alla ”più grande vigilanza: limitate gli spostamenti e seguite le indicazioni delle autorità”.

A Montpellier auto trascinate via dall’acqua

La situazione più grave a Montpellier, dove è uscito dagli argini il fiume Lez.

Nelle immagini diffuse sui social si vedono le auto trascinate via dalla furia dell’acqua.

In città scuole e negozi del centro sono stati chiusi, sospeso il servizio di tram e autobus.

Le autorità hanno invitato i residenti a restare a casa e non utilizzare le auto, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo.