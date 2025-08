Francia travolta dallo tsunami bianco della cocaina, cruciale il legame con la 'ndrangheta calabrese

La Francia è stata travolta da uno “tsunami bianco“. Così Bruno Retailleau, il ministro dell’Interno, ha descritto l’ondata di cocaina che sta investendo il Paese in varie città. Il rapporto 2025 dell’Ofast, l’ufficio antidroga transalpino, parla anche dell’impatto dell’ecstasy: a Parigi, l'”onda anomala” è stata descritta come “una minaccia esistenziale” per la Francia. E dalle 62 pagine emergono anche i punti di contatto con l’Italia, in particolare la coesistenza e il rapporto con la ‘ndrangheta calabrese.

L’aumento del consumo di cocaina in Francia

Il rapporto dell’Ofast, analizzato da Le Monde, evidenzia in primis l’aumento del consumo di cocaina in Francia, in riferimento.

Nel 2023:

3,7 milioni l’hanno provata almeno una volta

l’hanno provata almeno una volta 1,1 milioni sono invece consumatori abituali

Nel frattempo, nel 2024, la produzione globale di cocaina è letteralmente esplosa, toccando le 4 mila tonnellate: solo la Colombia ne avrebbe prodotto 2.700 (+53% rispetto al 2022) e il Perù 900. Spinti dalle prospettive di guadagno, i trafficanti hanno esteso la coltivazione di coca anche in Venezuela, Honduras, Guatemala, El Salvador e Messico.

In Francia, i sequestri hanno raggiunto i livelli record che hanno spiunto il vicedirettore dell’Ofast, Christian de Rocquigny, a parlare di “lotta asimmetrica, con i servizi di polizia e giustizia sopraffatti dai gruppi criminali”.

La tecnica per nascondere la cocaina

Il rapporto Ofast spiega anche le varie tecniche per nascondere la cocaina. Si va dai finti pancioni in silicone alle statue votive, passando per la dissoluzione in solventi per poi mischiarla in prodotti comuni come shampoo o gel intimi, da cui viene successivamente estratta in laboratorio.

Laboratori, questi, che tornano d’attualità dopo la French Connection degli anni ’70: erano attivissimi per l’esportazione dall’Europa verso gli Usa.

Anche nel 2024, la droga è entrata in Francia da tutte le frontiere con aerei, navi, semi-sommergibili, auto, trasporto merci: se un aeroporto viene blindato dalle forze dell’ordine, allora i trafficanti ne scelgono un altro, in quello che è una sorta di effetto elastico.

Per quel che riguarda invece i “punti vendita”, sono scesi a 2.729 in tutta la Francia, dai 4.034 del 2020: il rapporto include nuove modalità:

appartamenti affittati per brevi periodi (i cosiddetti Airbnbeuh – crasi tra Airbnb e beuh, slang francese per cannabis)

– crasi tra Airbnb e beuh, slang francese per cannabis) cassette di sicurezza contenenti droga, nascoste in angoli remoti delle città

Il coinvolgimento della ‘ndrangheta

Le organizzazioni criminali francesi, aggiunge Le Monde, devono convivere e collaborare con gruppi stranieri operanti in tutta Europa e che vedono la Francia come un territorio strategico, sia per il consumo sia per il transito.

Tra queste c’è il cartello messicano di Sinaloa, ma anche la ‘ndrangheta calabrese, che ha nel suo business più redditizio proprio il traffico internazionale di cocaina: il porto di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, resta lo snodo fondamentale nell’import europeo della cocaina.

Il parallelismo tra Francia e Italia

In Italia, secondo i dati dell’EMCDDA, circa 900 mila persone consumano cocaina almeno una volta all’anno.

Il prezzo medio al grammo oscilla tra i 70 e i 90 euro: il consumo si è spostato dalle élite ai quartieri popolari, in un modello simile a quello francese.

Dove c’è domanda, c’è offerta. E sempre più capillare: i comuni italiani con segnalazioni di spaccio aumentano, non solo nelle grandi città.

Diverse recenti operazioni lo confermano: da Torino a Terni, da Pisa a Lecce, i “baby pusher” reclutati dai clan si moltiplicano e toccano anche borghi di provincia e paesi montani.

Secondo la Direzione nazionale antimafia, il modello si è evoluto: non più famiglie radicate, ma cellule flessibili, spesso collegate via chat criptate. Il traffico si adatta a ogni territorio, si mimetizza.

In Francia, gli omicidi legati alla droga sono in aumento (+33% dal 2021): anche in Italia si moltiplicano i casi di aggressioni filmate tra bande giovanili e pusher.

I dati italiani

Secondo i dati della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, l’EMCDDA, e la relazione annuale DNAA, in Italia – nel 2023 – sono state sequestrate 28 tonnellate di cocaina per un valore stimato di 2,1 miliardi di euro.

I principali porti d’ingresso sono:

Gioia Tauro

Genova

Livorno

Napoli