Francis Ford Coppola ricoverato all'ospedale di Tor Vergata a Roma per un intervento al cuore: cosa sappiamo

Francis Ford Coppola si trova ricoverato a Roma per un intervento al cuore presso il Policlinico Tor Vergata. Secondo le prime indiscrezioni il regista statunitense si sarebbe sottoposto a un’ablazione cardiaca.

Francis Ford Coppola in ospedale

Come ricostruisce Repubblica il regista statunitense Francis Ford Coppola è atterrato alle 13:10 all’aeroporto di Fiumicino per poi raggiungere il Policlinico Tor Vergata di Roma.

Secondo le indiscrezioni riportate da Ansa Coppola, che durante la sua carriera ha firmato opere monumentali come Apocalypse Now e la trilogia de Il Padrino, appena raggiunto il nosocomio è stato sottoposto a ricovero per una fibrillazione atriale che si suppone sia stata dovuta allo stress del volo intercontinentale che ha dovuto affrontare.

IPA Il regista statunitense Francis Ford Coppola si trova ricoverato all’ospedale Policlinico Tor Vergata per un’ablazione cardiaca

Solo 48 ore prima, infatti, Coppola si trovava a Portland per presentare il suo ultimo film Megalopolis. Dopo gli accertamenti sulla fibrillazione atriale, quindi, è stato condotto in sala operatoria.

Per il momento sui canali ufficiali del regista non sono presenti comunicati che rivelino le sue condizioni di salute. L’arrivo a Roma – scrive Repubblica – è avvenuto infatti in gran segreto.

Il motivo del ricovero e dell’intervento

Come anticipato, Coppola è stato accolto al Policlinico Tor Vergata con una diagnosi di fibrillazione atriale rilevata al suo arrivo. L’aritmia ha reso necessario un approfondito monitoraggio.

Tuttavia, come riferito da fonti sanitarie riportate da Ansa e Repubblica, il regista doveva sottoporsi a un intervento di ablazione cardiaca programmato da tempo. Non si è trattato, quindi, di un ricovero di emergenza. Le stesse fonti riferiscono che la sua degenza dovrebbe durare “solo pochi giorni salvo complicazioni”.

Cos’è un’ablazione cardiaca

Secondo un articolo pubblicato dal Policlinico Gemelli, l’ablazione cardiaca è un intervento “moderatamente invasivo” e vi si ricorre per il trattamento delle aritmie cardiache, siano esse tachicardie sopraventricolari che ventricolari. Questo genere di intervento si pone in essere anche per le fibrillazioni atriali.

L’ablazione cardiaca si esegue con cateteri che percorrono le vene o le arterie femorali fino a raggiungere il miocardio. In alcuni casi vengono impiegati per raggiungere la vena giugulare. Questi cateteri monitorano i segnali elettrici e individuano l’anomalia (aritmia) e intervengono per eliminare il circuito alterato.

Il circuito alterato si elimina con il passaggio di calore attraverso il catetere, che favorisce la creazione della cicatrice. L’intervento può durare dalle 2 alle cinque ore, a seconda del grado di gravità dello scompenso accusato dal paziente o dalla paziente. Dopo l’operazione le dimissioni possono essere disposte a seguito delle 24 o 48 ore, alle quali deve seguire un periodo di convalescenza durante la quale è consigliabile un periodo di immobilità con tempi stabiliti dal cardiologo.