Francis Ford Coppola ricoverato, il regista svela perché ha scelto Tor Vergata con un messaggio su Instagram

Il 5 agosto Francis Ford Coppola è stato ricoverato per problemi al cuore. È lo stesso regista pluripremiato che è intervenuto personalmente su Instagram, con un post, per chiarire le sue condizioni di salute e spiegare perché ha scelto proprio Tor Vergata. Il più volte Premio Oscar è entrato nello specifico parlando dei suoi pregressi cardiaci e citando un medico in particolare che lo sta seguendo in questi anni.

Come sta Francis Ford Coppola

“Da dada (what my kids call me) is fine” sono queste le prime parole di Francis Ford Coppola con cui ha annunciato di stare bene su Instagram.

Per farlo ha scelto di ribattezzarsi con il nome con cui i figli lo hanno sempre chiamato nel privato, un modo per rassicurare media e fan.

ANSA L’arrivo di Francis Ford Coppola al policlinico Tor Vergata

Le prime notizie diffuse sulle condizioni di salute del regista parlavano di ablazione cardiaca e sempre sui social è entrato ulteriormente nel dettaglio spiegando i motivi della scelta di Tor Vergata.

Perché il regista è stato ricoverato a Tor Vergata

Francis Ford Coppola è stato ricoverato al Policlinico Tor Vergata per fare l’aggiornamento, dopo 30 anni, della procedura contro la fibrillazione atriale.

Contemporaneamente è arrivato a Roma con qualche giorno d’anticipo per godersi le bellezze della Capitale, scegliendo di trascorrere in Italia qualche giorno di vacanza oltre a svolgere la suddetta operazione programmata.

Solo pochi giorni prima l’86enne era a Portland per presentare il film Megalopolis e avrebbe accusato una leggera aritmia poco prima dell’intervento.

Andrea Natale, il medico di Francis Ford Coppola

Nel post Instagram in cui lo sceneggiatore, regista e produttore de Il Padrino ha aggiornato sulle sue condizioni di salute, viene citato anche il dottor Andrea Natale.

Francis Ford Coppola, che è di origini italiane nello specifico lucane, ha voluto elogiare il professore che si è occupato dell’operazione e che lo ha sempre monitorato in questi lunghi anni di prevenzione per la fibrillazione atriale.

Andrea Natale è l’inventore della tecnica dell’ablazione cardiaca “a great Italian doctor” ha scritto il regista sul suo account Instagram.

Tante star del cinema hanno colto l’occasione per esprimere il loro sostegno al “maestro”.