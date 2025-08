Francis Ford Coppola ricoverato per un'ablazione cardiaca: di cosa si tratta e perché è così importante

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Francis Ford Coppola è stato ricoverato per un intervento programmato presso il Policlinico di Tor Vergata, a Roma. Dopo l’arrivo in ospedale il regista statunitense, 86 anni, ha accusato i sintomi di una fibrillazione atriale probabilmente dovuta allo stress legato alla lunga traversata intercontinentale. Poco dopo ha avuto accesso alla sala operatoria per sottoporsi a un intervento di ablazione cardiaca, un’operazione che mira a risolvere problemi di frequenza cardiaca.

Cos’è l’ablazione cardiaca

Detta anche ablazione transcatetere, l’ablazione cardiaca è un intervento durante il quale, appunto, viene impiegato un catetere che andrà a correggere alterazioni cardiache tramite radiofrequenza, laser o bassa temperatura (crioablazione).

Per alterazioni cardiache, in questo caso, si intendono quelle riguardanti il ritmo cardiaco che non possono essere risolte con l’assunzione di farmaci.

ANSA Francis Ford Coppola è ricoverato al Policlinico Tor Vergata per un intervento di ablazione cardiaca, un’operazione che risolve problemi al ritmo cardiaco tramite un catetere

Le anomalie della frequenza del battito cardiaco possono essere legate tachicardie da un rientro del nodo atrioventricolare, alla sindrome di Wolff-Parkinson-White o alla riduzione della contrattilità cardiaca.

A seconda dei casi, l’ablazione cardiaca viene effettuata in regime di day hospital trattandosi di un’applicazione ambulatoriale, ma a seconda dei casi potrebbe richiedere un ricovero.

Le fasi dell’intervento: lo studio preliminare

Prima di intervenire con l’ablazione cardiaca, il cardiologo specializzato in elettrofisiologia – figura professionale specializzata nel settore – si muove in una prima fase detta studio elettrofisiologico durante il quale viene monitorato il ritmo degli impulsi elettrici relativi all’area interessata dall’aritmia.

Le vene vengono percorse da sonde che registrano l’attività elettrica del cuore. In questo modo l’equipe potrà ottenere un tracciato preciso dell’attività cardiaca e determinare la tipologia di ablazione con la quale intervenire per correggere l’aritmia.

L’intervento

Nella seconda fase, la più importante, un catetere viene infilato nell’arteria femorale o nella vena giugulare per raggiungere il cuore. Il catetere raggiunge l’area interessata dall’anomalia e la rende inattiva con un passaggio di calore.

La zona sulla quale si è reso necessario intervenire viene dunque bruciata, ma ciò può avvenire sia con il calore che con il raffreddamento tramite il ghiaccio prodotto dall’acido nitrico. La precisione della posizione dei cateteri è pari a 1 millimetro ed è garantita dal sistema Gps.

Dopo l’intervento, le dimissioni vengono disposte entro le 48 ore dopo le quali al paziente o alla paziente viene consigliato un periodo di immobilità in casa stabilito dallo specialista.

Perché è stato ricoverato Francis Ford Coppola

Nel pomeriggio di martedì 5 agosto Francis Ford Coppola, lo stimato regista de Il Padrino e Apocalypse Now ha raggiunto il Policlinico Tor Vergata di Roma per un ricovero programmato.

Secondo fonti sanitarie riportate da Ansa, Coppola si è sottoposto a un intervento di ablazione cardiaca. Al suo arrivo il regista 86enne accusava una fibrillazione atriale per la quale è stato necessario un monitoraggio, dopodiché ha avuto accesso alla sala operatoria.

Per il momento i suoi portavoce non hanno ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche per informare sulle condizioni di salute e sull’esito dell’intervento.