Francis Halzen vincitore del Premio Nobel per la Fisica 2026, la scoperta mentre è in hotel in Italia

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Francis Halzen è il vincitore del Premio Nobel per la Fisica 2026. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato al professore dell’università del Wisconsin-Madison per “il contributo decisivo all’Osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica”.

L’annuncio del Nobel per la Fisica 2026 a Francis Halzen

L’annuncio è arrivato nella mattinata di martedì 6 ottobre.

La motivazione ufficiale dell’assegnazione del premio Nobel per la Fisica 2026 a Francis Halzen è legata al suo “contributo decisivo all’Osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica“.

Nello specifico, il professore dell’università del Wisconsin-Madison, nato in Belgio nel 1944, ha compreso che il ghiaccio al Polo Sud poteva essere utilizzato per tracciare le particelle note come neutrini.

Halzen ha presentato per la prima volta la sua idea di catturare i neutrini al Polo Sud nel 1988. La sua idea ha ottenuto presto il sostegno di altri ricercatori e, solo pochi anni dopo, sono stati condotti test preliminari con sensori nel ghiaccio. I ricercatori hanno poi scoperto i primi neutrini ad alta energia.

Mark Pearce, presidente del Comitato Nobel per la Fisica, ha spiegato: “Halzen ha guidato un team internazionale di ricercatori e ingegneri che ci ha fornito uno strumento fantastico. La sua tenacia e la sua visione scientifica hanno aperto la strada a un nuovo tipo di astronomia”.

Halzen in Italia quando ha ricevuto la notizia: la previsione si è avverata

Francis Halzen ha ricevuto la notizia della vittoria del Premio Nobel per la Fisica 2026 mentre si trovava in hotel in Italia. Il fisico ha condiviso sui social uno scatto dalla sua camera d’albergo.

Domenica 4 ottobre, Halzen era stato ospite di Bergamoscienza per raccontare al pubblico proprio il progetto IceCube. Con lui c’era anche Guido Tonelli, del Comitato Scientifico BergamoScienza, che aveva previsto la vittoria del Nobel: “Il Nobel è solo una questione di tempo“.

Commentando il riconoscimento ottenuto nella giornata di martedì 6 ottobre, Halzen ha reso omaggio alle “persone davvero coraggiose che si sono unite a me all’inizio di questo progetto, quando nessun fisico conservatore rispettabile si sarebbe unito a me”. Il vincitore del Nobel ha aggiunto: “Molte persone talentuose lo hanno fatto ed è per questo che sono qui”.

Chi ha vinto il Nobel per la Medicina 2026

Nella giornata di lunedì 5 ottobre, invece, era stato assegnato il Premio Nobel per la Medicina 2026.

A conquistare questo prestigioso riconoscimento sono stati Karl Deisseroth (dell’Howard Hughes Medical Institute e dell’Università di Stanford), Peter Hegemann (dell’Università Humboldt di Berlino) e George Nagel (dell’Università di Würzburg).

I tre hanno ricevuto il Nobel per la Medicina “per le loro scoperte riguardanti i canali ionici attivati ​​dalla luce e l’optogenetica”.

Il calendario completo dei Premi Nobel 2026

Di seguito, ecco il calendario completo dell’annuncio dei Premi Nobel per il 2026:

Lunedì 5 ottobre: Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina : assegnato a Deisseroth, Hegemann e Nagel.

: assegnato a Deisseroth, Hegemann e Nagel. Martedì 6 ottobre: Premio Nobel per la Fisica : assegnato ad Halzen;

: assegnato ad Halzen; Mercoledì 7 ottobre: Premio Nobel per la Chimica (The Royal Swedish Academy of Sciences, Stoccolma, Svezia);

(The Royal Swedish Academy of Sciences, Stoccolma, Svezia); Giovedì 8 ottobre: Premio Nobel per la Letteratura (The Swedish Academy, Stoccolma, Svezia);

(The Swedish Academy, Stoccolma, Svezia); Venerdì 9 ottobre: Premio Nobel per la Pace (The Norwegian Nobel Committee, The Norwegian Nobel Institute, Oslo, Norvegia);

(The Norwegian Nobel Committee, The Norwegian Nobel Institute, Oslo, Norvegia); Lunedì 12 ottobre: Premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel (The Royal Swedish Academy of Sciences, Stoccolma, Svezia).

Le cerimonie di consegna dei Premi Nobel 2026 sono in programma il 10 dicembre, giorno dell’anniversario della morte di Alfred Nobel.

Gli eventi si terranno a Stoccolma per quanto riguarda i premi assegnati dalle istituzioni svedesi e a Oslo per il Nobel per la Pace.