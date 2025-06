Francis Kaufmann diventa un caso politico dopo Villa Pamphili, Pd contro Piantedosi: "Deve spiegare"

Francis Kaufmann è indagato per l’omicidio di una neonata, con ogni probabilità sua figlia, e per l’occultamento del cadavere della madre, entrambi ritrovati a Villa Pamphili. I due sarebbero sua figlia e la sua compagna. La tragedia ha scosso anche il mondo politico: il Pd accusa il ministro Matteo Piantedosi per l’assenza di interventi, nonostante tre segnalazioni precedenti alla tragedia.

Francis Kaufmann e i precedenti: un profilo inquietante

Come riporta Ansa, Francis Kaufmann,che si presentava con il falso nome di Rexal Ford, ha cinque precedenti penali per violenza domestica e aggressioni, oltre a una condanna a 120 giorni di carcere per lesioni gravi con arma letale.

È sospettato di aver strangolato la figlia di sei mesi e di aver occultato il cadavere della compagna nel parco di Villa Pamphili, spogliando entrambi i corpi per eludere l’identificazione.

Fonte foto: ANSA

Francis Kaufmann con in braccio la bambina

Secondo il giudice, la brutalità dello strangolamento della neonata e la possibile morte violenta della donna dimostrano “un’estrema pericolosità dell’uomo”.

Dopo il delitto, Kaufmann non ha sporto denuncia né ha segnalato la scomparsa. Gli inquirenti parlano esplicitamente di possibile duplice omicidio.

Il Pd accusa Piantedosi: “Servivano misure preventive”

Il Pd ha presentato un’interrogazione urgente al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Secondo i senatori Cecilia D’Elia, Valeria Valente e Filippo Sensi, le forze dell’ordine avevano già avuto a che fare con Kaufmann almeno tre volte tra maggio e giugno: prima in via Giulia, poi in piazza Cairoli, sempre in situazioni di forte disagio o comportamenti violenti.

Nonostante ciò, né la donna né la bambina sono mai state identificate o protette. “Non possiamo accettare che, a fronte di ripetuti allarmi, donne e bambini restino soli di fronte alla violenza”, ha dichiarato D’Elia.

Villa Pamphili, Piantedosi sotto pressione dopo il duplice omicidio

Il caso di Villa Pamphili ha acceso i riflettori su un fallimento del sistema di prevenzione. Il Pd chiede un piano per formare adeguatamente le forze dell’ordine, affinché riconoscano segnali di violenza domestica anche in assenza di denunce.

Secondo il Pd, la vicenda di Francis Kaufmann, con documenti falsi e numerosi precedenti, dimostra che le maglie del controllo sono ancora troppo larghe.

Il ministro Piantedosi è ora chiamato a rispondere davanti al Parlamento, mentre cresce la pressione per evitare altre tragedie simili.