Francis Kaufmann e Mark Samson amici in carcere, la rivelazione sui killer di Villa Pamphili e Ilaria Sula

Francis Kaufmann e Mark Samson hanno stretto amicizia in carcere. Entrambi accusati di omicidio, i due si trovano nel carcere romano di Rebibbia. Samson, che ha confessato l’omicidio di Ilaria Sula, comunica con Kaufmann in inglese. Quest’ultimo, però, continua a negare di aver ucciso Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda a Villa Pamphili.

Francis Kaufmann e Mark Samson amici in carcere

Isolati dal resto dei detenuti, Francis Kaufmann e Mark Samson avrebbero cominciato a parlarsi, favoriti dalla conoscenza dell’inglese. Madrelingua il 46enne californiano, mentre il 23enne filippino conosce l’inglese fin da bambino.

I due, come riportato da diversi giornali, fanno lunghi discorsi e Samson avrebbe anche dato dei consigli legali a Kaufmann.

ANSA

L’arrivo di Francis Kaufmann in Italia

I consigli legali di Samson a Kaufmann

Tra questi l’invito a contattare l’avvocato Paolo Foti, che difende Samson. In effetti Kaufmann avrebbe chiamato l’avvocato, salvo poi ripensarci e chiedere di potersi difendere da solo. Anche a causa della scarsa conoscenza dell’inglese, gli altri detenuti di Rebibbia finora non hanno avuto nessun contatto con Francis Kaufmann.

Ma in generale, i due sarebbero considerati dei “reietti” dagli altri detenuti. Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, è accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda.

I corpi sono stati trovati a Villa Pamphili il 7 giugno, e i delitti risalirebbero a pochi giorni prima. Recentemente una nuova perizia ha stabilito che anche Anastasia è stata strangolata. Dopo il duplice omicidio Kaufmann è scappato a Skiathos, in Grecia, dove è stato arrestato l’11 giugno e poi estradato in Italia.

Entrambi sono accusati di omicidio

Diversa, dal punto di vista legale, la situazione di Mark Samson. Anche lui accusato di femminicidio, a differenza di Francis Kaufmann ha confessato il delitto dell’ex fidanzata, Ilaria Sula. Il delitto risale al 26 marzo in via Homs, nel quartiere Africano di Roma, dove viveva con i genitori.

Dopo aver ucciso la ragazza con tre coltellate, ha nascosto il corpo in una valigia e l’ha portato in un bosco a circa 40 chilometri dalla Capitale.

A differenza dell’indagini su Villa Pamphili, quella sulla morte di Ilaria Sula è stata risolta quasi immediatamente dagli inquirenti.