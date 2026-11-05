Francis Kaufmann, ergastolo e isolamento per 3 anni per aver ucciso la compagna e la figlia a Villa Pamphili

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I giudici della Prima Corte d’Assise di Roma hanno condannato in primo grado all‘ergastolo con isolamento diurno per 3 anni Francis Kaufmann, l’uomo accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della loro figlioletta Andromeda, di appena 11 mesi. Erano state ritrovate il 7 giugno 2025 a Villa Pamphili. La decisione ha accolto integralmente le richieste avanzate dalla Procura. La difesa ha annunciato che valuterà di ricorrere in appello, “rimarranno diverse lacune”.

Ergastolo, isolamento diurno e provvisionale

Giovedì 5 novembre, 516 giorni dopo il ritrovamento dei cadaveri di Anastasia Trofimova e della figlia, Francis Kaufmann è stato condannato in primo grado all’ergastolo con isolamento diurno per 3 anni e la provvisionale di 100 mila euro a vittima da rifondere ai parenti.

”I familiari possono trovare un piccolo conforto rispetto al dramma che hanno subito: un dramma moltiplicato, una figlia unica e la nipote che non hanno mai conosciuto e che si poteva salvare”, ha dichiarato Mario Angelelli, legale di parte civile, aggiungendo che “la piccola si poteva salvare, e questo affligge ulteriormente. Una sentenza di condanna serve sicuramente ad alleviare lo stato d’animo”.

L’elogio al 16enne che segnalò Kaufmann

Il pm Antonio Verdi ha sottolineato la soddisfazione per la condanna all’ergastolo “perché abbiamo ripristinato l’ordine giuridico violato”, ma ha soprattutto ringraziato “il ragazzo di 16 anni che ha avuto tanto senso civico da riuscire a capire, in un venerdì sera, di aver visto una cosa anomala e si è precipitato a casa di un amico per telefonare al 112. È lui che ci ha messo sulla strada per poi identificare Kaufmann”.

A raccontare della telefonata era stata un’investigatrice della Polizia, chiamata a testimoniare durante il processo: la chiamata era stata effettuata poco prima che Kaufmann uccidesse la figlia e ne nascondesse il corpo a Villa Pamphili, vicino a quello della madre. Ad allarmare il 16enne era stato il modo in cui l’uomo teneva in braccio la bimba.

La difesa valuta il ricorso in appello

Paolo Foti, difensore di Francis Kaufmann, dopo la sentenza ha annunciato che “leggeremo le motivazioni della sentenza e se ci dovessero essere i presupposti valuteremo l’appello. Tra 90 giorni vedremo. Io resto convinto che, a prescindere dalla sentenza di condanna, rimarranno diverse lacune. Molte cose di questo processo restano sconosciute a tutti, e probabilmente non lo sapremo mai”.

La ricostruzione del duplice omicidio a Villa Pamphili e la fuga in Grecia

Secondo l’accusa, Kaufmann aveva prima ucciso la compagna Anastasia soffocandola, e poi, a distanza di poche ore, ha strangolato la piccola Andromeda. I cadaveri erano stati successivamente ritrovati a Villa Pamphili, a pochi metri di distanza l’uno dall’altro. Dopo aver occultato i corpi, Kaufmann – noto anche con l’alias di Rexal Ford – era fuggito in Grecia prima di essere intercettato dalle autorità.

La requisitoria del pm e le tappe del processo: “Un manipolatore lucido”

Nel corso della sua requisitoria durante l’ultima udienza, il pubblico ministero aveva descritto l’imputato in termini perentori: “Kaufmann è freddo, lucido, manipolatore, narcisista patologico, ma non è incapace di intendere e volere. Ha una forte e spiccata personalità ma è un impostore”.

L’accusa aveva ricordato anche l’episodio in cui l’uomo era stato fermato in strada dagli agenti mentre si trovava ubriaco insieme alla figlia, sottolineando che se gli operanti “avessero fatto bene il loro lavoro forse la bambina sarebbe ancora viva”.