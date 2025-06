Francis Kaufmann ha dormito 15 giorni a Villa Pamphili prima del duplice omicidio, poi ha spento il telefono

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Charles Francis Kaufmann, l’uomo accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, avrebbe dormito assieme alle due almeno 15 giorni all’interno del parco di Villa Pamphili a Roma. Lo hanno accertato gli inquirenti sulla base dell’analisi del telefono dell’americano, che si trova ancora detenuto in Grecia in attesa della decisione sulla richiesta di estradizione.

Francis Kaufmann ha dormito 15 giorni a Villa Pamphili

Francis Kaufmann, Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda avrebbero dormito assieme almeno per due settimane all’interno del parco di Villa Pamphili a Roma, dove la donna e la bimba sono state trovate morte il 7 giugno scorso.

Secondo gli investigatori che indagano sul duplice omicidio, i tre avrebbero dormito nel parco romano almeno nei quindici giorni precedenti all’uccisione della 28enne. Lo riporta Ansa.

A questa conclusione gli inquirenti sono arrivati analizzando le celle e i tabulati del telefono del 46enne americano.

Dalle verifiche è emerso che i tre erano soliti andare nella zona del mercato di San Silverio per lavarsi e fare colazione.

Il duplice omicidio: cosa sappiamo

Secondo gli inquirenti, Anastasia Trofimova sarebbe stata uccisa tra il 3 e il 4 giugno: da quei giorni in avanti il telefono di Kaufmann risulta spento.

Secondo quanto ricostruito, entrambi gli omicidi sarebbero avvenuti all’interno del parco di Villa Pamphili.

Prima Anastasia Trofimova, successivamente la figlia Andromeda. La piccola è stata strangolata, mentre resta ancora da chiarire l’esatta causa del decesso della 28enne.

Kaufmann intanto è detenuto nel carcere di Larissa, in Grecia, in attesa della decisione del locale tribunale sulla richiesta di estradizione.

Le ultime ore di Anastasia Trofimova

Da quanto emerso, Anastasia Trofimova è stata vista in vita per l’ultima volta per le strade di Roma il 3 giugno scorso.

Stando a una informativa dei carabinieri trasmessa alla procura, quel giorno Francis Kaufmann era stato aggredito e colpito da una persona, non identificata, allo Starbucks di piazza San Silvestro, in centro.

Accanto a lui c’erano la 28enne russa e la bimba. I tre sono poi andati via in direzione di piazza del Popolo senza attendere l’arrivo del 118 e dei carabinieri, chiamati dal titolare del locale.

Probabilmente Kaufmann avrebbe ucciso la donna propria quella notte.

Rimasto solo con la piccola, nelle ore successive avrebbe poi deciso di uccidere anche lei e abbandonare il corpicino accanto a quello della madre, tra gli arbusti del parco di Villa Pamphili.