Franco Baresi morto un anno dopo l'operazione per una nodulazione polmonare, la malattia spesso senza sintomi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Franco Baresi è morto a 66 anni, lasciando un vuoto nell’immaginario di milioni di italiani. Un anno fa lo storico capitano del Milan e della Nazionale aveva affrontato una nodulazione polmonare, scoperta nell’estate del 2025 durante accertamenti di routine. Si tratta di una malattia che talvolta non dà sintomi.

Franco Baresi e la nodulazione polmonare

La malattia di Franco Baresi era stata resa nota dal Milan: il club aveva spiegato che gli esami avevano evidenziato una nodulazione polmonare, trattata con un intervento chirurgico mini-invasivo per l’asportazione.

L’operazione era riuscita senza complicazioni e, successivamente, Franco Baresi aveva iniziato una terapia di consolidamento con un farmaco immunoterapico.

Nei mesi successivi l’ex difensore era progressivamente tornato alla vita pubblica. A novembre aveva scritto sui social il messaggio "Viva la vita", mentre a febbraio 2026 aveva partecipato come tedoforo alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Cos’è una nodulazione polmonare

Come spiega il sito della Fondazione Veronesi, un nodulo polmonare è un’area di tessuto più densa rispetto al polmone circostante che appare come un’opacità durante esami radiologici, come radiografia del torace o Tac.

Quando è presente una sola lesione si parla di nodulo polmonare solitario. In genere il diametro è inferiore ai 3 centimetri. Se invece supera questa soglia viene definita massa polmonare, una condizione nella quale aumenta la probabilità che la lesione sia di natura maligna.

La presenza di un nodulo non significa però avere certamente un tumore: molti noduli, soprattutto quelli di piccole dimensioni, possono essere benigni e vengono semplicemente monitorati nel tempo.

Perché spesso non provoca sintomi

Il nodulo polmonare molto spesso non provoca sintomi: proprio per questo viene spesso individuato casualmente durante esami eseguiti per altri motivi, o nel corso di controlli periodici. Altre volte, invece, la lesione è sintomatica con:

tosse persistente;

difficoltà respiratorie;

infezioni respiratorie ricorrenti;

più raramente emottisi, cioè emissione di sangue con l’espettorato.

L’assenza di sintomi può ritardare la diagnosi e per questo gli specialisti sottolineano l’importanza della prevenzione nei soggetti con fattori di rischio (fumo, età avanzata, familiarità per il tumore del polmone, eccetera).

Le cure

Il trattamento varia in base alla natura della lesione. Nei casi benigni può essere sufficiente un monitoraggio periodico. Se invece viene confermata la patologia tumorale, il percorso terapeutico può comprendere:

intervento chirurgico;

immunoterapia;

chemioterapia;

radioterapia.

La scelta della terapia dipende dal tipo di tumore, dalle dimensioni della lesione e dallo stadio della malattia.

Il messaggio di Giorgia Meloni

"Con la scomparsa di Franco Baresi, l’Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione", ha scritto via social la premier Giorgia Meloni".