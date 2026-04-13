Franco Berrino e le 4 regole per dimagrire: masticare, cenare presto, niente patate né cibi ultralavorati

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Franco Berrino, epidemiologo, medico e nutrizionista italiano, ha spiegato quali sono le 4 regole per dimagrire: dal masticare molto il cibo al cenare presto la sera, passando per i cibi da mangiare e, soprattutto, quelli da evitare, come le patate e i prodotti ultralavorati. Secondo l’esperto, mettersi a dieta “non funziona”.

Perché per Franco Berrino mettersi a dieta “non funziona”

Il celebre nutrizionista Franco Berrino ha pubblicato un articolo sulle pagine del Corriere della Sera, in cui afferma: “Non funziona mettersi a dieta, tanto più se fai-da-te e in particolari periodi dell’anno come quello del ritorno dalle vacanze”.

Secondo Berrino, casomai, “serve generare cultura a lungo termine e adottare abitudini salutari”, liberandosi “dalla schiavitù di pesare i cibi e calcolare le calorie“.

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Le 4 regole per dimagrire secondo Franco Berrino

La “rivoluzione” di Franco Berrino passa per quattro regole.

La prima è masticare bene: “Masticando molto si riducono l’appetito e il desiderio di cibo”, ha spiegato l’esperto.

La regola numero due è cenare presto la sera. La spiegazione: “Gli studi mostrano che far passare almeno 14 ore tra l’ultimo pasto della giornata e la colazione del mattino consente di perdere peso”.

La terza regola è mangiare i cibi che aiutano a non ingrassare: verdure (“tutte fuorché le patate”), cereali integrali (“tutti, ma particolarmente il riso integrale”), legumi (“rallentano la digestione e l’assorbimento del glucosio”), frutta (“tutta ma moderatamente quella più zuccherina, come l’uva, i fichi e le banane”), noci, nocciole, mandorle, pistacchi (“pur essendo alimenti molto calorici, aiutano a non ingrassare”), oltre a “piccole dosi di kefir, yogurt e verdure fermentate“.

La quarta regola, invece, è quella di limitare i cibi che fanno ingrassare, “in particolare i cibi ‘ultralavorati’ dall’industria“.

La classifica dei cibi che fanno ingrassare

Nel suo articolo, Franco Berrino ha anche citato gli studi condotti dagli epidemiologi dell’Università di Harvard sui lavoratori della sanità degli Stati Uniti, che hanno permesso di stilare la classifica dei cibi che fanno più ingrassare:

L’elenco del nutrizionista: “Al primo posto le patatine, seguono le patate, le bevande zuccherate, le carni lavorate (hamburger, hot dog, salcicce e salumi), le carni rosse, i succhi di frutta non zuccherati, le farine raffinate, i dolciumi commerciali e il burro”.

Chi è Franco Berrino

Franco Berrino è un celebre epidemiologo, medico e nutrizionista.

Nato il 30 aprile 1944, ha dedicato la sua attività allo studio della longevità e della salute conquistate attraverso una sana alimentazione.